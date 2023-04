Rušení poboček České pošty jako útok na chudé

4. 4. 2023 / Boris Cvek

Velmi se mi líbí, když se srovnáváme s Rakouskem nebo Bavorskem, ještě lépe se zeměmi ve Skandinávii. Nicméně v případě argumentu, že máme mnohem více pošt na obyvatele než tyto země, je to zrovna děláno v neprospěch chudých – a jak to jde najednou snadno! Jsou opravdu ty peníze, které stát ušetří na platech pošťáků a na veřejných budovách, které přestanou sloužit převážně chudým a znevýhodněným lidem, opravdu ty správně ušetřené? Musíme začít tady?

Samozřejmě těch 700 milionů, což je částka, kterou deklaroval včera šéf České pošty na Českém rozhlase jako to, co se ušetří na mzdách po oznámeném masivním rušení poboček, by se dalo možná využít lépe. Člověk si dokáže představit ledaco. Pak si ale na stránkách iRozhlasu přečte prohlášení šéfa NKÚ, že „za období 2014 až 2022 se jenom podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím vyplatilo 750 miliard korun“ na dotacích (největší neziskovou organizací je Fotbalová asociace ČR, spojená s mnoha skandály). Když pan prezident NKÚ hovoří o zprávě jeho úřadu o podpoře vědy a vzdělání pro podnikání, kde se utratilo deset miliard korun, konstatuje: „všechny ty projekty, nebo velká většina z nich, splnily předpoklady pouze na 10 procent, a přesto jsou ty dotace vypláceny a jsou prezentovány jako úspěšné.“

Česká pošta je velmi snadný cíl, mnohem snadnější než Potěmkinovy vesnice dotací, kde se ztrácejí desítky miliard korun. Pošta jsou totiž obyčejní pošťáci, které lze vyhodit dokonce ještě s dobrým pravicovým svědomím na dlažbu. Přece je nebudeme dotovat! Dotovat můžeme jen bohaté podnikatele. Pošťáci si svou výplatu těžko ulijí do kont na Bahamách, z větší části ji utratí za základní životní potřeby tady v ČR – proč by vládě mělo záležet právě na nich?

A udržování nějakých veřejných budov? K čemu to! Podnikatel se postará lépe a ještě vydělá na dotaci. A nějaká babička, pro kterou zrušení pošty bude jen další pohromou z mnoha, kterou jí tento stát přichystal (stovky tisíc důchodců u nás žijí pod hranicí bídy, nemluvě o tom, jak jsou chráněny před lichváři, jaké mají možnosti sociálního bydlení atd.), na té přece nezáleží. Má nějaký vliv? Může někoho uplatit? Můžeme o ní udělat reklamní leták v křídovém papíře, nasadit na ni nějakou Potěmkinovu vesnici úspěchu, modernosti, inovací, jak to děláme u lživého podnikání? Můžeme dohánět Západ tím, že budeme pomáhat chudým? To u nás u neplatí, protože u nás se skutečný Západ zcela ignoruje.

