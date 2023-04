Daniel Křetínský je český oligarcha, uhlobaron, největší dovozce ruského fosilního plynu, mediální magnát a skládkař. Podle časopisu Forbes se Křetínský stal v roce 2021 druhým nejbohatším Čechem. Má nebezpečně blízko k české politice a vlastní média, která ohýbají veřejnou debatu o klimatické krizi a která hájí zájmy svého majitele. V českém mediálním prostoru je to především týdeník Reflex nebo deník info.cz. Křetínský během energetické krize své jmění takřka zdvojnásobil díky vysokým cenám elektřiny a tepla. Energetický a průmyslový holding – EPH je největší tuzemskou firmou, jejichž majoritním vlastníkem je Křetínský. Patří také k třem největším evropským uhelným firmám a má také nejhorší plány na dekarbonizaci mezi evropskými energetickými společnostmi. Komerční banka pravidelně poskytuje jeho firmě EPH miliardové úvěry na rozšiřování už tak problematického byznysu. [1] “Myslíme si, že banky by neměly podporovat uhlobarony, jako je Křetínský. Jen za posledních pár týdnů Ukrajina označila jeho firmu za podporovatele Ruského režimu. U další z jeho firem státní zástupce schválil trestní stíhání a lidé v obcích okolo jeho čáslavské skládky se organizují proti plánům ji rozšiřovat. Navíc EPH má v plánu investovat do rozvoje plynové infrastruktury, což je hodně velké riziko pro budoucnost klimatu” uvádí Karla Pohlová, mluvčí koalice Zastavme špinavé prachy Zástupci ekologických organizací Fridays for future a Re-set vystoupí také na valné hromadě KB, aby oslovili přímo vedení banky a její akcionáře. Krátký mediální briefing pro média se proběhne ve 12:45 před budovou, kde se valná hromada koná