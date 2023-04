Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinská vojska zřejmě u Chersonu překročila řeku Dněpr směrem na východ

23. 4. 2023

Anton Geraščenko:

Objevily se informace, že ukrajinské ozbrojené síly údajně překročily řeku Dněpr v Chersonské oblasti. Natalia Humeniuk, mluvčí operačního velení Jih, tuto informaci nepotvrdila ani nevyvrátila. Zdůraznila, že naši obránci pokračují ve své práci na této části fronty a vyžadují informační klid.



Víme, že informace jsou také zbraň. Je nezbytné dodržovat informační ticho a jsem vděčný všem blogerům, kteří tak činí.



Držíme palce dobrým zprávám.

Sláva ukrajinským bojovníkům!



ISW: Ruští vojenští bloggeři zveřejněili dostatečné množství geolokalizovaných záběrů, aby tak potvrdili, že ukrajinské jednotky zaujaly od 22. dubna postavení na východním (levém) břehu řeky Dněpr v Chersonské oblasti

Russian milbloggers have provided enough geolocated footage and textual reports to confirm that Ukrainian forces have established positions in east (left) bank #Kherson Oblast as of April 22 though not at what scale or with what intentions.



Ukrajinská armáda zřídila pozice na východní straně řeky Dněpr u města Cherson, informoval Institut pro studium války s odvoláním na ruské vojenské bloggery.



Proniknutí do oblasti by mohlo být prvním krokem ke snaze vytlačit Rusy z pozic, které využívají k ostřelování a střelbě na Cherson.



Neustálé útoky znemožňují obyvatelům vrátit se k normálnímu životu několik měsíců poté, co ukrajinské jednotky osvobodily město od ruské okupace.



Výpady ukrajinské armády přes řeku by také mohly znamenat první nesmělé kroky k zahájení dlouho očekávané jarní ofenzívy.



Think tank ve své aktuální zprávě o válce uvedl:



Je to poprvé, co ISW zaznamenal spolehlivé geolokační snímky ukrajinských pozic na východním břehu spolu s ruskými zprávami z různých zdrojů o trvalé ukrajinské přítomnosti.



Ruští vojenští bloggeři uvedli, že ukrajinské síly vytvořily stabilní zásobovací linie ke svým pozicím a "pravidelně provádějí v oblasti výpady", uvedl ISW.



Hlášené pozice se nacházely na bažinatém území ostrůvků a přítoků, poblíž osad Olešky a Dači, uvedla zpráva. Rusko tyto osady stále drží.



Mluvčí ukrajinské armády pro jižní region odmítla komentovat zprávy o tom, že ukrajinské jednotky dosáhly opěrného bodu za řekou.



Natalia Humenyuk řekla televiznímu kanálu 24:



Probíhá vojenská operace, která vyžaduje informační ticho. A až to bude povoleno, určitě vás budeme informovat.



Vládní představitelé a ukrajinští velitelé již několik měsíců signalizují, že až budou počasí a vojáci připraveni, pokusí se vytlačit ruské síly z jihu.



Podzimní kampaň osvobodila rozsáhlé oblasti severovýchodního Charkova a vytlačila ruské jednotky z Chersonu, v té době jejich poslední bašty na západním břehu Dněpru.



Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v pátek prohlásil, že je "přesvědčen", že Ukrajina je připravena při další ofenzivě dobýt zpět další část svého území.











- Více než 3 000 evakuovaných se po likvidaci výbušniny vrací do Bělgorodu, několik dní po náhodném zásahu letadla; ruské rakety zasáhly Charkov

Mluvčí ministerstva zahraničních věcí uvedl:











"Pokud jde konkrétně o Ukrajinu, ta byla mezinárodně uznána v hranicích včetně Krymu v roce 1991 celým mezinárodním společenstvím včetně Číny."

Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo v sobotním doporučení zveřejněném na Telegramu:





"Vzhledem k četným případům diskriminace ruských občanů ... v Kanadě, včetně fyzického násilí, doporučujeme zdržet se cest do této země za účelem turistiky, vzdělávání a v rámci obchodních vztahů. Pokud již v Kanadě jste, vyzýváme vás k ostražitosti, zejména na veřejných místech."

Více než 3 000 lidí v ruském městě Belgorod se v sobotu vrátilo do svých domovů poté, co byli evakuováni během likvidace výbušniny, uvedl místní gubernátor.Agentura Reuters uvedla, že o dva dny dříve ruské vojenské letadlo omylem shodilo na město bombu, která podle úřadů poškodila místní domy. Evakuované osoby žily v této oblasti.Vojenští experti na výbušniny se rozhodli výbušninu "zneškodnit", napsal gubernátor Belgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov.Operační velitelství rozhodlo o evakuaci 17 bytových domů v okruhu 200 metrů. Podle předběžných údajů se jednalo o více než 3 000 lidí.napsala agentura Reuters s odvoláním na list Komsomolskaja pravda.Nikolaj Peskov, 33letý syn Dmitrije Peskova, novinám řekl, že sloužil na Ukrajině. Podle agentury Reuters jde o vzácný veřejný příklad syna vysokého ruského představitele, který bojuje ve válce."Bylo to z mé iniciativy," řekl v rozhovoru Peskov, jehož otec působí od roku 2008 jako Putinův mluvčí. "Považoval jsem to za svou povinnost." Dodal, že smlouvu si odsloužil necelý půlrok pod falešným jménem, aby skryl svou pravou identitu. Dostal medaili za statečnost, uvedl deník.Na otázku, jak se na jeho službu díval jeho otec, Nikolaj odpověděl: "Myslím, že je na mě hrdý. Otec mi řekl, že jsem se rozhodl správně."Peskov se narodil v roce 1990 a v desetiletí po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 žil v Británii, uvedla agentura Reuters s odvoláním na list Kommersant. Poté se vrátil do Ruska a v letech 2010 až 2012 sloužil u strategických raketových sil.Agentura Reuters rovněž píše, že v roce 2022 Peskovovi telefonoval spolupracovník vězněného opozičního politika Alexeje Navalného, který se vydával za ruského vojenského činitele, a požadoval, aby se dostavil do odvodního úřadu. Peskov mu údajně řekl, že nikam nepůjde a situaci bude řešit na jiné úrovni, uvádí se v záznamu hovoru zveřejněném na internetu.uvedla agentura Reuters.Čínský velvyslanec Lu Šaj v rozhovoru, který v pátek odvysílala francouzská televize, na otázku, jaký je jeho postoj k tomu, zda je Krym součástí Ukrajiny, či nikoli, odpověděl, že historicky byl součástí Ruska a Ukrajině jej nabídl bývalý sovětský vůdce Nikita Chruščov."Tyto bývalé země SSSR nemají skutečný status v mezinárodním právu, protože neexistuje žádná mezinárodní dohoda, která by zhmotnila jejich suverénní status."V reakci na tyto komentáře Francie v neděli vyjádřila "plnou solidaritu" se všemi postiženými spojeneckými zeměmi, které podle ní získaly nezávislost "po desetiletích útlaku".Mluvčí vyzval Čínu, aby objasnila, zda tyto výroky odrážejí její postoj či nikoli.Tři pobaltské státy, Estonsko, Lotyšsko a Litva, které byly dříve součástí Sovětského svazu, reagovaly stejně jako Francie.Čínské ministerstvo zahraničí na žádost agentury Reuters o komentář bezprostředně nereagovalo.Agentura Reuters uvedla, že Kanada je jedním z nejhlasitějších podporovatelů Ukrajiny ve válce a uvalila sankce na stovky ruských představitelů a společností, a zavedla i rozsáhlé zákazy obchodu.Krátce po vypuknutí války v loňském roce Kanada doporučila svým občanům, aby se vyhnuli všem cestám do Ruska.Rusko minulý týden uvalilo sankce na 333 kanadských úředníků a veřejných činitelů, včetně významných olympioniků, což označilo za odvetnou reakci na kanadská omezení vůči Moskvě a podporu Ukrajiny.Ruské ministerstvo obrany zahájilo rozsáhlou kampaň pro dobrovolné rekruty, v níž apeluje na jejich mužnou hrdost a žádá "skutečné muže" uprostřed omezeného počtu mužů v bojovém věku v Rusku, uvádí britské ministerstvo obrany.V nejnovější zpravodajské zprávě ministerstva se uvádí, že na ruských sociálních sítích, billboardech a v televizi byla zaznamenána "všudypřítomná" reklamní kampaň, která rovněž zdůrazňovala finanční výhody přihlášení se do armády.Je však velmi nepravděpodobné, že by tato kampaň přilákala Ruskem uváděný cíl 400 000 dobrovolníků, uvedlo ministerstvo ve své informaci zveřejněné na Twitteru.Od doby, kdy byl zastaven přístup k náboru vězňů, se o omezený počet ruských mužů v bojovém věku uchází také soukromá vojenská společnost Wagner Group.Úřady se téměř jistě snaží jakoukoli novou, otevřenou povinnou mobilizaci co nejdéle oddálit, aby minimalizovaly domácí nesouhlas.uvedli místní představitelé. Jedna raketa zasáhla dům ve vesnici Kotliary jižně od Charkova, zatímco další způsobila požár v samotném městě, uvedl regionální gubernátor Oleh Sinegubov.Předpokládá se, že vojáci, kteří pokračovali do těžce napadeného města, jsou součástí žoldnéřské skupiny Wagner.uvedla agentura Tass s odvoláním na ruské ministerstvo zahraničí."Naléhavě potřebujeme skupinu zemí, která by zasedla k jednacímu stolu jak s Ukrajinou, tak s Ruskem," řekl po setkání s portugalským prezidentem Marcelem Rebelem de Sousou v Lisabonu.uvedlo běloruské ministerstvo obrany. Oznámilo to přesně čtyři týdny poté, co ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Rusko umístí taktické jaderné zbraně v sousedním Bělorusku., který jí pomůže stíhat údajné válečné zločiny spáchané Ruskem, uvedla společnost.. Podle agentury Ukrinform o tom na Facebooku informovala tisková služba ukrajinského operačního velení Jih.uvedl jeden z úředníků. Komisař pro finance Pavlos Ioannou v sobotu státní televizi CyBC řekl, že majetek dotčených osob a subjektů byl zmrazen.Žádné škody ani oběti," uvedl úředník Sergej Aksjonov na Telegramu. "Žádám všechny, aby zachovali klid a důvěřovali pouze důvěryhodným zdrojům informací."