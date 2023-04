Ruská agrese na Ukrajině: Byla vražda ruského vojenského bloggera varování Kremlu Prigožinovi?

3. 4. 2023

čas čtení 11 minut

- Vražda prominentního pro-válečného ruského vojenského blogera Vladlena Tatarského, vlastním jménem Maxima Fomina, zřejmě odhalí další trhliny v Kremlu a jeho nejbližším okolí, píše ve své každodenní analýze americký Institut pro studium války.

A source tells Russian state news agency RIA Novosti that military blogger Vladlen Tatarsky (real name Maxim Fomin) has been killed by a blast in a cafe in St Petersburg where he was giving a talk



He previously said Ukrainians were mentally ill Russians https://t.co/vr1fYWFxvu pic.twitter.com/oN0Gv0TCHS — Francis Scarr (@francis_scarr) April 2, 2023 Ruské ministerstvo zahraničí obvinilo z útoku - k němuž došlo v petrohradské kavárně, která údajně patří finančníkovi ze skupiny Wagner Jevgeniji Prigožinovi - Kyjev a pochválilo ruské vojenské blogery za jejich válečné zpravodajství, "přičemž zjevně ignorovalo skutečnost, že Fomin a další milblogeři běžně kritizují ruské ministerstvo obrany a ruské ministerstvo zahraničí," napsali analytici ISW.



Poznamenali také, že Prigožin 2. dubna prohlásil, že nebude "obviňovat kyjevský režim" ze smrti Fomina a ruské ultranacionalistické osobnosti Darji Duginové, která byla zavražděna v srpnu, což naznačuje, že ukrajinští agenti za ni ve skutečnosti nejsou zodpovědní.



ISW pokračuje:



Fominova vražda v Prigožinově baru je pravděpodobně součástí širšího vzorce eskalace ruských vnitřních konfliktů, do nichž jsou zapojeni Prigožin a Wagner. Fomin se předtím během dne zúčastnil jiné akce bez incidentů, takže se zdá, že útok byl záměrně zinscenován v prostoru, který patří Prigožinovi.



Poradce ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak prohlásil, že Fominova smrt byla důsledkem politického soupeření mezi ruskými aktéry. Někteří ruští politologové rovněž spekulovali, že Prigožin se měl zúčastnit Fominovy akce, ačkoli tato spekulace není potvrzena.



Fominova vražda mohla být zamýšlena jako varování pro Prigožina, který stále více zpochybňuje základní kremelská stanoviska ohledně války na Ukrajině a dokonce nepřímo signalizuje zájem o post ruského prezidenta, ať už v konkurenci s Putinem, nebo jako jeho nástupce."

- Moskva rozmístí jaderné zbraně u západní hranice Běloruska, tvrdí vyslanec



Přesun k uskladnění taktických zbraní v blízkosti hranic se členy NATO Polskem, Lotyšskem a Litvou pravděpodobně ještě více rozdmýchá konflikt Ruska se Západem.



Ruské taktické jaderné zbraně budou přesunuty do blízkosti hranic Běloruska s jeho sousedy z NATO, uvedl ruský velvyslanec v Bělorusku.



Komentář velvyslance Borise Gryzlova následoval po nedávném prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina o plánech na umístění taktických jaderných zbraní na území souseda a spojence Ruska. Toto prohlášení znamenalo další pokus ruského vůdce pohrozit jadernými zbraněmi, aby odradil Západ od podpory Ukrajiny.



Putin uvedl, že výstavba skladovacích zařízení pro taktické jaderné zbraně v Bělorusku bude dokončena do 1. července, a dodal, že Rusko pomohlo modernizovat běloruská vojenská letadla, aby byla schopna nést jaderné zbraně.



Oba sousedé mají dohodu, která předpokládá úzké hospodářské, politické a vojenské vazby. Rusko využilo běloruské území jako nástupní prostor pro invazi na Ukrajinu a udržuje zde kontingent vojáků a zbraní.



Gryzlov ve svém projevu, který v neděli pozdě večer odvysílala běloruská státní televize, uvedl, že ruské jaderné zbraně budou "přemístěny až do blízkosti západní hranice našeho svazového státu", ale přesné místo neuvedl.



"Rozšíří to naši obranyschopnost a bude to provedeno bez ohledu na veškerý hluk v Evropě a ve Spojených státech," řekl v narážce na západní kritiku Putinova rozhodnutí.



Bělorusko sdílí 1 250 km dlouhou hranici se členy NATO Lotyšskem, Litvou a Polskem.



Taktické jaderné zbraně, které jsou určeny k ničení nepřátelských jednotek a zbraní na bojišti, mají relativně krátký dolet a mnohem nižší účinek ve srovnání s jadernými hlavicemi namontovanými na strategických raketách dlouhého doletu, které jsou schopny zničit celá města.



Rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku by je přiblížilo k potenciálním cílům na Ukrajině a u členů NATO ve východní a střední Evropě.



Běloruský autoritářský prezident Alexandr Lukašenko v pátek uvedl, že některé ruské strategické jaderné zbraně by mohly být rozmístěny v Bělorusku spolu s částí ruského taktického jaderného arzenálu.







- Suspilne, ukrajinská státní vysílací společnost, uvádí, že za posledních 24 hodin ruské síly ostřelovaly 16 osad v Záporožské oblasti.



Záporoží je jednou z částečně okupovaných oblastí Ukrajiny, o nichž Ruská federace tvrdí, že je anektovala.



- Ruské ministerstvo vnitra v pondělí označilo ženu jménem Darja Trepova za podezřelou z vraždy známého válečného blogera Vladlena Tatarského v petrohradské kavárně a zařadilo ji na seznam hledaných osob.



- Ruská státní tisková agentura Tass informuje o výbuchu v okupovaném Melitopolu. Správa města podle ní uvedla, že v centru města vybuchlo auto a jeden člověk byl zraněn.



Kanál Ruskem dosazené moci ve městě na Telegramu označil zraněnou osobu za Maxima Zubareva, vedoucího okupační moci v osadě Jakymivka v regionu. Tato informace není potvrzena.



Na videu kolujícím po sociálních sítích je podle všeho vidět poškozené auto na ulici. Tvrzení nebylo nezávisle ověřeno.



- Polský prezident uvedl, že očekává návštěvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského 5. dubna.



Návštěva by se časově shodovala s příštím summitem ministrů zahraničí NATO, který se koná v Bruselu a kterého by se měl zúčastnit i americký ministr zahraničí Antony Blinken.



- Německý vicekancléř Robert Habeck přijel na Ukrajinu na nečekanou návštěvu, uvedlo německé ministerstvo energetiky a hospodářství. Jedná se o jeho první cestu do země od vypuknutí války.



Mluvčí ministerstva návštěvu potvrdil a uvedl, že Habeck, který je zároveň ministrem energetiky a hospodářství, přijel do Kyjeva v pondělí brzy ráno.



- Rusko plánuje do konce roku 2024 nebo v první polovině roku 2025 zformovat v rámci své tichomořské flotily divizi účelových ponorek, které ponesou torpéda Poseidon schopná nést jaderné zbraně, uvedla ruská tisková agentura Tass.



Rusko v lednu uvedlo, že vyrobilo první sadu torpéd Poseidon, čtyři roky poté, co prezident Vladimir Putin oznámil zásadně nový typ strategické jaderné zbraně a potvrdil, že bude mít vlastní jaderný zdroj energie, uvedla agentura Reuters.



Koncem března Rusko uvedlo, že pobřežní infrastruktura pro ponorky, které by nesly torpéda Poseidon, bude dokončena na poloostrově Kamčatka, kde se nachází základna balistických jaderných raket ruské Tichomořské flotily.



"Rozhodnutí o vytvoření divize jaderných ponorek zvláštního určení na Kamčatce bylo přijato," citovala agentura Tass nejmenovaný zdroj z oblasti obrany. "Hovoříme o prosinci 2024 nebo první polovině roku 2025."



O Poseidonu je na veřejnosti jen málo potvrzených podrobností, ale podle vojenských analytiků jde v podstatě o křížence torpéda a bezpilotního letounu, který lze vypustit z jaderné ponorky.



- Ruské bezpečnostní složky zabavují pasy vysokých úředníků a vedoucích pracovníků státních společností ze strachu z možných úniků informací a přeběhlictví, uvádí Financial Times.



S odvoláním na několik osob obeznámených s touto záležitostí to píše šéf moskevské kanceláře listu Max Seddon:



Zvýšený tlak odráží hluboké podezření v Kremlu a FSB, nástupnické agentuře KGB, ohledně loajality ruské civilní elity, z níž mnozí v soukromí nesouhlasí s válkou na Ukrajině a trápí je její dopad na jejich životní styl.



Putinův mluvčí potvrdil, že Rusko zpřísnilo omezení cestování do zahraničí pro některé lidi pracující v "citlivých" oblastech.





- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij prohlásil, že boje v Bachmutu, městě, o které se v ukrajinské oblasti Donbas tvrdě bojuje, jsou "obzvláště horké".



"Jsem vděčný našim bojovníkům, kteří bojují u Avdijivky, Maryinky, u Bachmutu.... Zvláště u Bachmutu! Tam je dnes obzvlášť horko!" řekl ve svém nočním projevu bez dalších podrobností.



Jeho komentář přišel v době, kdy zakladatel Wagneru Jevgenij Prigožin podle agentury Reuters uvedl, že jeho jednotky vztyčily na správní budově města ruskou vlajku.





Ukrajinští představitelé však nenaznačili, že by Bachmut padl do ruských rukou, a Prigožin již dříve učinil předčasná tvrzení o Wagnerově vojenském postupu ve městě.

