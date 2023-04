Hrůza....Není vám stydno, pane Jurečko a pane Fialo?

22. 4. 2023 / Pavel Veleman

Pozn. JČ: Právě jsem vyslechl stížnost jedné občanky z Prahy 4, které vlastník jejího bytu zvyšuje činži a ona musí do 30. dubna 2023 podat Úřadu práce žádost o zvýšení finanční sociální podpory. Úřad práce na Praze 4 je podle jejího svědectví absolutní chaos, lidé tam ráno zápolí o čekací lístky. "Já ovšem ve svých pětasedmdesáti letech nejsem schopna se tam s nimi prát," konstatuje občanka. Má z toho úzkostné stavy. Kdykoliv zatím na Úřad práce přišla, už žádné čekací lístky nebyly k dispozici. Na internetu byla informace, že Úřad práce přijímá žádosti o sociální pomoc i ve čtvrtek. Tak tam zašla tento čtvrtek, Úřad práce měl uzavřeno. Otevřeno má pouze v pondělí a ve středu, kdy vládne chaos. Občanka netuší, co bude dělat, pokud se jí nepodaří podat svou žádost o sociální podporu do onoho úřady vyžadovaného 30. dubna. Netuší, proč občanům, kteří už sociální podporu dostávají, nemůže být sociální podpora automaticky prodloužena bez nutnosti docházet na úřad. A PROČ SE PROBOHA V ČR POŘÁD MUSÍ NĚKAM OSOBNĚ CHODIT? Ve svém věku není občanka schopna zařídit si datovou schránku. Proč je to zapotřebí? Hrůza. Nestydíte se, pane Jurečko a pane Fialo? (Vlastně moment, on pan Fiala to neřeší, utekl do Asie...)







Proč musí někdo, kdo celý život tvrdě pracoval, mít v pětasedmdesáti takovouto existenční nejistotu?