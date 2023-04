Každá další obžaloba Trumpa posílí - a republikány ještě více zdivočí

5. 4. 2023

čas čtení 7 minut

Rupert Murdoch, Kochova síť a další pravicoví mocipáni vědí, že monstrum, které stvořili, se nyní skutečně vymklo kontrole



Obžaloba Donalda J. Trumpa nevrazila dřevěný kůl do jeho srdce. Znovu povstal, všudypřítomný a zlověstný. Trump nemusí ani zvednout ruku, aby republikánům ve Sněmovně reprezentantů naznačil, že se ozve jeho zvolání "HON NA ČARODĚJNICE". Sněmovna mu patří jako hotel.

Podpořilo ho devět z 25 republikánů v soudním výboru Sněmovny reprezentantů a 11 z 26 v dozorčím výboru.



Od zprávy o každém novém obvinění až po jeho uskutečnění se radikalizace republikánů urychlí. Každá konkrétní žaloba potvrdí každou konspirační teorii. Každé obvinění a soudní proces, rozložené do několika měsíců a do volebního roku, od New Yorku přes Georgii až po Washington, bude šokem, který republikány ještě více přimkne k Trumpovi. Každý republikánský kandidát ucházející se o každou funkci bude nucen jako věc víry prohlásit, že Trump je nespravedlivě pronásledován, nebo bude sám označen za zrádce, napsal Sidney Blumenthal, někdejší vysoký poradce prezidenta Clintona. Podpořilo ho devět z 25 republikánů v soudním výboru Sněmovny reprezentantů a 11 z 26 v dozorčím výboru.Od zprávy o každém novém obvinění až po jeho uskutečnění se radikalizace republikánů urychlí. Každá konkrétní žaloba potvrdí každou konspirační teorii. Každé obvinění a soudní proces, rozložené do několika měsíců a do volebního roku, od New Yorku přes Georgii až po Washington, bude šokem, který republikány ještě více přimkne k Trumpovi. Každý republikánský kandidát ucházející se o každou funkci bude nucen jako věc víry prohlásit, že Trump je nespravedlivě pronásledován, nebo bude sám označen za zrádce,





Vyznání svatého kréda popírání voleb se již rozšířilo na požadavek vyznání doktríny o Trumpově beztrestnosti. Od každého republikána, který se pokusí kandidovat na základě práva a pořádku, se bude vyžadovat, aby se zřekl práva a pořádku v každém případě, v němž je Trump obžalovaný. Trumpovo podněcování k násilí nebude mít pro republikánskou stranu výjimku z imunity.





Když Trump v roce 2020 prohrál s Joem Bidenem, přemýšliví analytici ujišťovali, že Trumpův čas je pryč, odezní a jeho comeback v roce 2024 je nemožný, prostě se "nestane". Všichni by se měli "uklidnit". Pak přišel 6. leden. Když byli Trumpovi podporovatelé ve střednědobých volbách v roce 2022, snůška popíračů voleb a konspirátorů, potupně odmítnuti, bylo vyřčeno poslední pomazání. Trump byl opět mrtvý.

Syndikát Kochových temných peněz uspořádal 5. února v kalifornském Palm Springs konferenci svých miliardářských dárců a klíčových aktivistů, aby položil základy pro nástup posttrumpovské éry.





Tam se rozhodli vrhnout své obrovské prostředky na kandidaturu Rona DeSantise, guvernéra Floridy.



Murdoch, Koch a spol. měli pochopit nebezpečnou proměnlivost extremismu, který po desetiletí podněcovali, financovali a organizovali a který metastázoval v Trumpa. Jejich přístup k Trumpovi se nelišil od přístupu k Vladimiru Putinovi. Považovali ho za svého užitečného idiota. Putinovým cílem bylo a je využít Trumpa ke zničení NATO a západní aliance a jako agenta chaosu v USA takového rozsahu, jakého by žádný agent KGB za studené války nedokázal naverbovat.



Kochova síť spokojeně využila Trumpa, aby zaplnila soudy soudci s razítkem Federalistické společnosti, deregulovala podnikání a zmařila politiku v oblasti změny klimatu. Ale navzdory tomu, že Trump toto zboží poskytl, byl nakonec nekontrolovatelný. Problémem Trumpa nebyla jeho divokost a nezákonnost. Byli ochotni ho tolerovat, dokud pro ně jeho administrativa pracovala. Trump ale nebyl jejich typem republikána, libertariána volného trhu. Trump nesnášel mezinárodní obchod a byl proti omezování sociálního zabezpečení a Medicare, které se dlouho kochovci snažili okleštit a zprivatizovat. V roce 2018 na Twitteru opovrhoval "globalistickými bratry Kochovými, kteří se stali ve skutečných republikánských kruzích naprostým vtipem... Nikdy jsem neusiloval o jejich podporu, protože nepotřebuji jejich peníze ani špatné nápady. Milují mé snižování daní a regulací, výběr soudců a další. Díky mně zbohatli." Nejhorším debaklem pro kochovce však bylo, že prohrál. S DeSantisem si mysleli, že se konečně mohou posunout dál. Bez Trumpa byse mohli vrátit se do slavných časů, kdy bojovníci Tea Party obléhali zasedání radnic a ječeli proti Obamacare.



Trumpovo oznámení z 18. března, že bude v New Yorku zatčen a obviněn o tři dny později, které se zrodilo jako kombinace paniky a využití příležitosti k podvodu, nebylo promyšleným strategickým majstrštykem, i když takový účinek mělo. V únoru vedl DeSantis v průzkumu Yahoo/YouGov nad Trumpem v poměru 45 % ku 41 %. V průzkumu provedeném těsně poté, co Trump prohlásil, že bude zatčen, vystřelil Trump do vedení 47 % ku 39 %. Poté, co byl obviněn, nechal DeSantise v prachu v poměru 57 % ku 31 %.





Murdochova média se nyní pohybují od otrocky rozhořčené obhajoby obviněného Trumpa na Fox News ("Hon na čarodějnice!") přes jeho pranýřování v New York Post ("Je to naprostý blázen!") až po podporu DeSantise v londýnských Timesech, které se v Iowě ani v New Hampshire příliš nečtou. Bezohledný operátor byl převálcován. Murdoch, který nebere zajatce, je Trumpovým zajatcem



Murdoch se výhodně připoutal k Trumpově jízdě až do 6. ledna. Jeho rozhodnutí neseskočit kvůli havárii ho nyní přivedlo do jeho největšího skandálu. Po volbách v roce 2020 po vzoru Trumpa a jeho právníků odvysílala televize Fox News zprávu, že společnost Dominion Voting Systems prý změnila nebo vymazala voelbní hlasy, aby pomohla Trumpovi ukrást volby. Šéfka Foxu Suzanne Scottová napsala v e-mailu, že ukončila ověřování faktů o Trumpových lžích: "Diváci jsou rozzuření a my je jen krmíme materiálem". Dne 5. ledna, v předvečer útoku na Kapitol, Murdoch diskutoval se Scottovou o tom, zda by televize měla informovat pravdivě: "Volby skončily a vyhrál Joe Biden." Řekl, že tato slova "by do značné míry zlikvidovala Trumpův mýtus o tom, že volby byly ukradeny". Scottová mu řekla, že "soukromě si to myslí všichni", ale "musíme být opatrní, abychom nenaštvali diváky". Dne 12. ledna Murdoch poslal členovi správní rady Foxu Paulu Ryanovi e-mail, že se doslechl, že moderátor Foxu Sean Hannity "je v soukromí Trumpem znechucen už několik týdnů, ale bojí se, že přijde o diváky".



Televize Fox se bála o své vlastní publikum, o Trumpovu základnu. Místo vysílání faktů její vedení nařídilo vysílat konspirační teorie a lži, aby uspokojilo nenasytnou poptávku. Murdoch v e-mailu přiznal, že Trumpova tvrzení o volebních podvodech jsou "opravdu šílené věci". Ale show musela pokračovat. Společnost Dominion nyní žaluje Fox News o 1,6 miliardy dolarů za pomluvu.







Murdochova zoufalá snaha oddělit se od Trumpa bude nemožná, až se naplno projeví lži Foxu ve prospěch Trumpa při rozvracení ústavní demokracie. Proces s firmou Dominion poskytne nezbytný doplněk k procesům s Trumpem. Murdoch, spoutaný službou Trumpovi, neunikne soudu o nic víc než Trump.



V nadcházejícím soudním dramatu se Trump bude ohánět proti řadě svých žalobců, ale jeho odplata během boje o nominaci bude namířena proti Republikánské straně.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

96

Murdoch, Koch a spol. si měli uvědomit nebezpečnou proměnlivost extremismu, který po desetiletí financovali a organizovali"Chceme z Trumpa udělat ne-osobu," řekl Rupert Murdoch po povstání 6. ledna. Trumpův obraz byl prakticky vykázán z Fox News."Nejlepší pro zemi by bylo, kdyby v roce 2025 měla prezidenta, který by představoval novou kapitolu," napsala v memorandu Emily Seidelová, šéfka sítě Američané pro prosperitu (Americans for Prosperity), která patří Kochovi.