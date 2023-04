"Absurdita na nové úrovni": Rusko předsedá Radě bezpečnosti OSN

1. 4. 2023

čas čtení 5 minut





Měsíční rotace předsednictví patnáctičlenné rady nebyla ovlivněna válkou na Ukrajině



Moskva vede na Ukrajině nevyprovokovanou útočnou válku. V Haagu čelí Vladimir Putin zatykači za válečné zločiny. V OSN se však Rusko převzalo vedení mocného mezinárodního orgánu, Rady bezpečnosti.



Od soboty se Rusko ujme měsíčního předsednictví patnáctičlenné rady v souladu s rotačním systémem, který nebyl ovlivněn válkou na Ukrajině.



Naposledy se Rusko ujalo předsednictví v únoru loňského roku, kdy Putin uprostřed zasedání rady věnovaného Ukrajině vyhlásil "zvláštní vojenskou operaci". Po čtrnácti měsících byly zabity desítky tisíc lidí, z nichž mnozí byli civilisté, byla zničena města a Putin byl obviněn mezinárodním trestním soudem z masových únosů ukrajinských dětí.

Za těchto okolností se dosazení Ruska do čela světového orgánu, jehož úkolem je "udržovat mezinárodní mír a bezpečnost", jeví mnohým, v neposlední řadě ukrajinské misi při OSN, jako krutý aprílový žert.



"Od 1. dubna se dostávají na novou úroveň absurdity," řekl Sergej Kyslycja, ukrajinský stálý zástupce. "Rada bezpečnosti, tak jak je koncipována, je znehybněna a neschopna řešit otázky své primární odpovědnosti, tedy předcházení konfliktům a následné řešení konfliktů."



Velvyslanec uvedl, že Ukrajina se v dubnu nebude účastnit jednání Rady bezpečnosti s výjimkou "otázky zásadního národního bezpečnostního zájmu". Ukrajina není současným členem rady, ačkoli je často vyzývána, aby se vyjadřovala k otázkám souvisejícím s válkou.



USA, Velká Británie, Francie a jejich příznivci v radě pravděpodobně dají najevo svůj nesouhlas tím, že v průběhu měsíce sníží úroveň svého zastoupení na akcích pořádaných Ruskem, ale není známo, že by některý členský stát plánoval jakoukoli formu bojkotu nebo jiného protestu.





Spojené státy ve čtvrtek vyzvaly Rusko, aby se po nástupu do funkce "chovalo profesionálně", ale uvedly, že neexistují žádné prostředky, jak Moskvu ve funkci zablokovat. Kreml v pátek uvedl, že Rusko hodlá v radě uplatňovat všechna svá práva.

V Radě bezpečnosti je poměr diplomatických sil méně jednoznačný než ve Valném shromáždění. Konflikt pěti stálých členů - USA, Velká Británie, Francie, Rusko, Čína - značně přitvrdil, přičemž Čína v radě pravidelně opakuje ruská stanoviska. Deset nestálých členů je voleno Valným shromážděním na dvouleté období. Mezi současnou skupinou jsou Mozambik, Spojené arabské emiráty a Gabon.







Diplomaté v newyorském sídle OSN poukazují na to, že většinu dubnové agendy rady, stejně jako každý jiný měsíc, zabírají rutinní porady a zprávy o mírových misích OSN po celém světě."Je důležité chránit zbytek práce rady na jiných dokumentech," uvedl jeden z evropských diplomatů. "Nechceme narušit práci, kterou rada dělá jinde, protože by to umožnilo ruské invazi mít ještě širší dopad na otázky míru a bezpečnosti na celém světě."Předsednictví v Radě dává měsíčnímu předsedovi pravomoc pořádat vlastní zasedání a Rusko plánuje tři. Dne 10. dubna uspořádá brífink o "rizicích vyplývajících z porušování dohod upravujících vývoz zbraní a vojenského materiálu", na němž by mělo kritizovat USA za jejich dodávky zbraní Ukrajině a dalším spojencům v posledních letech.Později v průběhu měsíce bude předsedat dvěma otevřeným debatám o "účinném multilateralismu" a o situaci na Blízkém východě, kterým by měl předsedat její ministr zahraničí Sergej Lavrov.Posledním případem, kdy stálý člen Rady provedl nevyprovokovanou invazi, byl útok USA na Irák. USA však nebyly vystaveny ponížení v podobě opakovaných zdrcujících porážek ve Valném shromáždění OSN, jaké Rusko zažilo v uplynulém roce, kdy přibližně 140 ze 193 členských států hlasovalo proti postojům Moskvy, takže jedinými spolehlivými přáteli Ruska zůstaly Bělorusko, Eritrea, Sýrie a Severní Korea.Zástupce stálého zástupce Ruska Dmitrij Poljanskij odmítl, že by se jeho mise stávala v OSN vyvrhelem. "V žádném případě. Cítíme, že Západ je nyní v OSN na lopatkách, protože stále více zemí chápe naši pozici," řekl Poljanskij a prohlásil, že západní spojenci museli rezoluce rozmělňovat a měnit, aby získali 140 hlasů. "Takže si myslím, že je to spíše tak, že Západ je v izolaci, ale my ve Valném shromáždění ne."Pokud jde o zatykač na Putina vydaný Mezinárodním trestním soudem, Poljanskij jej odmítl jako "naprosto irelevantní pro jakoukoli naši činnost". Naposledy ruský vůdce přijel do sídla OSN v roce 2015.