20. 4. 2023 / Jan Čulík

čas čtení < 1 minuta

Je to neuvěřitelné. Proč se pražští radní nezajedou podívat do Vídně, mají to za rohem? Všude jsou ve velkých městech třicítky a pevné cyklotrasy. Nejen tedy Německo, Benelux, skandinávské země, ale i Vídeň, která je za humny. Není to ostuda, pánové Svobodo a Hřibe?