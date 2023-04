Finsko: sociální demokratka Sanna Marin prohrála volby, dostala se těsným výsledkem na třetí místo

3. 4. 2023

Finská premiérka Sanna Marinová prohrála svůj boj o setrvání u moci poté, co její středolevá sociálnědemokratická strana (SDP) byla ve volbách těsně poražena na třetí místo svými konzervativními a krajně pravicovými soupeři.



Po sečtení všech hlasů v neděli získala pravicová strana Národní koalice (NCP) 20,8 % hlasů, populistická strana Finové na prvním místě získala 20,1 %. SDP Marinové získala 19,9 % hlasů. Volební účast byla 71,9 %.



Marinová během svého ústupového projevu pogratulovala vítězům voleb, ale uvítala zlepšení podílu hlasů své strany i předpokládaného počtu poslanců. "Je to opravdu dobrý úspěch, i když jsem dnes neskončila první," řekla svým příznivcům v Helsinkách.



"Demokracie promluvila, finský lid odevzdal svůj hlas a oslava demokracie je vždycky úžasná věc," dodala. "Máme dobrý důvod se z tohoto výsledku radovat."





Předseda NCP Petteri Orpo řekl veřejnoprávní televizi Yle, že výsledek je "velkým vítězstvím ... silným mandátem pro naši politiku", a dodal, že jeho strana povede koaliční rozhovory. Lídr Finů Riikka Purra to označil za "vynikající výsledek".





Ze zbylých dvou stran Švédská lidová strana - umírněná strana zastupující švédsky mluvící Finy, která nemá nic společného se stejnojmennou švédskou krajně pravicovou stranou - rovněž uvedla, že je "velmi nepravděpodobné", že by se stala partnerem krajně pravicové strany.







Orpo, 53letý bývalý ministr financí, prohlásil, že solidarita severské země s Kyjevem zůstane během jeho působení silná."Nejprve Ukrajině: stojíme při vás, s vámi," řekl Orpo agentuře Associated Press na vítězné akci NCP. "Nemůžeme se smířit s touto strašnou válkou. A uděláme vše, co bude třeba, abychom pomohli Ukrajině, ukrajinskému lidu, protože bojuje za nás. To je jasné."A vzkaz pro [ruského prezidenta Vladimira] Putina zní: jděte pryč z Ukrajiny, protože prohrajete," dodal Orpo.Finsko, které sdílí dlouhou hranici s Ruskem, začátkem týdne překonalo poslední překážky na cestě k členství v NATO, když členové aliance Turecko a Maďarsko podepsali přihlášku země za člena.Sedmatřicetiletá Marinová se stala nejmladší premiérkou na světě, když se v roce 2019 ujala vedení SDP - a finské premiérské funkce - a úspěšně provedla zemi pandemií covidu a na pokraj členství v NATO.Marinová se svým odhodláním užívat si společenského života dostala i na titulní stránky novin, kde ji fanoušci oslavovali jako vycházející hvězdu levého středu a vzor pro novou generaci mladých lídrů a lídryň. Kritici tvrdí, že její chování bylo někdy nevhodné pro její funkci.V loňském roce byla nucena se omluvit a podrobit se testu na drogy, ale také hájila své právo na večírky poté, co se objevily fotografie a videa, na nichž popíjí a tančí s přáteli.Její osobní popularita zůstala vysoká, ale s předpovědí recese a prudkým nárůstem inflace ji zasáhla obvinění opozičních lídrů z nadměrného zadlužování vlády a nadměrných veřejných výdajů - spolu s jejich sliby zavést tvrdé škrty, zejména v rozpočtech na sociální dávky.Marinová uvedla, že v dětství vyrůstala ve "velmi chudé" domácnosti a před dovršením 20 let pracovala v obchodním domě, aby se uživila, a poté využila bezplatného finského vzdělávání k získání magisterského titulu v oboru administrativních studií. Marinová má pětiletou dceru s partnerem Markusem Raikkonenem, za kterého se provdala v roce 2020, když byla ve funkci.Ve Finsku dostává největší strana tradičně první šanci při sestavování koalice, aby získala většinu, což znamená, že čtyřleté funkční období Marinové jako premiérky skončilo - i když SDP by ještě mohla být součástí nové koalice.NCP získala ve dvousetčlenném parlamentu severské země 48 křesel, což je o 10 více než v končícím sněmu, zatímco Finové obsadili 46 křesel, tedy o sedm poslanců více, a SDP 43 křesel, což je o tři křesla více.Orpo slíbil snížit výdaje na dávky v nezaměstnanosti a na bydlení, zatímco Purra - jehož strana Finové byla v letech 2015-2017 součástí koaliční vlády - uvedl, že jeho prioritou je snížení imigrace ze zemí mimo EU, a slíbil, že pokud bude součástí nové koalice, zaměří se také na politiku v oblasti klimatu, kriminality a energetiky."Věřím finské tradici vyjednávání se všemi stranami a snaze najít pro Finsko co nejlepší většinovou vládu," řekl Orpo agentuře AP."A víte, co je pro nás důležité? To, že jsme aktivním členem Evropské unie. Budujeme Nato-Finsko a napravujeme naši ekonomiku. Zvyšujeme náš hospodářský růst a vytváříme nová pracovní místa. To jsou zásadní, hlavní a důležité věci, které musíme zapsat do vládního programu."Předseda NCP, který uvedl, že strana nevylučuje spolupráci s nikým, by nyní měl začít oslovovat další lídry, aby se od pondělí pokusili sestavit novou koaliční vládu, což bude pravděpodobně trvat několik týdnů.Mohl by se pokusit sestavit pravicovou "modročernou" koalici s Finy a jednou či více menšími stranami, ale také se může rozhodnout pro "modročervené" spojenectví napříč spektrem s SDP a jejími spojenci, což analytici považují za pravděpodobnější výsledek, a to i přes značné politické rozdíly.Jeho úkol komplikuje skutečnost, že SDP a dvě strany její současné pětikoalice, Zelení a Levicová aliance, již vyloučily jakékoli spojenectví s Finy, které Marin během kampaně označil za "otevřeně rasistické".