Pro okamurovce, další úspěch brexitérů: vlak Orient Express už nebude vyjíždět z Londýna

15. 4. 2023

čas čtení 7 minut

Reklama na Orient Express z roku 1888

Orient Express po 41 letech ruší kvůli brexitu britský úsek



Provozovatel luxusních vlaků omezuje provoz před zavedením biometrických pasových kontrol, takže cestující budou muset nastoupit do vlaku až v Paříži





Když Orient Express v 19. století zahájil provoz, pasy byly nepovinné - jediným dokumentem, který britští cestující potřebovali, byl výtisk kontinentálního jízdního řádu Thomas Cook.



Brexit a biometrické kontroly v 21. století však zabíjejí romantiku překračování hranic pro moderní cestující, kteří hledají nostalgii luxusní cesty vlakem, jež inspirovala Agathu Christie a Hollywood.



Společnost Belmond, která dnes provozuje Benátský Simplon-Orient-Express (VSOE), se rozhodla zrušit úsek trasy z Londýna do anglického přístavu Folkestone, protože překročení hranic do Calais se stalo příliš obtížným. Když Orient Express v 19. století zahájil provoz, pasy byly nepovinné - jediným dokumentem, který britští cestující potřebovali, byl výtisk kontinentálního jízdního řádu Thomas Cook.Brexit a biometrické kontroly v 21. století však zabíjejí romantiku překračování hranic pro moderní cestující, kteří hledají nostalgii luxusní cesty vlakem, jež inspirovala Agathu Christie a Hollywood.Společnost Belmond, která dnes provozuje Benátský Simplon-Orient-Express (VSOE), se rozhodla zrušit úsek trasy z Londýna do anglického přístavu Folkestone, protože překročení hranic do Calais se stalo příliš obtížným.

Doposud mohli cestující jezdit ve vagonech ve stylu art deco britské linky Pullman z londýnského nádraží Victoria do přístavu Folkestone. Tam nastoupili do vagonů, které je převezly přes kanál La Manche, a v Calais nastoupili do kontinentálního vlaku společnosti Belmond, a s příchodem noci se oblékli na večeři; kupé v jednom z historických vozů z roku 1929 stojí od 3 530 do 10 100 liber na osobu, takže je vyžadováno večerní oblečení a džíny, jak by očekával Hercule Poirot, jsou zakázány.



Přesun autobusy představuje pro společnost Belmond nepřijatelné riziko, protože její cestující nemají možnost vyhnout se zpoždění při přejezdu kanálu La Manche. Britští cestující, včetně školních autobusů, museli na začátku velikonočních prázdnin před dvěma týdny čekat v Doveru až 14 hodin a lidé se také potýkali s frontami na vlak pod kanálem La Manche.



Belmond se obává, že situace se může ještě zhoršit, protože Spojené království a EU plánují nové biometrické pasové kontroly a další byrokracii.





"V roce 2024 upravujeme provoz před zesílenými pasovými a hraničními kontrolami," uvedl mluvčí společnosti Belmond. "Chceme se vyhnout jakémukoli riziku narušení cestování našich hostů - zpoždění a zmeškání vlakových spojů - a poskytovat služby na nejvyšší úrovni, co nejplynulejší a nejpohodlnější."







Podrobnosti v angličtině ZDE

Pokud bude technologie fungovat bez problémů, mohlo by to znamenat, že cestující starší 12 let budou moci využívat elektronické vstupní brány a potenciálně ušetřit nějaký čas. Protože však biometrické údaje budou muset poskytnout i děti, panuje v turistickém průmyslu skepse ohledně toho, jak budou kontroly fungovat v praxi. Systém EES měl začít fungovat letos, ale nyní pravděpodobně vstoupí v platnost až po olympijských hrách v Paříži v roce 2024.



EU a Spojené království budou brzy vyžadovat, aby cestující předkládali formuláře pro povolení k cestování podobné systému Esta ve Spojených státech. Britští cestující zaplatí 7 eur za to, že evropským orgánům poskytnou osobní údaje, které nejsou uvedeny v jejich cestovních pasech, jako jsou odsouzení za trestné činy, vzdělání a křestní jména rodičů, v rámci evropského systému cestovních informací a povolení Etias. Evropští cestující budou poskytovat podobné údaje britské vládě v rámci britského programu elektronického cestovního povolení (Eta), ačkoli Británie zatím nestanovila výši poplatku za tento program.



To není zrovna skvělý materiál pro příjemné napínavé příběhy. "Technologie usnadnila mnoho věcí," říká Mark Smith, zakladatel webu o cestování vlakem The Man in Seat 61 (Muž na sedadle 61). "Ale jedna věc, kterou ztížila, je překračování hranic. Za starých časů, ať už jste byli na kterékoli hranici, jste měli pas a mohli jste vyrazit. Najednou vám všichni chtějí brát otisky prstů, jako byste byli zločinec."



Ztráta britského Pullmanu je podle něj "obrovská škoda". "Britský Pullman byl předkrmem - na cestě z Londýna do Folkestone vás po tradiční trase lodního vlaku, kterou ve 30. letech minulého století využívali cestující mířící na Orient Express, vybavil uzeným lososem a šampaňským. Připojit se v Calais ke kontinentálnímu vlaku včas, abychom se mohli obléknout na večeři, bylo úžasné."



Cestující z Londýna budou moci jet moderním vysokorychlostním vlakem Eurostar do Paříže a tam se připojit k Orient Expressu, ale "to není totéž", řekl. "Je velká škoda, když tato část zážitku zmizí."



Ne že by byl Orient Express ve srovnání s původní službou zcela autentický, dodal. "Byl to mnohem komerčnější vlak, než si většina lidí představuje. V tom skutečném by nebyly klavíry, salonky ani bary a už vůbec ne balkon, ať už si Kenneth Branagh myslí cokoli. Měli byste spací vozy a většinu času byste seděli ve svém kupé v denním režimu."



Původní Orient Express začal jezdit v roce 1883 z Paříže do Vídně a toto jméno dostalo i několik vlaků, které jezdily na trase z Francie na jih. Simplon Orient Express začal jezdit v dubnu 1919 a Agatha Christie se inspirovala k napsání románu Vražda v Orient Expressu poté, co si přečetla o tom, jak vlak uvízl na pět dní ve sněhu. Benátský Simplon-Orient-Express byl obnoven, když James Sherwood v roce 1977 koupil v aukci několik lůžkových vozů z roku 1929 a v roce 1982 začal provozovat linku z Londýna.



Smith, bývalý přednosta stanice Charing Cross, řekl, že navzdory vysokým cenám jízdenek nebyl Orient Express elitářský. "Většina lidí si dopřává výjimečnou událost - je to zážitek, který se naskytne jednou za život. Přemýšlel jsem, jestli nějaký výlet může stát za tři tisíce liber, nebo kolik jsem to v roce 2003 zaplatil. Ale jsem tu o dvacet let později, ženatý, s hypotékou, dětmi, dvěma kočkami a psem. Mocné kouzlo - chodili jsme spolu tehdy teprve půl roku."



Brexit ukončil i další cesty vlakem - letos v létě skončí provoz Eurostaru ze St Pancras do Disneylandu v Paříži.



Podle Toma Jenkinse, výkonného ředitele evropské asociace cestovního ruchu Etoa, ztrácí Spojené království také turisty z ostatního světa. "Lidé začínají upouštět od Spojeného království jako od vstupní brány pro evropské zájezdy," řekl. "Není to jediný faktor, ale dříve jsme byli hlavním příjezdovým místem pro lidi přijíždějící do Evropy z Ameriky, z Japonska a odkudkoli jinud.



"V roce 2018 bylo naprosto jasně řečeno, že tvrdý brexit bude znamenat, že občané Spojeného království budou muset mít kontrolovány pasy. Tohle je skutečně ten brexit, který bude problémem pro všechny."



Podle Jenkinse covidová pandemie maskuje mnoho problémů, které vznikly v důsledku brexitu na hranicích. "Velikonoce 2023 byly první tvrdou zkouškou nového režimu a viděli jsme, jak se to v Doveru strašlivě zvrtlo."



EES a Etias "by mohly být velmi rychlé", dodal. "Ale při prvním zpracování by to mohlo trvat velmi dlouho. Mohlo by to být skutečné úzké hrdlo."



0

584

EU zavádí nový biometrický systém vstupu/výstupu (EES), který bude znamenat, že většina osob cestujících přes kanál La Manche, které nemají trvalý pobyt v EU, bude muset při překročení hranice poskytnout otisky prstů a údaje o rozpoznání obličeje namísto razítka do pasu.