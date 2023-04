"Zdá se, že Macron byl všemi dobrými duchy opuštěn"

12. 4. 2023

Tvůrci zahraniční politiky reagují na prohlášení francouzského prezidenta o vztazích Evropy s Čínou a Tchaj-wanem s nepochopením. Hovoří se o "rozdělení" a "nebezpečné rétorice". Francie uklidňuje: Macronova prohlášení jsou prý interpretována přehnaně. Tvůrci zahraniční politiky reagují na prohlášení francouzského prezidenta o vztazích Evropy s Čínou a Tchaj-wanem s nepochopením. Hovoří se o "rozdělení" a "nebezpečné rétorice". Francie uklidňuje: Macronova prohlášení jsou prý interpretována přehnaně.

Tlak francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na nezávislejší roli Evropy vůči USA a Číně se setkal s ostrou kritikou. Americký senátor Marco Rubio v pondělí ve videu na Twitteru uvedl, že pokud se Evropa v otázce Tchaj-wanu nepostaví na stranu Číny nebo USA, pak by se možná USA neměly v ukrajinském konfliktu stavět na žádnou stranu.

"Zdá se, že Macron je opuštěn všemi dobrými duchy," kritizoval expert CDU na zahraniční politiku Norbert Röttgen v rozhovoru pro deník Bild (úterní vydání). "Zatímco je to Amerika a ne Francie nebo Německo, kdo rozhodně podporuje Ukrajinu a tím brání Evropu, Macron volá po rozchodu s Amerikou. Zatímco Čína v současné době nacvičuje útok na Tchaj-wan, Macron požaduje sblížení s Čínou," pokračoval Röttgen. Takovou "naivní a nebezpečnou rétorikou" Macron oslabuje a rozděluje Evropu.

Röttgen na Twitteru uvedl, že se Macronovi podařilo proměnit svou cestu do Číny v PR puč pro čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a zahraničněpolitickou katastrofu pro Evropu. Útok na Tchaj-wan se stává tím pravděpodobnějším, čím více Si věří, že Evropa zůstane v takovém konfliktu neutrální.

Macron trvá na svém evropském postoji

V rozhovoru během zpátečního letu ze státní návštěvy Číny francouzský prezident Macron požadoval, aby Evropa nebyla "následovníkem" v otázce Tchaj-wanu. "Nejhorší by bylo myslet si, že my Evropané budeme muset být následovníky a přizpůsobit se americkému rytmu a přehnané čínské reakci," řekla hlava státu v rozhovoru pro POLITICO a dvěma francouzskými novináři novin "Les Échos" na palubě "Cotam Unité", francouzského "Air Force One". Evropa by neměla přispívat k eskalaci konfliktu, ale měla by usilovat o svou pozici třetího pólu mezi USA a Čínou.

Macron byl minulý týden na třídenní státní návštěvě Čínské lidové republiky a setkal se tam s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Rozhovor se uskutečnil v pátek během zpátečního letu.

Čína považuje demokraticky řízený Tchaj-wan za své území. V sobotu zahájila Čínská lidová republika vojenské cvičení kolem ostrova v reakci na návštěvu tchajwanské prezidentky Tsai Ing-wen ve Spojených státech. Status Tchaj-wanu je jedním z hlavních bodů konfliktu mezi USA a Čínou. Pozorovatelé nevylučují, že Čína brzy přijme opatření k anexi Tchaj-wanu.

Paříž kritiku Macronových výroků odmítá

Mluvčí Elysejského paláce ostrou kritiku Macronových poznámek o Tchaj-wanu a USA odmítla. Macron často říká, že Francie není stejně vzdálená od USA a Číny, řekla v úterý. "USA jsou naši spojenci, sdílíme společné hodnoty."

Čína je na druhé straně partnerem, konkurentem a systémovým rivalem, s nímž chce vytvořit společnou agendu ke snížení napětí a řešení globálních problémů, uvedla mluvčí. Francie také podporuje status quo v otázce Tchaj-wanu. Macron jasně řekl čínskému státu a vůdci strany Si Ťin-pchingovi, že otázka Tchaj-wanu musí být vyřešena prostřednictvím dialogu.

Mluvčí francouzského velvyslanectví v USA dříve uvedl, že Macronovy poznámky byly přehnaně interpretovány. "USA jsou naši spojenci, se kterými sdílíme naše hodnoty," dodal.

