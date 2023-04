Británie: Po skandálu kolem rezignovavšího ministra Raaba chtějí vládnoucí konzervativci zničit nezávislou státní službu

24. 4. 2023

Po skandálu kolem Raaba zvažují britští konzervativci kontroverzní plán na zpolitizování státní správy



Radikální plány na zavedení větší politizace britské státní správy s tím, že by ministři měli větší pravomoci jmenovat své vlastní úředníky - včetně některých s otevřenou politickou příslušností - zvažuje poradce Sunakovy vlády pro státní službu.

Podle dosavadní britské tradice musejí být státní úředníci politicky nadstraničtí a nezávislí.

Bývalý konzervativní ministr úřadu vlády Francis Maude napsal v týdeníku Observer, že k tomu, aby ministřiměli "co nejlepší podporu od svých státních úředníků" je třeba "být důraznější a méně křečovitě mluvit o 'politizaci'". Bývalý konzervativní ministr úřadu vlády Francis Maude napsal v týdeníku Observer, že k tomu, aby ministřiměli "co nejlepší podporu od svých státních úředníků" je třeba "být důraznější a méně křečovitě mluvit o 'politizaci'".





Maudeovy návrhy způsobí hluboké znepokojení napříč britskou státní službou poté, co v pátek rezignoval bývalý místopředseda vlády Dominic Raab poté kvůli obvinění, že šikanoval úředníky, kteří podle něj dosahovali nedostatečných pracovních výsledků.



Raab byl nucen odejít z vlády poté, co oficiální vyšetřování zjistilo, že se během svého působení na ministerstvu spravedlnosti dopustil "zneužití nebo zneužití pravomoci" tím, že ponižoval zaměstnance - a zastrašoval a urážel je.



Raabův případ poukázal na napětí mezi úsilím konzervativních ministrů prosazovat svou konzervativní strategii, a nezávislostí státních úředníků, kteří jim slouží.



Způsob Raabova odchodu rozzlobil mnoho konzervativních poslanců, kteří považují státní službu za ovládanou liberálními stoupenci Evropské unie, přičemž někteří z nich varovali, že v důsledku jeho Raabovy rezignace budou i jiní státní zaměstnanci povzbuzováni k tomu, aby si nárokovali konzervativní "politický skalp".



"Ve Francii mají stálí úředníci často zjevnou politickou příslušnost a způsobuje to jen málo problémů. V Austrálii jsou stálí státní zaměstnanci v soukromých kancelářích ministrů osvobozeni od běžných povinností politické nestrannosti a mohou se účastnit stranických politických aktivit. Nemusíme jít tak daleko, ale klíčem je jako vždy transparentnost a pragmatismus."



V sobotu jeden z bývalých vysokých státních úředníků, který s Raabem spolupracoval, uvedl, že neviděl žádné důkazy na podporu obvinění bývalého vicepremiéra - po jeho rezignaci - že proti němu pracují "aktivisté" ze státní správy.



Simon McDonald, který byl pět let stálým tajemníkem ministerstva zahraničí, uvedl, že žádná "agenda" státní služby neexistuje a že šlo o "ministrovo nepřijatelné chování".



Poté, co Raab v pátek oznámil svůj odchod, se zaútočil na to, co nazval "aktivistickými úředníky", kteří jsou schopni "blokovat reformy nebo změny pasivně-agresivním přístupem" při jednání s ministry.



Lord McDonald, který vypovídal v rámci vyšetřování šikany Adama Tolleyho, však v pořadu Today na BBC Radio 4 uvedl: "S panem Raabem rozhodně nesouhlasím. Všichni státní úředníci, které jsem viděl pracovat pro Dominica Raaba, pro něj pracovali velmi usilovně tak, jak se od nich vyžaduje.





Neexistuje žádný aktivismus státní správy, žádná pasivní agrese státní správy, žádná samostatná agenda státní správy. Neviděl jsem žádné důkazy o tom, že by se malá skupina aktivistů snažila podkopat ministra. Jde o chování ministra."







