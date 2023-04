Anarchokapitalismus v Rusku: Hodnotové determinanty sociálního napětí v regionech

21. 4. 2023

čas čtení 1 minuta

Podle nové studie tří moskevských sociologů jsou nejaktivnější lidé v Rusku oddáni spíše individuální akci než nějakému kolektivnímu přístupu. A tento závěr obsahuje důležitou zprávu pro ty, kteří se budou snažit vládnout zemi poté, co Putin odejde ze scény, píše Pavel Prjanikov. Podle nové studie tří moskevských sociologů jsou nejaktivnější lidé v Rusku oddáni spíše individuální akci než nějakému kolektivnímu přístupu. A tento závěr obsahuje důležitou zprávu pro ty, kteří se budou snažit vládnout zemi poté, co Putin odejde ze scény,

Studie uvádí, že okolností, které by mohly vyvolat protesty, přibývá, ale že tento protest bude mít mnohem pravděpodobněji individuální formu "parkuji, kde se mi líbí" než účast na demonstracích nebo kolektivní akci.

To, co výzkumy ukazují, je široce rozšířená existence ruského anarchokapitalismu. V Moskvě tvoří takoví lidé více než polovinu populace; ale i v Saratově je to téměř polovina.

Tito lidé nepotřebují stát a jeho paternalismus: spoléhají jen sami na sebe. Ale nehodlají brát v úvahu ani zájmy společnosti. Zaměřují se pouze sami na sebe a na to, co mohou a nemohou dělat jako jednotlivci, spíše než jako členové nějaké širší kategorie.

To je důležité zjištění pro ty, kteří se budou snažit vládnout Rusku po Putinovi. V Rusku už neexistuje kolektivismus a komunita. Namísto toho je tu požadavek silných individualistů, aby je úřady nechaly na pokoji, na základě představy, že tito lidé navzdory státu dosáhli toho, co mají, a nic mu a širší společnosti nedluží.

V novém Rusku budoucnosti v důsledku toho bude důležitější těmto lidem nic nedávat nebo se o ně nezajímat, ale spíše zrušit stovky, ne-li tisíce různých zákazů, které byly v Rusku v posledních letech přijaty, a udělat to co nejrychleji.

Mezi regiony navzájem jsou ovšem velké rozdíly, takže bude nutné přejít k federalismu ještě rychleji, protože místní lidé nejlépe vědí, co oni a jejich okolí potřebují.

Celý text v ruštině: ZDE

0