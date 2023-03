Co vláda vzkazuje humanitním učencům

31. 3. 2023 / Boris Cvek

Když premiér oznámil, že vláda nedá vysokým školám ani korunu navíc na zvýšení platů učenců v humanitních oborech, mohlo to přijít pro mnohé – nota bene od profesora politologie a bývalého rektora Masarykovy univerzity – jako studená sprcha. Sledoval jsem s velkým zájmem naději humanitních učenců, že jim vláda přece musí pomoci, vždyť je to přece ta jejich vláda. A přes velkou skepsi jsem tak tvrdou reakci ze strany vlády nečekal.

Vždyť je to její elektorát, říkám si. Jenže co když je to tak, že tento elektorát prostě nemá šanci ve volbách udělat něco, co by vládu mohlo ohrozit. Koho by volil na protest proti vládě? Babiše? To je přece pro tyhle lidi největší zlo. ČSSD? Ta je v naprostém rozkladu a rozhodně není v kurzu mezi tímto typem voličů. Premiér Fiala tak může s klidem očekávat, že nakonec humanitní učenci spolknou hořkou pilulku a uvědomí si, že cokoli vláda činí, rozumně činí… jinak Babiš. Hledali byste ve Sněmovně nějakou rozumnou opozici, která by mohla vládu ohrozit? Není tam. Je tam jen Ano a Okamurovci.

Pokud jde o postoj vládních politiků vůči vzdělanosti, myslím, že výmluvně se vyjádřil pan předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, o němž se v poslední době diskutuje také jako o kandidátovi na soudce Ústavního soudu. Pan Benda veřejně prohlásil, že obory jako politologie nebo sociologie jsou „úplně obskurní“, dokonce prý tyto obory „neučí ničemu jinému než jak nepřemýšlet o světě“. Profesor politologie Fiala ani nikdo jiný z vlády neuznal za vhodné tyto výroky svého klíčového poslance korigovat. Z této logiky plyne jediný závěr: humanitní učenci musejí být podle vlády vděčni za to, že vůbec dostávají nějaké peníze za činnost, která vážně škodí této společnosti (snad je jasné, že já osobně s tímto nesouhlasím).

A samozřejmě nezapomeňte, že pan premiér, profesor údajně obskurního oboru, který lidi učí, jak nemyslet, vždycky tvrdí a opakuje, že vláda cokoli dělá, to dělá rozumně, což – upřímně řečeno – opravdu zní trochu bezmyšlenkovitě.

To není názor či politické přesvědčení, ale čistá nevzdělanost.

PS: Petr Fiala, šéf jeho strany a premiér, je politolog.



