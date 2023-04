Fiala nereagoval na dopis studentů

21. 4. 2023

čas čtení 4 minuty

Studenti z hnutí Fridays for Future uspořádali další stávku za klima. Požadují po vládě jasné stanovisko proti prodloužení těžby na dole Bílina. Tisková zpráva hnutí Fridays for Future ČR

V pátek se v Praze sešly stovky, nejen studentů, na další stávce za klima pořádané středoškolským klimatickým hnutím Fridays for Future. Pod heslem “Uhlí z dolu Bílina je v důvěře trhlina!” vyzvali vládu k odsouzení prodloužení těžby na dole Bílina a ke zveřejnění dokumentů o stavu podzemní vody v dole Turów. Fridays for Future svolalo stávku za klima v rychlé reakci na zatím nepravomocné rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě povolit prodloužení těžby na dole Bílina až do roku 2035. To je však v rozporu s programovým prohlášením vlády, v němž je uvedeno, že jako Česká republika uděláme vše pro to, aby byl rok 2033 konečným datem pro těžbu a spalování uhlí. Na rozhodnutí báňského úřadu upozornilo Greenpeace ČR, které se proti němu chystá odvolat. Studenti z FFF před několika týdny napsali otevřený dopis premiéru Fialovi, v němž vyzývají vládu k rychlejšímu řešení klimatické krize, k odsouzení prodloužení těžby na dole Bílina do roku 2035 a ke zveřejnění dokumentů o stavu podzemní vody v dole Turów. Odpovědi se však zatím nedočkali.

„Již v roce 2017 protestovalo hnutí Limity jsme my proti těžbě uhlí na dole Bílina. V té době se jednalo o prodloužení těžby až do roku 2050. Nyní tu stojíme zase, o 6 let později, a znovu protestujeme proti dalšímu prodlužování. Není akceptovatelné, aby vláda vydala programové prohlášení s koncem těžby do roku 2033 a pár dní na to se veřejnost dozvěděla, že Bílina dostane výjimku. Toto nesmyslné ustupování fosilnímu průmyslu jen dokazuje, co je prioritou vlády, a že to není klima a už vůbec ne lidé. Když jsme na našich sociálních sítích oznámili, že budeme pořádat stávku, přišel nám negativní ohlas. Zpráva od člověka, který žije poblíž dolu Bílina - tedy v Ústeckém kraji. Zmiňoval, že by mnoho obyvatel přišlo o práci a energii, kterou vytápí své domovy. Obáváme se, že ale kvůli nedostatečnému vyzdvihování spravedlivé transformace vládou, si lidé nejsou jisti o možnostech, které mají, co se týče energie. My ale apelujeme na stát, aby se postaral o rekvalifikaci lidí, kteří uzavřením dolu ztratí práci, ” řekly na stávce za klima členky FFF Eva Simandlová a Ema Rychecká.

Na stávce vystoupili například Dominik Zezula z hudební skupiny post-hudba nebo členka organizace SdruŽeny a spoluzakladatelka feministického magazínu Druhá : směna Eliška Koldová. Nechyběli ani proslovy od jiných klimatických hnutí České republiky jako jsou například Greenpeace nebo hnutí Univerzity za klima.

„Podle Ministerstva průmyslu a obchodu prodloužení těžby na Bílině není v rozporu s vládním plánem pro odklon od uhlí do roku 2033. Tento plán totiž údajně směřuje jen k zastavení spalování uhlí, například při výrobě elektřiny, a nevztahuje se prý na těžbu, která může vést třeba k prodeji uhlí na trhu. Horší alibismus si nelze představit. Je jasné, že veškeré uhlí vytěžené na Bílině se má spálit, jiné využití pro hnědé uhlí v Česku neexistuje. Přesto však ministerstvo průmyslu přejímá argumentaci těžební firmy a tvrdí, že těžba uhlí se spalováním nesouvisí. Odklon od uhlí tak v pojetí resortu Jozefa Síkely žádným odklonem od uhlí není. Těžit a spalovat uhlí se má vesele dál a z nás dělají hlupáky. V následujících týdnech a měsících se ukáže, kolik prouhelných alibistů ve vládě Petra Fialy zasedá,” řekl koordinátor energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican.

„S příchodem nové vlády jsme měli naději, že se o klimatické krizi začne nejen mluvit, ale že bude vláda dělat konkrétní kroky k jejímu řešení. Hned na začátku jejího volebního období jsme však viděli netransparentně podepsanou dohodu o dole Turów, kde je nyní plánovaná těžba do roku 2044. Teď jsme svědky ticha v situaci, kdy báňský úřad rozhodl prodloužit povolení těžby na dole Bílina do roku 2035. Vláda mlčí. To nemůžeme nechat bez odezvy. 21. dubna půjdeme stávkovat za zodpovědný přístup k řešení klimatické krize,” uvedli studenti na stávce za klima.







1