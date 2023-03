Byla jsem na vás upozorněna, že jste problematická!

31. 3. 2023

“Paní, proč trháte ty narcisy? Proč?”







Paní přechází silnici a míří ke mně, píše Eleni Akritidu.







”A proč Vás to zajímá?”







“No protože tady bydlím a pracuji a chci, abychom to tu měli hezké.”







“Já ty narcisy chráním, budou na ně padat větve ze stromu, který tady chlapi budou kácet, ale klidně vám je dám, vemte si je.”







”Já je ale nechci, mně se víc líbi v té zemi, když dělají radost lidem a okrašlují nám tady život všem, to jste museli přijít kácet, když je tu všechno rozkvetlé? Nemohli jste o čtrnáct dní dřív?”







“Vy tomu nerozumíte, my víme, jak se co má a jak se to správně dělá.”