Ruské jednotky "mohou zaútočit na Kyjiv nebo Lviv", tvrdí Medveděv

29. 3. 2023

čas čtení 1 minuta

Komentáře představitele Bezpečnostní rady Dmitrije Medveděva přicházejí uprostřed zpráv o bezprostředně začínající protiofenzívě ukrajinských sil u obleženého města Bachmut. Komentáře představitele Bezpečnostní rady Dmitrije Medveděva přicházejí uprostřed zpráv o bezprostředně začínající protiofenzívě ukrajinských sil u obleženého města Bachmut.

Ruské síly možná budou muset na Ukrajině postoupit až do Kyjiva nebo Lviva, říká bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv uprostřed zpráv, že Moskva ztrácí dynamiku ve válkou zničeném městě Bachmut.

Medveděv, místopředseda ruské bezpečnostní rady, vydal v minulosti příval silně formulovaných prohlášení, v nichž ostře kritizoval Spojené státy a jejich spojence v NATO za to, co popsal jako jejich úsilí rozbít a zničit Rusko.

"Tady nelze nic vyloučit. Pokud se potřebujete dostat do Kyjiva, pak musíte jít do Kyjiva, pokud do Lviva, pak musíte jít do Lviva, abyste zničili tuto infekci," citovala Medveděva ruská tisková agentura RIA Novosti.

Medveděv odsoudil rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu vydat zatykač na prezidenta Vladimira Putina na základě obvinění z údajného zapojení do únosů tisíců dětí z Ukrajiny jako právně neplatné.

Poznamenal, že tento krok přispěl k "kolosálnímu negativnímu potenciálu" v již tak hořce napjatých vztazích mezi Ruskem a Západem a zatčení by se rovnalo vyhlášení války Moskvě.

