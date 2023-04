Ruská agrese na Ukrajině: Prigožin: "Na Ukrajině nejsou žádní nacisté"

22. 4. 2023

čas čtení 9 minut



Moskva má potíže jak ospravedlnit válku na Ukrajině, Jevgenij Prigožin, šéf skupiny Wagner totiž zpochybnil tvrzení o "nacistech" na Ukrajině



Britské ministerstvo obrany sděluje, že Kreml se snaží sjednotit veřejnost kolem myšlenky, že invaze na Ukrajinu je podobná druhé světové válce.



Moskva ale bojuje s tím jak ospravedlnit svou válku, protože šéf skupiny Wagner zpochybnil tvrzení Moskvy o tom, že Ukrajinci jsou nacisté.



Aktualizace britského ministerstva obrany zveřejněná na Twitteru podrobně popisuje pokusy Ruska sjednotit veřejnost kolem svého ústředního sdělení:



Dne 18. dubna 2023 ruská státní média oznámila zrušení letošních vzpomínkových pochodů Nesmrtelného pluku "Velká vlastenecká válka" z "bezpečnostních" důvodů. Ve skutečnosti se úřady s velkou pravděpodobností obávaly, že účastníci budou poukazovat na rozsah nynějších ruských ztrát.



Stalo se tak poté, co v elitel skupiny Wagner Jevgenij Prigožin veřejně zpochybnil, zda na Ukrajině skutečně existují nějací "nacisté", což je v rozporu s ruským zdůvodněním války. Úřady pokračují v pokusech sjednotit ruskou veřejnost kolem polarizujících mýtů o 40. letech 20. století.



Státní tisková agentura RIA Novosti 12. dubna 2023 informovala o "unikátních" dokumentech z archivů FSB, které prý nacisty usvědčují z podílu na vyvraždění 22 000 polských občanů v katyňském masakru v roce 1940. Ve skutečnosti byla za vraždu zodpovědná předchůdkyně FSB, NKVD. Ruská Státní duma v roce 2010 oficiálně odsoudila Josefa Stalina za to, že vyvražďování nařídil.





- Podle španělského ministra zahraničí dodá Španělsko v nejbližších dnech Ukrajině šest tanků Leopard 2.



José Manuel Albares řekl německému listu Tagesschau, že bude následovat druhý balík dalších čtyř tanků.



Dříve Španělsko dodávku odložilo, přičemž jeho ministryně obrany Margarita Roblesová uvedla, že tanky Leopard 2 odjedou ze země v druhé polovině dubna, zatímco původně se měla dodávka uskutečnit "krátce po Velikonocích", tedy 9. dubna.



Španělsko sice slíbilo, že v roce 2022 pošle na Ukrajinu nejméně 10 tanků německé výroby, ale jejich předání bylo odloženo kvůli jejich špatnému technickému stavu. Tanky nebyly používány od 90. let a vyžadují opravy a zkoušky bojové připravenosti.



- Podle amerického ministra obrany Austina Lloyda kontaktní skupina pro obranu Ukrajiny dodala více než 230 tanků a 1 550 obrněných vozidel "během několika krátkých měsíců".



Podle Austina Ukrajina obdržela také další vybavení a munici na podporu více než devíti nových obrněných brigád.



Již dříve Austin uvedl, že devět západních zemí se zavázalo dodat Ukrajině více než 150 tanků Leopard 2.



Německo zatím dodalo 18 tanků Leopard 2, Portugalsko dodalo tři a Polsko převedlo 14 variant 2. Británie dodala rovněž 14 tanků Challenger 2.



Moderní západní tanky mohou být pro plánovanou jarní protiofenzívu Ukrajiny klíčové. Kritici však poukazují na to, že jejich nesystematické dodávky mohou omezit jejich strategickou účinnost.











- Ukrajinské operační velení oznámilo, že v Černém moři je v bojové pohotovosti 11 ruských válečných lodí, včetně dvou ponorek vyzbrojených řízenými střelami Kalibr.

- Spojené království uvalilo sankce na pět osob spojených se zatčením kritika Kremlu Vladimira Kara-Murzy, který byl tento týden uvězněn na 25 let. Sankce budou uvaleny na soudkyni Jelenu Lenskou, která schválila Kara-Murzovo zatčení, a na vyšetřovatele Denise Kolesnikova a Andreje Zadachina, kteří se na zatčení Kara-Murzy podíleli. Sankce budou uloženy i agentům FSB Alexandru Samofalovi a Konstantinu Kudrjavcevovi, kteří sledovali Kara-Murzu na několika cestách před jeho otrávením v roce 2015.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Podle agentury Ukrinform o tom na Facebooku informovala tisková služba ukrajinského operačního velení Jih."Situace v jižní oblasti odpovědnosti obranných sil zůstává složitá, ale pokračujeme v bojové činnosti. Nepřátelské uskupení lodí v Černém moři tvoří 11 jednotek, včetně dvou ponorkových raketových nosičů vyzbrojených osmi Kalibry," uvedla."Síly protivzdušné obrany pracovaly na obloze nad Krymem. Žádné škody ani oběti. Žádám všechny, aby zachovali klid a důvěřovali pouze důvěryhodným zdrojům informací," uvedl Sergej Aksjonov v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.Neřekl, co bylo cílem protivzdušné obrany, ani neupřesnil místo vojenské aktivity.informovala státní tisková agentura RIA.Grozev je vedoucím novinářem zpravodajské organizace Bellingcat. Hrál klíčovou roli v jejím vyšetřování otravy opozičního politika Alexeje Navalného a rozsáhle informoval o ofenzivě Moskvy na Ukrajině.Grozev se v současné době nenachází v Rusku. V roce 2022 ho ruské úřady zařadily na seznam hledaných osob a obvinily ho z napomáhání ukrajinské rozvědce.píše NYTAmerický příslušník Národní letecké gardy obviněný z úniku tajných obranných dokumentů malé skupině hráčů zveřejňoval citlivé informace už o několik měsíců dříve, než bylo dosud známo, a mnohem větší chatovací skupině, vyplývá z online příspěvků, které prověřil deník The New York Times.V únoru 2022, krátce po invazi na Ukrajinu, začal uživatelský profil odpovídající profilu Jacka Teixeiry zveřejňovat tajné informace o ruském válečném úsilí v dosud nezveřejněné chatovací skupině o zhruba 600 členech na sociální platformě Discord.Nově objevené informace obsahovaly podrobnosti o ruských a ukrajinských obětech, aktivitách moskevských špionážních agentur a aktuální informace o pomoci poskytované Ukrajině. Uživatel tvrdil, že zveřejňuje informace od Národní bezpečnostní agentury, CIA a dalších zpravodajských služeb.Pentagon se k nové zprávě odmítl vyjádřit.Americký generál Mark Milley, předseda sboru náčelníků štábů, uvedl, že tanky nebudou "stříbrnou kulkou", ale budou mít ve válce význam.jak se Kyjev připravuje na novou ofenzívu proti invazním ruským silám. Stoltenberg novinářům v Německu na otázku, zda má Ukrajina vše, co potřebuje k úspěšnému provedení ofenzívy, odpověděl: "Jsem přesvědčen, že nyní bude v pozici, kdy bude schopna osvobodit ještě více území." Pozval také ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na červencový summit NATO a zdůraznil potřebu podpořit ukrajinskou logistiku na bojišti.V souvislosti s jakýmkoli brzkým pozváním Ukrajiny do NATO zazněla jeho opatrnost. Všechny strany se shodly na způsobu financování takového střediska, které bude stát 150-200 milionů eur ročně a mohlo by začít fungovat koncem května.Austin potvrdil, že USA pomáhají s výcvikem devíti ukrajinských útočných brigád pro protiofenzívu, a zdůraznil, že je třeba, aby byl ukrajinský systém protivzdušné obrany "robustní" a "důsledný". Austin uvedl: "Naše podpora silám svobody na Ukrajině je silná a autentická. Na dnešním zasedání kontaktní skupiny se zaměříme na tři klíčové otázky: protivzdušnou obranu, munici a prostředky."informovala státní tisková agentura RIA. RIA citovala soud, který uvedl, že Budanov byl obviněn z trestných činů souvisejících s terorismem a pašováním zbraní. Postup proti němu byl oznámen "v nepřítomnosti", čímž soud zjevně uznal, že Budanova nelze okamžitě zadržet.Nejnovější kolo kanadské pomoci, které zahrnuje také munici do pušek, oznámila kanadská ministryně obrany Anita Anandová na letecké základně Ramstein v Německu, kde se sešli představitelé obrany NATO, aby projednali další vojenské dodávky pro Ukrajinu.