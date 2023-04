Observer: Donald Trump si zaslouží čelit plné síle spravedlnosti

3. 4. 2023

čas čtení 6 minut



Spojené státy byly založeny na vládě práva. Nesmí nyní ustupovat od jeho dodržování

V bouřlivém a mnohotvárném případu Donald J. Trump versus lid Spojených států je největší otázkou, proč tento bývalý prezident, politický podvodník a sériový pachatel už dávno nesedí ve vězení, ptá se redakční komentář týdeníku Observer.



Trump bude tento týden na Manhattanu obviněn kvůli údajným platbám "peněz za mlčení" bývalé pornohvězdě. Tento vítaný a opožděný krok z něj činí prvního amerického prezidenta, který byl obviněn z trestného činu. Trump je však obviněn z řady neskonale závažnějších a dobře zdokumentovaných trestných činů, včetně násilného pokusu o svržení vlády. Přetrvávající záhadou je, proč spravedlnost v USA pořád nejednala.





Kompletní Trumpův obžalovací spis se čte jako hororový román, v němž je zabíjena demokracie. V týdnech po své jasné porážce od Joea Bidena v listopadu 2020 dělal Trump vše, co mohl, aby výsledek zvrátil, legálně i nelegálně, a vznášel nepodložená obvinění z podvodu. O tom není sporu. Nesporný je i nahraný telefonický rozhovor z 2. ledna 2021 mezi Trumpem a Bradem Raffenspergerem, šéfa amerického státu Georgia, v němž tehdejší prezident na něj naléhal, aby "našel 11 780 hlasů" - což by mělo stačit ke zrušení Bidenova vítězství v klíčovém státě.



Proč nebyl Trump obviněn z trestného činu v případě, který se zdá být otevřeným případem nestoudného ovlivňování voleb? Zvláštní velká porota v Atlantě doporučila stíhat všechny, kdo se podíleli na nezákonném lobbování Raffenspergera. Snad odvaha, kterou prokázal manhattanský okresní prokurátor Alvin Bragg při obvinění Trumpa, buyde inspirovat jeho kolegu z Fulton County Faniho Willise - a další státní a federální prokurátory -, aby ho bez dalších odkladů následovali. Kdyby byl tento případ veden včas, mohl být Trump nyní za mřížemi.



Je to už více než dva roky, co Trump podněcoval své příznivce k útoku na Kapitol, aby zabránili ratifikaci Bidenova vítězství v Kongresu. Následné nepokoje 6. ledna 2021 si vyžádaly oběti na životech a zraněné. Přesto Trump neudělal nic, aby dav odvolal, dokud nebylo příliš pozdě. Od té doby výtržníky oslavoval jako hrdiny. Opět je většina z toho na záznamu. Kongres provedl vyčerpávající vyšetřování. Proč Merrick Garland, generální prokurátor USA, nezakročil proti hlavnímu strůjci i pachatelům pokusu o převrat? Teprve v listopadu Garland konečně jmenoval zvláštního poradce - což se v podstatě rovná dalšímu odkladu.



Je těžké vyhnout se závěru, že neochota energicky stíhat tyto a další zločiny, jako je například Trumpova zjevná krádež tajných dokumentů nalezených v jeho domě na Floridě, pramení z politické bázlivosti na nejvyšších místech. Jak minulý týden znovu ukázal, Trump je připraven a schopen využít svého mafiánského vlivu na Republikánskou stranu a pravicová média k zastrašování celého amerického politického systému. Hraje si na oběť, obrací karty a tvrdí, že Biden a demokraté porušují zákony. Trump tvrdí, že političtí nepřátelé proti němu vedou hon na čarodějnice. Přitom jediné zvláštní zacházení, kterého se mu dostalo, je to, že se mohl tak dlouho vyhýbat trestnímu stíhání.



Nejistota ohledně plné konfrontace s Trumpem částečně pramení z pochopitelné snahy vyhnout se přiživování národních rozporů. Celá Trumpova sága, připomínající nevkusnou, nikdy nekončící televizní reality show, odvádí pozornost od naléhavých problémů, jako je postpandemická obroda ekonomiky, klimatická nouze a válka v Evropě. Spojené státy by se měly soustředit na tyto problémy, a ne se donekonečna oddávat mravokárnému blouznění narcistického, vulgárního a misogynního křiváka.



Republikánská strana jako celek nadále upřednostňuje své zájmy před zásadami, za kterými Amerika stojí.



Na začátku svého funkčního období Joe Biden zjevně doufal, že když ho bude ignorovat, Trump nakonec zmizí. Přesto je bohužel opětna scéně a strhává na sebe pozornost. Trump bude mít svůj den u soudu za všeobecného mediálního zájmu a obávaného pouličního násilí. Zopakuje své obvyklé podbízivé lži a pomluvy, řízení bude odročeno, pravděpodobně na několik měsíců, a mezitím se tento úhlavní nepřítel demokracie, slušnosti a spravedlnosti pokusí využít svého postavení "oběti", aby si zajistil republikánskou prezidentskou nominaci pro rok 2024. V jistém smyslu je trumpovství věčné. Trunpa nezajímá nic a nikdo jiný než on sám.





Případ Trump představuje potenciálně historickou výzvu pro americkou republiku založenou na právním státě. Myšlenka, kterou prosazují republikáni, že současný nebo bývalý prezident požívá de facto imunity před trestním stíháním, je v rozporu s moderním pojetím spravedlnosti. Skutečnost, že se zdá, že taková osoba může znovu kandidovat do Bílého domu, zatímco je vyšetřována, nebo dokonce po odsouzení za trestný čin, poukazuje na nebezpečné nedostatky v americkém ústavním uspořádání. Žádná osoba, ať už je jakkoli slavná, velkohubá nebo hrozivá, by neměla stát nad zákonem.



Agresivní reakce na obvinění vznesená proti Trumpovi od mnoha předních republikánů, a zejména Rona DeSantise, Trumpova nejbližšího konkurenta, je znepokojivá. Papouškováním Trumpovy věty o "zneužívání" soudů floridský guvernér ukazuje, že není o nic lepší ani moudřejší než jeho egoistický rival. Strana jako celek nadále upřednostňuje své zájmy před principy, za nimiž Amerika stojí.







Demokraté by se mezitím měli vyvarovat výrokům, které prohlubují národní polarizaci. "Zavřete ho!" je lákavé heslo vzhledem k tomu, jak ho Trump použil proti Hillary Clintonové. Je však zapotřebí klid, rozvaha a trpělivost. Pokud existuje nějaká spravedlnost, po Trumpově pobytu před soudem bude nakonec následovat odpykání trestu.



Způsob, jakým bude toto bezprecedentní právní drama zvládnuto, a jeho výsledek mohou rozhodnout o nejbližší politické budoucnosti Ameriky. Může mít také významný a trvalý dopad na vliv a morální autoritu USA v celosvětovém boji za udržení demokratického a právního mezinárodního řádu. Svět se dívá - a to se Trumpovi bohužel líbí.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0