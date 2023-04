Trump z bezpečí svého floridského sídla v Mar-a-Lago ostře zaútočil na své trestní stíhání

5. 4. 2023

čas čtení 6 minut



Trump se v New Yorku tvářil zdrženlivě, avšak o několik hodin později na Floridě se vrátil ke své kampani a podněcoval kútokům

Donald Trump se v úterý večer vrátil do bezpečného prostoru Mar-a-Lago a ke svým věrným příznivcům a snažil se proměnit svůj status obviněného zločince v politický válečný pokřik.



Bývalý prezident ignoroval výzvu soudce, aby se zdržel útočné rétoriky, a dokonce se pustil do soudcovy dcery kvůli jejím údajným politickým konexím.



Trump přiletěl zpět na Floridu z New Yorku, kde ho prokurátoři obvinili z organizování plateb za mlčení, aby zakryl tvrzení o svých sexuálních aférách před volbami v roce 2016. Trump, který seděl u manhattanského soudu, odmítl obvinění z 34 trestných činů zfalšování obchodních záznamů.

V úterý večer však Trump na Floridě vstoupil do opulentního tanečního sálu v sídle Mar-a-Lago za zvuků známých tónů písně God Bless the USA od Lee Greenwooda, která je základem jeho předvolebních mítinků.





Jeho příznivci měli na hlavách čepice s nápisy "Make America Great Again" a "Trump 2024". Mezi diváky byli i Trumpův syn Eric a jeho manželka Lara, floridský kongresman Matt Gaetz a výrobce polštářů a konspirační teoretik Mike Lindell.





"Nic horšího jsem u Trumpa ještě neviděl," napsal na Twitteru. "Sleduji všechny jeho projevy - viděl jsem ho blábolit ve Waco, viděl jsem ho blábolit při jeho 'oznámení', že bude znovu kandidovat - tohle je to nejhorší. Nafouklý obličej, krví podlité oči, jeho drahocenné vlasy jsou rozcuchané. A jeho kadence je prostě smutná."







Trump se přítomným představil jako politický mučedník."Nikdy jsem si nemyslel, že by se něco takového mohlo v Americe stát," řekl Trump. "Jediný zločin, kterého jsem se dopustil, je, že jsem neohroženě bránil náš národ před těmi, kteří se ho snaží zničit."Manhattanský okresní prokurátor Alvin Bragg konstatoval, že Trump - první bývalý prezident, který čelí obvinění z trestného činu - falšoval obchodní záznamy, aby zakryl porušení volebních zákonů.Jednalo se o platby herečce z pornografických filmů Stormy Daniels a bývalé modelce z Playboye Karen McDougalové. Další úplatek byl vyplacen bývalému vrátnému z Trump Tower, a to 30 000 dolarů za nákup práv k jeho tvrzení o Trumpově nemanželském dítěti, které pak bylo potlačeno.Trump působil u soudu zdrženlivě, když se hájil jako "nevinný", ale v Mar-a-Lago se cítil osvobozeně. Vyrukoval tam se s typickými invektivami.Bragga označil za "místního neúspěšného okresního prokurátora, který poprvé v historii obvinil bývalého prezidenta Spojených stát, přestože podle všech znalců a právních analytiků pro to neexistují žádníé právní důvody."Žádný případ neexistuje. Pořád říkali, že žádný případ neexistuje. Prakticky všichni. Ale je to mnohem horší, protože on věděl, že žádný případ neexistuje."Trump dodal: "Ten okresní prokurátor je zločinec, protože nezákonně vynesl obrovské množství informací od velké poroty, za což by měl být stíhán nebo by měl minimálně odstoupit."Prokurátoři u soudu požádali o vydání ochranného příkazu k odhalení dalších materiálů, včetně Trumpových útočných příspěvků na jeho platformě Truth Social, včetně varování před "smrtí a zničením", k nimž "dojde", pokud by měl být obžalován. Soudce Juan Merchan Trumpovi doporučuil: "Zdržte se prosím prohlášení, která by mohla podněcovat násilí nebo občanské nepokoje."Nic však nenasvědčovalo tomu, že by byl Trump připraven svou rétoriku změnit. Napadl Merchana a prohlásil: "Mám tu Trumpa nenávidějícího soudce s Trumpa nenávidějící manželkou a rodinou, jehož dcera pracovala pro Kamalu Harrisovou."Ve skutečnosti je Merchanova dcera Loren partnerkou v agentuře pro strategii digitálních kampaní, která pracovala pro mnoho významných demokratů, včetně Joea Bidena a Kamaly Harrisové ve volbách v roce 2020.Trump hovořil o několika dalších obvinění vznesených proti němu, včetně vyšetřování jeho pokusu o vměšování do voleb v Georgii."V záloze mají místní rasistickou demokratickou okresní prokurátorku v Atlantě, která dělá vše pro to, aby mě obvinila kvůli naprosto dokonalému telefonátu," tvrdil s odkazem na hovor, v němž byl zaznamenán, jak žádá republikány ve státě, aby zvrátili výsledek voleb.Trump se také pustil do dlouhého odsuzování vyšetřování jeho špatného zacházení s tajnými materiály v Mar-a-Lago. "Dívají se na mě skrze zákon o špionáži z roku 1917, kde je trest smrti," řekl.Zvláštního poradce Jacka Smithe označil za "šílence" a postěžoval si: "Náš justiční systém se stal bezprávným. Nyní ho využívají - kromě všeho ostatního - k tomu, aby vyhráli volby."Trump neodolal a vrátil se ke svým obvyklým tématům, brojil proti tomu, jak demokraté řešili stažení amerických jednotek z Afghánistánu, kriminalitu ve městech, hrozbu třetí světové války, armádu, která se "zlevicovatěla", a vysokou inflaci.Vyjmenoval akce proti němum, včetně "impeachmentového hoaxu číslo jedna", "impeachmentového hoaxu číslo dvě", "milionů hlasů nelegálně vhozených do volebních uren" a notebooku Huntera Bidena, který podle něj "odhaluje Bidenovu rodinu jako zločince".Pro toto tvrzení neexistuje žádný důkaz.Žaloba Donalda Trumpa vedla k nárůstu podpory pro něj v republikánských průzkumech a k prudkému nárůstu peněžních darů. Mnozí komentátoři jsou však skeptičtí ohledně toho, zda by Trump mohl zvítězit ve všeobecných volbách.Lincolnův projekt, protitrumpovská organizace, ve svém prohlášení uvedla: "Dnes večer jsme v Mar-a-Lago viděli paranoidní a bludný projev, kterému fandili fanatičtí členové sekty, jimž nezáleží na demokracii a amerických hodnotách. Trump vytvořil cirkus, jaký chtěl. Zbytek republikánů se mu podřídil."Bill Burton, bývalý náměstek tiskového tajemníka Bílého domu za vlády Baracka Obamy, také nebyl nadšen.