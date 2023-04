Bílý dům reaguje na slova Andrzeje Dudy o Ukrajině

7. 4. 2023

Bílý dům komentoval prohlášení polského prezidenta Andrzeje Dudy, že během summitu NATO ve Vilniusu bude Polsko usilovat o dodatečné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Mluvčí Národní bezpečnostní rady Bílého domu John Kirby v reakci na otázku polského rozhlasu uvedl, že USA chtějí s Ukrajinou spolupracovat na dlouhodobých obranných potřebách země, upozorňuje Daniel Drob.

John Kirby řekl, že Spojené státy usilují o to, aby Ukrajina zůstala suverénní, nezávislá, bezpečná a aby byla respektována její územní celistvost. Kirby připomněl prohlášení amerického ministra obrany Lloyda Austina. "Budeme spolupracovat s Ukrajinou na jejích dlouhodobých obranných potřebách po skončení této války, protože její armáda se za poslední rok dramaticky změnila," řekl. Kirby dodal, že Pentagon tyto potřeby přezkoumává a bude pokračovat v analýze. Zdůraznil však, že prioritou je nyní pomoci Ukrajině získat zpět ztracené území. "V tuto chvíli se zaměřujeme na pomoc Ukrajině bránit se proti nezákonné, nevyprovokované invazi ruských sil uvnitř její země," uvedl mluvčí Národní bezpečnostní rady Bílého domu. Kirby dodal, že Spojené státy dělají vše, co je v jejich silách, aby dostaly prezidenta Zelenského do nejlepší možné vyjednávací pozice, až přijde čas vyjednat ukončení války.





Otázku dodatečných bezpečnostních záruk vznesl Andrzej Duda během návštěvy Volodymyra Zelenského ve Varšavě. Polský lídr zdůraznil, že jeho země pracuje na fóru NATO o Ukrajině. "Snažíme se získat pro Ukrajinu pro příští summit NATO ve Vilniusu letos v létě dodatečné bezpečnostní záruky, které posílí ukrajinský vojenský potenciál a pocit bezpečí ukrajinské společnosti a které také významně posílí morálku ukrajinských obránců," řekl Duda.





