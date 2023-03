Krvavý březen 1935: Teror, o němž vás neučili

29. 3. 2023

čas čtení 2 minuty

V rámci plánu, který někteří aktivisté považují za vzdálenou obdobu současných událostí v Rusku, Stalin ještě během tří let před Velkým terorem v roce 1937 systematicky zničil intelektuální elity neruských republik. Byla to akce v té době z velké části ignorovaná, které se málokdy věnovala pozornost, třebaže si ji jednoznačně zaslouží, upozorňuje mokšanský historik Choganol Donisi. V rámci plánu, který někteří aktivisté považují za vzdálenou obdobu současných událostí v Rusku, Stalin ještě během tří let před Velkým terorem v roce 1937 systematicky zničil intelektuální elity neruských republik. Byla to akce v té době z velké části ignorovaná, které se málokdy věnovala pozornost, třebaže si ji jednoznačně zaslouží,

Na jedné straně byly Stalinovy akce proti neruské inteligenci na počátku 30. let 20. století nejen obecně ignorovány ruskými intelektuály a zahraničními vládami, ale také ponechaly mnoho nerusů bez takového intelektuálního vedení, které by jim umožnilo odolávat akcím Moskvy proti nim v následujících desetiletích - a dokonce dodnes.

A na druhé straně se tento moskevský přístup, kdy útočí na nerusy na periferii v rámci přípravy na útok na Rusy v centru, zdá být tak hluboce zakořeněným vzorem moskevské politiky, že si jeho minulé epizody zaslouží, aby byly lépe známé - aby si všichni všimli, co nyní mohou útoky na nerusy znamenat pro budoucnost všech.

Jediní politici, kteří se v letech "čistek před čistkami" vyslovili proti nepodloženému rozhodnutí krvavého bolševického režimu zničit neruskou inteligenci, byli ugrofinští příbuzní, na které Moskva už soustavně a úspěšně útočila jako na "propagátory fašismu" a tudíž nehodné ničí pozornosti.

K zatýkání a zabíjení v Mordvinsku a dalších středovolžských republikách došlo bezprostředně po obdobných procesech v Charkivě v případě "Svazu pro osvobození Ukrajiny" a v Minsku v případě "Svazu osvobození Běloruska". Obvinění byla stejná, jen s nepatrnými změnami ve slovníku a cílech.

Na jaře roku 1935 v Saratově, Penze, Tambově a Saransku šly silové orgány SSSR po inteligenci Mokšů, skupině učenců a aktivistů, kteří se snažili chránit tento národ před sovětskými snahami zničit ho a podřídit jej nejprve umělé mordvinské identitě - a poté ještě širší a umělejší sovětské.

Podle tatarského historika Kamila Galejeva jsou to právě tyto dávné události, do kterých je třeba nahlédnout, abychom pochopili současné katastrofální postavení národů v této oblasti. Poté, co tyto národy ztratily své intelektuální vedení, ztratily velkou část své schopnosti vzdorovat, což je ztráta, kterou pociťujeme dodnes.

Putin vědomě či nevědomě do puntíku dodržuje stalinistickou příručku a útočí na neruskou inteligenci, protože má méně možností obrany a jen zřídka získává podporu na Západě. Teprve později zahájí širší útok na ostatní, blíže centru země.

Zdroj v ruštině: ZDE

0