Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina si připomíná výročí masakru v Buče, Turecko schválilo přijetí Finska do NATO

31. 3. 2023

čas čtení 9 minut

Turecko, poslední brzda finské nabídky do NATO, schválilo členství Finska; Volodymyr Zelenskij říká, že uplynulý rok byl pro obyvatele kyjevské oblasti "nejstrašnější v jejich životě



The Military Media Center has released previously unseen footage of Bucha, Ukraine. pic.twitter.com/3HQlFslKQY — UkraineWorld (@ukraine_world) March 31, 2023 - Japonsko v rámci nejnovější sankce proti invazi Moskvy na Ukrajinu zakazuje vývoz oceli, hliníku a letadel včetně bezpilotních letounů do Ruska, uvedlo v pátek ministerstvo obchodu.



Opatření, které rovněž zakazuje japonským subjektům vyvážet do Ruska širokou škálu průmyslových výrobků, jako jsou stavební stroje, lodní motory, testovací zařízení a optické přístroje, vstoupí v platnost 7. dubna, uvedlo ministerstvo v prohlášení.



- Turecko stále otálí se schválením švédskéhio členství v NATO. Ankara tvrdí, že Švédsko nepostoupilo dostatečně daleko v potlačování lidí, které Turecko považuje za teroristy.



Turecko opakovaně uvedlo, že Švédsko musí podniknout další kroky proti stoupencům kurdských ozbrojenců a členům sítě, kterou Ankara považuje za zodpovědnou za pokus o státní převrat v roce 2016. Turecko obě skupiny považuje za teroristické organizace.



Rozhovory mezi Švédskem a Tureckem příliš nepokročily, zejména po několika sporech, zejména kvůli pouličním protestům prokurdských skupin ve Stockholmu.



Stoltenberg uvedl, že naléhal na Turecko a Maďarsko, aby obě žádosti ratifikovaly. Hlasování o švédské žádosti zatím nebylo v Maďarsku naplánováno.



- Sarosta Buče Anatolij Fedoruk, který stavbu nových budov po bombardování přirovnal k rušnému mraveništi, řekl, že obyvatelé touží uzavřít hluboce bolestnou kapitolu.



"Je to taková neuvěřitelná touha po tom, aby nám nic vizuálně nepřipomínalo to, co tu Rusové udělali a po sobě zanechali," řekl.



"Je to v srdci, duši a mysli každého obyvatele Buče."



Zelenskij ve čtvrtek označil osvobození Buči a dalších měst v okolí Kyjeva za "symbol toho, že Ukrajina bude schopna tuto válku vyhrát".



Ale i když většina obyvatel Buče věří ve vítězství, řekl Andrij Holovin, kněz z ukrajinské pravoslavné farnosti, může trvat generace, než se emocionální rány zahojí.



"Měli bychom pochopit, že je snadné obnovit zdi, ale mnohem těžší je obnovit zraněnou duši," řekl. uvedlo v pátek ministerstvo obchodu.Opatření, které rovněž zakazuje japonským subjektům vyvážet do Ruska širokou škálu průmyslových výrobků, jako jsou stavební stroje, lodní motory, testovací zařízení a optické přístroje, vstoupí v platnost 7. dubna, uvedlo ministerstvo v prohlášení.Turecko opakovaně uvedlo, že Švédsko musí podniknout další kroky proti stoupencům kurdských ozbrojenců a členům sítě, kterou Ankara považuje za zodpovědnou za pokus o státní převrat v roce 2016. Turecko obě skupiny považuje za teroristické organizace.Rozhovory mezi Švédskem a Tureckem příliš nepokročily, zejména po několika sporech, zejména kvůli pouličním protestům prokurdských skupin ve Stockholmu."Je to taková neuvěřitelná touha po tom, aby nám nic vizuálně nepřipomínalo to, co tu Rusové udělali a po sobě zanechali," řekl."Je to v srdci, duši a mysli každého obyvatele Buče."Zelenskij ve čtvrtek označil osvobození Buči a dalších měst v okolí Kyjeva za "symbol toho, že Ukrajina bude schopna tuto válku vyhrát".Ale i když většina obyvatel Buče věří ve vítězství, řekl Andrij Holovin, kněz z ukrajinské pravoslavné farnosti, může trvat generace, než se emocionální rány zahojí."Měli bychom pochopit, že je snadné obnovit zdi, ale mnohem těžší je obnovit zraněnou duši," řekl.





- Rok od odhalení masakru v Buče





Buča, předměstí ukrajinského hlavního města Kyjeva, se stala synonymem ruské brutality poté, co vojenský ústup loni v březnu odhalil zpustošené ulice poseté mrtvolami civilistů. Ukrajinské úřady vyčíslily počet mrtvých civilistů v oblastech Kyjevské oblasti osvobozených od ruských sil na 1 137, z toho 461 mrtvých jen v samotné Buče.





Spojené státy jsou "hluboce znepokojeny" Geshkovichovým zadržením. Ministerstvo zahraničí "je v přímém kontaktu" s ruskou vládou v souvislosti se zadržením novináře, "včetně aktivní práce na zajištění jeho konzulárního přístupu", potvrdil Bílý dům.





- Rus, který uprchl z domácího vězení poté, co byl odsouzen k trestu odnětí svobody za diskreditaci Ruska v příspěvcích na sociálních sítích v návaznosti na vyšetřování vyvolané protiválečnými kresbami jeho dcery, byl zatčen v Bělorusku, uvedl jeho právník. Čtyřiapadesátiletý Alexej Moskalyov byl odsouzen na dva roky za kritiku politiky Kremlu v příspěvcích na sociálních sítích. Policie ho vyšetřovala poté, co se jeho třináctiletá dcera Maria odmítla účastnit vlastenecké výuky ve škole a nakreslila kresby, na nichž byly zobrazeny rakety odpalované na rodinu stojící pod ukrajinskou vlajkou, a další kresbu s nápisem "Sláva Ukrajině!".



- Předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach se ohradil proti kritice některých evropských vlád - včetně ukrajinské - ohledně plánu na plný návrat ruských a běloruských sportovců do mezinárodního sportu. "Je politováníhodné, že některé vlády nechtějí respektovat většinu v olympijském hnutí a všechny zúčastněné strany, ani autonomii sportu," řekl ve čtvrtek Bach.





- Anglický král Karel III. pochválil jednotu Spojeného království a Německa tváří v tvář ruské invazi na Ukrajinu a konstatoval, že "válečná pohroma je zpět v Evropě". Jak Spojené království, tak Německo prokázaly "zásadní vůdčí roli", uvedl král ve dvojjazyčném projevu v Bundestagu a ocenil rozhodnutí Berlína poskytnout Ukrajině rozsáhlou vojenskou podporu jako "pozoruhodně odvážné, důležité a oceňované".







Zdroj v angličtině ZDE

0

511

Ruské síly po měsíci války upustily od útoku na Kyjev a stáhly se z Buče na severu země a dalších oblastí. Boje pokračují na východě a jihu země.Agentura Reuters přinesla tuto zprávu k ročnímu výročí odhalení masakru:Dnes je Buča plná života. Mladé rodiny chodí po centrálních ulicích a do svěžího jarního vzduchu doléhají zvuky stavebních prací.Jizvy války jsou rozesety po celém městě, kde některé výškové budovy zůstávají poničené a vrakoviště je plné aut a vojenských vozidel zničených během loňských bojů.Ploty podél Jablunské ulice, kde byly zabity desítky obyvatel, jsou stále posety dírami po kulkách.Turecký parlament schválil návrh zákona, který umožní Finsku vstoupit do NATO, a uvolnil tak Helsinkám cestu k připojení k západní obranné alianci v době, kdy na Ukrajině zuří válka.Turecký parlament byl posledním z 30 členů aliance, který ratifikoval členství Finska, poté co maďarský zákonodárný sbor tento týden schválil podobný návrh zákona.Prezident Recep Tayyip Erdogan tento měsíc prohlásil, že Finsko si zajistilo tureckou podporu po krocích na podporu slíbeného zásahu proti skupinám, které Ankara považuje za teroristické, a na uvolnění vývozu obranného materiálu.Finsko a Švédsko požádaly o vstup do transatlantické vojenské aliance v loňském roce v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Tento proces však byl pozdržen Tureckem a Maďarskem. Parlamenty všech členů NATO musí ratifikovat nové členy.Švédsko čelí námitkám Ankary kvůli tvrzení, že ukrývá osoby, které Erdogan považuje za členy teroristických skupin. Finská premiérka Sanna Marinová krátce po tureckém hlasování prohlásila: "Finsko stojí za Švédskem nyní i v budoucnu a podporuje jeho žádost."Finsko je o krok blíže ke vstupu do NATO poté, co turecký parlament schválil návrh zákona o ratifikaci jeho členství. Turecko bylo posledním z 30 členů západní vojenské aliance, který schválil finskou žádost o členství, poté, co maďarský zákonodárný sbor tento týden schválil podobný návrh zákona.tentokrát v rámci dohody, která by Pchjongjangu na oplátku poskytla tolik potřebné potraviny a další komodity.. Evan Gershkovich, uznávaný reportér listul, byl zadržen ve středu během reportážní cesty do uralského Jekatěrinburgu.uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Nadcházející předsednictví Ruska v Radě bezpečnosti OSN je "nejhorším možným aprílovým žertem", uvedl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, a "důraznou připomínkou toho, že s fungováním mezinárodní bezpečnostní architektury není něco v pořádku".přestože pozastavila účast ve smlouvě o jaderném zbrojení Nový start, čímž změnil své středeční prohlášení. Bílý dům v úterý uvedl, že USA Rusku sdělily, že po odmítnutí Moskvy si přestanou vyměňovat určité údaje o svých jaderných silách.informovala ruská státní média. Naposledy ruský vůdce podepsal běžnou brannou kampaň v září, kdy povolal 120 000 občanů k zákonné službě, uvedla státní tisková agentura Tass.uvedlo britské ministerstvo obrany ve své poslední zpravodajské informaci s odvoláním na ruská média. Moskva tuto kampaň prezentuje "spíše jako snahu o získání dobrovolného profesionálního personálu než jako novou povinnou mobilizaci", uvedlo ministerstvo a dodalo, že v praxi by se regionální úřady mohly pokusit muže přinutit, aby se přidali. "Je velmi nepravděpodobné, že kampaň přiláká 400 000 skutečných dobrovolníků," uvedla.