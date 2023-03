Мой бразильский ребенок: Ruské ženy odjíždějí do Jižní Ameriky rodit a získat pro své děti nové občanství

31. 3. 2023 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty





"Přijeďte porodit dítě do Brazílie a získejte občanství pro celou rodinu," píše se v inzerátu. Nabízí těhotným ruským ženám možnost porodu v Jižní Americe a vysvětluje, že nejen přístup k pacientům je "osobní, láskyplný a lidský, na rozdíl od toho našeho" a že "jak je na americkém kontinentu běžné, občanství je založeno na místě narození", takže dítě bude automaticky držitelem "jednoho z nejlepších pasů na planetě, který vám umožní vstup do 170 zemí bez víz, včetně EU, Izraele, Arabských emirátů, Hongkongu a Jižní Koreje, nemluvě o usnadněném a zrychleném procesu vstupu do Spojených států". Jedná se pouze o jednu ze služeb, které Rusům nabízejí možnost, jak se obejít sankce a kritiku, jimiž si jejich země trpí po invazi na Ukrajinu.



Do Argentiny letos přiletělo více než 35 tisíc ruských žen, aby porodily své děti v podobně humanizovaném prostředí (ve srovnání s robotizovaným neosobním ruským systémem) a s občanstvím, které poskytuje téměř stejné výhody. Brazílie nemá oficiální údaje, protože se tam nesleduje národnost matek, které rodí v zemi, kde může do státní nemocnice vstoupit kdokoli, kdo vypadá jako člověk, a nechat si zdarma poskytnout téměř jakékoli lékařské ošetření, ale právě jedna porodnice z Ria de Janeira, kterou jsem konzultoval, mi řekla, že od března 2022 tam porodilo 84 Rusek.



V inzerátu se hovoří o nákladech mezi 5 a 15 tisíci eur podle délky pobytu, podle toho, zda chtějí požádat o automatické pobytové vízum pro otce, prarodiče, sourozence (koncept rodiny v Brazílii umožňuje, aby všichni sourozenci dětí narozených v zemi mohli žít a pracovat, a navíc požádat o trvalé vízum nebo občanství), jaký druh hotelu nebo pronajatého domu si vyberou atp. Mezi nabízené služby patří překlady, pomoc při hledání bydlení, doporučení na lékařský tým, pronájem dětské postýlky, pomoc při získávání dokladů a dokonce i soukromý řidič a focení.



Mluvil jsem s Irinou, která v únoru porodila Alexandra a hodlá v Brazílii zůstat až do konce ruských mrazů se svým novorozencem a dalšími 6 příbuznými. Její manžel je stále v Leninsku, kde má manažerskou práci. Řekla mi, že se jí v Rusku žije velmi dobře, ale že si není jistá, jak to bude v budoucnu. Chtěla by ještě mít možnost cestovat po světě a obává se, že válka bude nadále zhoršovat možnost Rusů opustit zemi.



K válce proti Ukrajině se odmítá vyjadřovat a prohlásila, že mnohokrát volila Vladimíra Putina, "protože není nikdo jiný, kdo by dokázal zabránit návratu komunismu", ale přiznává, že jeho režim je autoritářský a nedemokratický - "to je ale ruská cesta", dodává.



Říká, že si zamilovala intimní a osobní péči, které se jí dostalo v Brazílii. Vysvětlila, že v Rusku by s ní sestry nikdy nestrávily čas povídáním, držením za ruku ve chvílích fyzického nepohodlí, neustálým zájmem o její pohodu před zákrokem, během něj i po něm.







Podle výzkumnice Světlany Ruseišviliové, která se touto problematikou zabývá, příliv ruských žen cestujících do Brazílie za účelem porodu stále roste. "Ženy, které přijíždějí do Brazílie, chtějí, aby byl jejich hlas slyšet hlavně v okamžiku porodu. Všechny uvádějí, že v Rusku je to nemyslitelné," říká.



Výzkumnice vysvětluje, že mnoha matkám chybí ve východoevropské zemi exkluzivnější a přátelštější služby, zejména ve veřejných nemocnicích. A soukromé služby mohou být velmi drahé. Kromě toho roste zájem o humánní a domácí porody, ale domácí porody jsou v Rusku zákonem zakázány a porodníci přistižení při provádění zákroku mimo nemocnici mohou být obviněni z trestného činu.



Podle Ruseišviliové přijíždějí do Brazílie ruské rodiny ze střední nebo vyšší třídy a pracují v oblastech, které jim umožňují pracovat na dálku. Právě proto mají finanční podmínky k tomu, aby vyhledávaly specializovanější a humánnější služby.





Hlavním důvodem je však, podle ní, snaha získat pro sebe a své dítě pas, který by mohli potřebovat v případě, že by se Rusko stalo ještě větším vyvrhelem, než je nyní.