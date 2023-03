Jak jsou české odbory na jedné lodi s velkokapitálem

29. 3. 2023 / Boris Cvek

Odboráři demonstrují u Strakovy akademie, ale vláda zrovna dnes zasedá v Jeseníku. To je pech! Podle odhadu reportérky Seznamu jsou na místě asi dva tisíce lidí. I kdyby jich bylo deset tisíc, je to velmi smutná vizitka síly odborů mobilizovat nespokojenost občanů se současnou vládou. Přitom by člověk řekl, že sociální napětí jim musí hrát do karet.

Vrcholem odborářské bídy je ovšem to, že levicový elektorát v tomto státě ovládá už dlouho velkokapitalista, miliardář, jeden z nejbohatších Čechů. Dovedete si představit, že by někde v civilizované zemi mluvil na protivládní odborářské demonstraci jako zastánce zájmů pracujících právě takový velkokapitalista? U nás se to stalo.