Proměna paní ministryně Černochové v holubici míru

3. 4. 2023 / Boris Cvek

V neděli jsem žasl při sledování Otázek V. Moravce. Rusko se ujalo předsednictví Rady bezpečnosti a paní ministryně obrany Černochová (ODS) na to ani slůvkem nereagovala. Místo toho mluvila o potřebě míru a diplomatických jednání, pokud jde o ruskou agresi na Ukrajině. Ujišťovala veřejnost, že na území ČR nebude žádná vojenská základna USA a tak medově podlézala opozici, až to vyráželo dech. Kde jsou ty doby, kdy chtěla vylučovat Rusko z OSN a kdy vzkazovala do USA, že tu bude jejich základna bez jakýchkoli předběžných konzultací s americkou stranou?

Dokonce jasně vysvětlila, proč by jí nevadilo, kdyby mír na Ukrajině zařídil čínský režim. Režim je to prý hnusný a nepřátelský, nicméně existují vyšší zájmy geopolitiky. Že by to Čínu mimořádně posílilo, jak ostatně je zřejmé už z jejího diplomatického úspěchu na poli jednání mezi Íránem a Saúdskou Arábií, to paní ministryně nezmínila. Dojemné bylo její velmi naléhavé ujišťování, že pokud by na Ukrajině Rusko použilo atomovou zbraň, pro Česko to neznamená žádné, vůbec žádné ohrožení. Opravdu žádné. Přeslechli jste? Žádné.





A samozřejmě museli jsme taky být ujištěni, že zbraně, které poskytujeme Ukrajině, jsou ty, které bychom už nikdy nepoužili (a pana prezidenta je prý třeba poučit, že takové zbraně ještě máme). Chraň Bůh, abychom tam přece posílali zbraně, které ještě používáme. Hlavní neuralgický bod, kolem něhož paní ministryně v debatě s moderátorem a bývalým ministrem obrany Metnarem (Ano) kroužila, byla ale česko-americká obranná dohoda, která se právě připravuje ke schválení. Pan Metnar si stěžoval, že znění smlouvy je stále neveřejné a že opozice nemůže dát stanovisko k něčemu, co nezná. Tím ovšem tlačil paní Černochovou citelně do kouta, protože ta chtěla slyšet souznění. Strach paní ministryně byl doslova hmatatelný. Když pan Metnar nebyl dostatečně vstřícný, dovolávala se souznění s paní předsedkyní poslaneckého klubu Ano Schillerovou.





Odkud se bere tato neuvěřitelná proměna paní ministryně? Je pravda, že když mluvila o míru a diplomacii, když na ně kladla tak velký důraz, neopomněla zdůraznit, že musejí být splněny požadavky Ukrajiny. Zároveň ale spolu s panem Metnarem připustila, že Ukrajina těžko může dobýt zpět svá území do konce letošního roku, čímž se oba připojili k názoru vysokého představitele americké armády. Metnar i Černochová se shodli na tom, že je nutné vyšetřit a potrestat válečné zločiny Ruska na Ukrajině, to je také pravda, ale řekli to jen tak bokem v souvislosti s vysláním českých vyšetřovatelů na Ukrajinu. V celém pořadu, pokud jsem se nepřeslechl, nepadlo ani slovo o vítězství, vyloučení Ruska z OSN nebo o vojenském nebezpečí, které pro nás Rusko představuje (šéf generálního štábu naší armády mluvil v poslední době zcela jinak, dokonce ve smyslu nutnosti připravit se na velkou válku s Ruskem).





Můj první dojem, pokud jde o příčinu změny kurzu paní ministryně, je strach z proměny nálad ve veřejnosti. Zjevně se bojí zejména možnosti zneužití zmíněné obranné smlouvy s USA jako nástroje pro politický boj. Příklad Slovenska je jistě odstrašující. Možná také dochází, což by mne ale velmi překvapilo, k odklonu české vlády od polského pohledu na ruskou agresi na Ukrajině k pohledu americkému nebo západoevropskému. V každém případě ten důraz, jaký paní ministryně klade na to, že tu žádné americké základny nebudou a že jaderný útok Ruska na Ukrajinu není pro bezpečnost obyvatel ČR problém, je ohromující.

