Rusové se chlubí, že Západ dokáže identifikovat a blokovat jen 1% jejich falešných profilů na sociálních sítích

17. 4. 2023

čas čtení 7 minut

Tato informace je obsažena v dokumentu, který je součástí trojice přísně tajných materiálů uniklých v chatovací místnosti Discord, píše Washington Post



Podle dokumentů, které nedávno unikly do chatovací aplikace Discord, je ruská vláda mnohem úspěšnější v manipulaci se sociálními médii a pozicemi ve vyhledávačích, než se dosud vědělo, a pomocí statisíců falešných online účtů posiluje lži o ukrajinské armádě a o údajných vedlejších účincích vakcín.



Ruští provozovatelé těchto účtů se chlubí, že je sociální sítě odhalí jen asi v 1 % případů, uvádí se v jednom z dokumentů. Podle dokumentů, které nedávno unikly do chatovací aplikace Discord, je ruská vláda mnohem úspěšnější v manipulaci se sociálními médii a pozicemi ve vyhledávačích, než se dosud vědělo, a pomocí statisíců falešných online účtů posiluje lži o ukrajinské armádě a o údajných vedlejších účincích vakcín.Ruští provozovatelé těchto účtů se chlubí, že je sociální sítě odhalí jen asi v 1 % případů, uvádí se v jednom z dokumentů.





Toto tvrzení vyvolalo znepokojení bývalých vládních úředníků a odborníků uvnitř i vně společností provozujících sociální sítě.



"Google, Meta a další se tomu snaží zabránit a Rusko se snaží být lepší. Číslo, které uvádíte, naznačuje, že Rusko vítězí," řekl Thomas Rid, odborník na dezinformace a profesor na Škole pokročilých mezinárodních studií Univerzity Johnse Hopkinse.



Nedatovaná analýza efektivity Ruska při posilování propagandy na Twitteru, YouTube, TikToku, Telegramu a dalších platformách sociálních médií uvádí aktivity z konce roku 2022 a byla zřejmě předložena americkým vojenským představitelům v posledních měsících. Je součástí souboru dokumentů, které kolovaly v chatovací místnosti Discord a které získal deník The Washington Post.



Odhalení o zlepšených dezinformačních schopnostech Ruska přicházejí v době, kdy majitel Twitteru Elon Musk a někteří republikáni v Kongresu obvinili federální vládu ze spolčení s technologickými společnostmi s cílem potlačit pravicové názory tím, že příliš mnoho účtů vykreslují jako ruské pokusy o zahraniční vliv. Rada zřízená za účelem koordinace americké vládní politiky v oblasti dezinformací byla loni rozpuštěna poté, co se objevily otázky ohledně jejího účelu a koordinované kampaně namířené proti osobě, která byla vybrána do jejího čela.



Zaměstnanci Twitteru se také obávají, že Muskovy škrty poškodily schopnost platformy bojovat proti vlivovým operacím. Podle zaměstnanců i externích výzkumníků se od Muskova říjnového převzetí Twitteru zvýšil počet propagandistických kampaní a nenávistných projevů. Ruští šiřitelé dezinformací si dokonce zakoupili Muskovo nové modré verifikace.



i kdyby ruské falešné účty unikly odhalení jen v 90 procentech případů namísto 99 procent, znamenalo by to, že Rusko je v šíření svých názorů mezi nevědomými spotřebiteli mnohem zdatnější než v roce 2016, kdy kombinovalo botové účty s lidskými propagandisty a hackerskými útoky ve snaze ovlivnit průběh amerických prezidentských voleb, uvedli experti.



"Kdybych byl americkou vládou, bral bych to vážně, ale s klidem," řekl Ciaran Martin, bývalý šéf britské agentury pro kybernetickou obranu. "Mluvil bych s hlavními platformami a řekl bych: 'Pojďme se na to společně podívat a zjistit, jakou důvěryhodnost těmto tvrzením přisoudit'."



"Neztotožňujte automaticky aktivitu s dopadem," řekl Martin.



Vzhledem k tomu, že průměrný uživatel internetu tráví na sociálních sítích více než dvě hodiny denně, stal se internet pravděpodobně hlavním místem pro debaty o aktuálních událostech, kultuře a politice, což zvyšuje význam ovlivňování toho, co je vidět online. O tom, jak se konkrétní obsah uživatelům zobrazuje, se však ví jen málo. Velké technologické společnosti jsou tajnůstkářské ohledně algoritmů, které řídí jejich stránky, zatímco marketingové společnosti a vlády využívají influencery a automatizované nástroje k prosazování sdělení všeho druhu.





Možná přítomnost skryté propagandy vyvolala v posledních měsících všeobecné obavy ohledně TikToku, jehož čínský vlastník vyvolal v Kongresu návrhy na jeho zákaz, a Twitteru, jehož bývalý šéf pro důvěru a bezpečnost Yoel Roth v únoru v Kongresu řekl, že na Twitteru jsou stále tisíce nebo statisíce ruských botů.









Zaměřuje se na ruské Hlavní vědeckovýzkumné výpočetní středisko, označované také jako GlavNIVTs. Toto centrum vykonává práci přímo pro ruskou prezidentskou administrativu. Uvádí, že ruská síť pro vedení dezinformační kampaně je známá pod názvem Fabrika.



Centrum pracovalo na konci roku 2022 na dalším zdokonalení sítě Fabrika, uvádí analýza a dochází k závěru, že "toto úsilí pravděpodobně posílí schopnost Moskvy kontrolovat domácí informační prostředí a podporovat proruské narativy v zahraničí".



Analýza uvedla, že Fabrika je úspěšná, i když západní sankce proti Rusku a vlastní ruská cenzura platforem sociálních médií uvnitř země vytvářejí obtíže.



"Boti prohlížejí, 'lajkují', odebírají a přeposílají obsah a manipulují s počtem zobrazení, aby posunuli obsah nahoru ve výsledcích vyhledávání a v doporučujících seznamech," uvádí se ve shrnutí. Dodává, že v jiných případech Fabrika posílá obsah přímo běžným a nic netušícím uživatelům poté, co z databází získá jejich údaje, jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla.



Zpravodajský dokument uvádí, že mezi cíle ruských vlivových kampaní patřila demoralizace Ukrajinců a využívání rozporů mezi západními spojenci.



Po ruských snahách o vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016 společnosti provozující sociální média zintenzivnily své pokusy o ověřování uživatelů, a to i prostřednictvím telefonních čísel. Rusko reagovalo přinejmenším v jednom případě hromadným nákupem SIM karet, což fungovalo, dokud si společnosti tohoto vzorce nevšimly, uvedli zaměstnanci. Rusové se nyní obrátili na krycí společnosti, které mohou získat méně zjistitelná telefonní čísla, uvádí se v dokumentu.



Samostatný přísně tajný dokument ze stejného souboru Discord shrnuje šest konkrétních vlivových kampaní, které byly v provozu nebo byly plánovány na konec tohoto roku novou ruskou organizací, Centrem pro speciální operace v kyberprostoru. Tato nová skupina se zaměřuje především na regionální spojence Ukrajiny, uvádí se v tomto dokumentu.



Mezi tyto kampaně patřila i kampaň, jejímž cílem bylo šířit myšlenku, že američtí představitelé tají vedlejší účinky vakcín, a která měla podnítit rozpory na Západě. Jiná kampaň tvrdila, že ukrajinská brigáda Azov působí ve východním Donbasu trestně.



Jiné, zaměřené na konkrétní země v regionu, prosazují myšlenku, že Litva, Lotyšsko a Polsko chtějí posílat ukrajinské uprchlíky zpět bojovat; že ukrajinská bezpečnostní služba verbuje zaměstnance OSN ke špionáži; a že Ukrajina s pomocí NATO využívá vlivové operace proti Evropě.



Poslední kampaň má odhalit totožnost ukrajinských informačních bojovníků - lidí na opačné straně prohlubující se propagandistické války.



Nyní odtajněný utajovaný dokument nabízí vzácné upřímné hodnocení ruských dezinformačních operací ze strany amerických zpravodajských služeb. V dokumentu je uvedeno, že jej připravil sbor náčelníků štábů, kybernetické velitelství USA a evropské velitelství, organizace, která řídí americké vojenské aktivity v Evropě. Dokument se odvolává na signální zpravodajství, které zahrnuje odposlouchávání, ale neuvádí zdroje svých závěrů.

