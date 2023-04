Británie: Sunakův ministr (českého původu) odstoupil z funkce kvůli svému nepřijatelnému chování

21. 4. 2023

Zpráva kritizovala jeho "nepřiměřeně agresivní chování" vůči podřízeným na ministerstvu



Vyšetřování obvinění ze šikany zjistilo, že se Raab vůči státním zaměstnancům choval "zastrašujícím způsobem"



Dominic Raab rezignoval na funkci místopředsedy britské vlády a ministra spravedlnosti poté, co oficiální zpráva o obviněních ze šikany zjistila, že se vůči státním zaměstnancům choval "zastrašujícím" způsobem. Dominic Raab rezignoval na funkci místopředsedy britské vlády a ministra spravedlnosti poté, co oficiální zpráva o obviněních ze šikany zjistila, že se vůči státním zaměstnancům choval "zastrašujícím" způsobem.





Vyšetřování Adama Tolleyho, předního advokáta v oblasti pracovního práva, dospělo k závěru, že Raab v několika případech "zašel při poskytování kritické zpětné vazby" dále, než bylo vhodné, a urážel práci úředníků ministerstva spravedlnosti.









Pro státní úředníky bylo "nepřiměřeně obtížné s Raabem jednat", protože byl někdy "hrubý" - a i když svou míru hrubosti reguloval, "měl svůj přístup změnit dříve".

Někteří konzervativní poslanci se v soukromí obávají, že Sunakův postup v této kauze v návaznosti na daňovou aféru nedávného konzervativního ministra financí Nadhima Zahawiho (který kvůli daňovému podvodu také musel odstoupit) ještě víe zpochybní jeho slib, že ve své vládě, která se snaží přejít z éry Borise Johnsona, zavede "integritu, profesionalitu a odpovědnost na všech úrovních".



V ministerské funkci nadále zůstává šílená ministryně vnitra Suella Braverman, která chce deportovat příchozí uprchlíky do Rwandy, odepřít jim právo zažádat v Británii o azyl a porušit tak ustanovení Evropského soudu pro lidská práva.









Zdroj v angličtině ZDE

0

266

Tolley rovněž zjistil, že Raab, který se během pětiměsíčního vyšetřování obvinění ze šikanózního chování na ministerstvu spravedlnosti a dalších odděleních Whitehallu zúčastnil čtyř pohovorů, se i v době, kdy byl ministrem zahraničí, choval "nepřiměřeně a vytrvale agresivně".Raab v pátek ráno zveřejnil rozzlobený rezignační dopis, v němž uvedl, že závěry zprávy o jeho chování vytvářejí "nebezpečný precedens" tím, že stanovují hranici šikany "tak nízko" - ale že chce "dodržet své slovo" a odejít, pokud bude shledána v jeho neprospěch.Raab čelil mnoha oficiálním stížnostem na své jednání se státními zaměstnanci, včetně tvrzení, která poprvé odhalil deník Guardian, že šikanoval a ponižoval zaměstnance, přičemž některé doháněl k slzám nebo způsoboval, že před jednáním s ním zvraceli.Odchod tak blízkého politického spojence je velkou ranou pro Rishiho Sunaka, který čelí otázkám ohledně svého úsudku poté, co státní zaměstnanci upozornili, že s Raabem byly "problémy" i na jeho předchozích ministerstvech, a Sunak ho přesto přivedl zpět do vlády.Sunak v dopise Raabovi uvedl, že se jeho vicepremiér "správně" zavázal rezignovat, pokud zpráva učiní jakékoli zjištění o šikaně. "Své slovo jste dodržel," dodal."Je však jasné, že v historickém procesu došlo k nedostatkům, které negativně ovlivnily všechny zúčastněné. Měli bychom se z toho poučit, jak takové záležitosti v budoucnu lépe řešit."Dále Sunak pochválil Raabovy výsledky v několika vládních resortech a jeho podporu své osobě během kampaně pro nového šéfa Konzervativní strany. "Vaše rezignace by nás neměla přimět zapomenout na vaše výsledky v této vládě i v předchozích administrativách. Na tyto úspěchy byste měl být nesmírně hrdý."Sunak čelí kritice za to, že Raabovi - po Gavinu Williamsonovi už druhém členui Sunakova kabinetu, který byl nucen rezignovat kvůli obvinění ze šikany - umožnil zůstat ve funkci po dobu, než skončí vyšetřování Adama Tolleyho.Jeden z vládních zdrojů uvedl, že Downing Street plánovala zprávu a Sunakovo rozhodnutí o Raabově budoucnosti zveřejnit v pátek odpoledne, což naznačuje, že Raab "skočil dřív, než ho premiér postrčil".