Ruský trh s protézami je "nesmírně perspektivní"

7. 4. 2023

čas čtení 1 minuta

V roce 2022 ruská vláda vyčlenila 37 miliard rublů na protetické pomůcky na pomoc vojákům, kteří v bojích na Ukrajině přišli o ruce a nohy. Letos toto číslo navýšila na 44 miliard rublů a tvrdí, že je připravena utratit ještě více. V roce 2022 ruská vláda vyčlenila 37 miliard rublů na protetické pomůcky na pomoc vojákům, kteří v bojích na Ukrajině přišli o ruce a nohy. Letos toto číslo navýšila na 44 miliard rublů a tvrdí, že je připravena utratit ještě více.

Zdá se však, že problémy ve výrobě protetických pomůcek v Rusku, ještě umocněné sankcemi, znamenají, že ani tato zvýšení nestačí k uspokojení poptávky. V důsledku toho bude trpět stále více veteránů a stále více Rusů uvidí tragické důsledky Putinovy války. Vládní výrobci protetických pomůcek v Rusku obecně produkují staromódní modely, zatímco soukromé firmy vyrábějí bionické druhy, které většina obětí preferuje. Tyto firmy očekávají v nadcházejících měsících obrovské zisky. Ale jejich naděje mohou být také zmařeny.

Na jedné straně mnozí nemohou dovážet hotové protetiky ani jejich komponenty ze zahraničí a chybí jim technologie na výrobu toho, co oběti války chtějí. A na druhé straně – a to je obzvláště závažné – Moskva nedovolí ani protetikům, ani těm, kdo protézy potřebují, cestovat do zahraničí kvůli vybavení a úpravám podle potřeby.

Ruský protetický průmysl měl potíže ještě předtím, než válka na Ukrajině vstoupila do nejnásilnějších fází. Nyní je situace horší: Mnoho veteránů bude trpět a mnoho obyčejných Rusů uvidí jeden aspekt ceny konfliktu, do kterého je Putin zatáhl.

Zdroj v ruštině: ZDE

0