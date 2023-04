Ruská agrese na Ukrajině: "Absurdní a destruktivní", aby Rusko předsedalo Radě bezpečnosti, říká Zelenskij

Ukrajinský prezident ostře kritizoval mezinárodní systém za to, že nechává Rusko zastávat klíčovou roli, zatímco vede válku na Ukrajině



Zelenskij: Včera ruská armáda usmrtila pětiměsíčního chlapce, jeho rodiče byli zraněni. Je to jeden ze stovek dělostřeleckých útoků, které teroristický stát uskutečňuje denně. Dnes Rusko zahajuje své předsednictví Rady bezpečnosti OSN a to je důkaz bankrotu procedur světových institucí.



