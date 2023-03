Donald Trump obviněn velkou porotou kvůli platbě za mlčení Stormy Daniels

31. 3. 2023

Exprezident by se měl v úterý dostavit k soudu, kde mu budou odebrány otisky prstů, bude vyfotografován a budou s ním provedeny procedury pro zatčení



Velká porota v New Yorku odhlasovala obvinění Donalda Trumpa kvůli platbě za mlčení prostitutky Stormy Daniels během voleb v roce 2016.



Žádný bývalý americký prezident nebyl dosud trestně obviněn. Zpráva jistě pozmění souboj o republikánskou nominaci na amerického prezidenta v roce 2024, v němž Trump vede ve většině průzkumů. Žádný bývalý americký prezident nebyl dosud trestně obviněn. Zpráva jistě pozmění souboj o republikánskou nominaci na amerického prezidenta v roce 2024, v němž Trump vede ve většině průzkumů.





"Dnes večer jsme kontaktovali právního zástupce pana Trumpa, abychom koordinovali jeho předání úřadu manhattanského státního zástupce ohledně obvinění u Nejvyššího soudu, které zůstává zapečetěno," uvedl mluvčí manhattanského státního zástupce Alvin Bragg. "Pokyny budou poskytnuty, až bude vybrán termín dne obvinění."





Čtvrteční obvinění není jediným Trumpovým právním problémem. Hrozí mu také stíhání za podvracení voleb a podněcování k útoku z 6. ledna, pokusy o zvrácení výsledku voleb v Georgii v roce 2020, uchovávání tajných záznamů, za jeho obchodní transakce a také žaloba pro pomluvu v souvislosti s obviněním spisovatelky E. Jean Carroll ze znásilnění, které Trump popírá.

Očekává se, že Trumpovi právníci budou usilovat o odložení případu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Trump by se měl k soudu dostavit v úterý, kdy bude vzneseno obvinění, uvedla Trumpova právnička Susan Nechelesová. V té chvíli by měl učinit prohlášení o obvinění. Newyorská policie dostala pokyn, aby se všichni v pátek dostavili do služby a byli připraveni řešit "neobvyklý nepořádek", uvádí se ve sdělení, které zaznamenala televize NBC.Není jasné, zda bude Trump při svém vystoupení spoután, ale budou mu odebrány otisky prstů, bude vyfotografován a bude s ním provedeno trestní řízení. Očekává se, že jeho právní tým bude proti obviněním důrazně bojovat, a časový plán případného soudního procesu zůstává nejasný.Trump, který údajně čelí až třiceti obviněním z podnikatelského podvodu, zaútočil na Bragga a demokraty v prohlášení zveřejněném krátce po zveřejnění této zprávy a prohlásil, že obvinění se rovná "politickému pronásledování". "Věřím, že tento hon na čarodějnice se Joe Bidenovi masivně vymstí," uvedl Trump. "Naše hnutí a naše strana - sjednocené a silné - nejprve porazí Alvina Bragga a pak porazíme Joea Bidena."Demokraté na tvrzení o pronásledování reagovali slovy, že pokud Trump porušil zákon, měl by čelit obvinění jako každý Američan. Předseda demokratické většiny v Senátu Chuck Schumer dodal: "V tomto případě by nemělo docházet k žádnému vnějšímu politickému ovlivňování, zastrašování nebo vměšování. Vyzývám kritiky i příznivce pana Trumpa, aby nechali proces proběhnout v klidu a v souladu se zákonem." Kalifornský demokrat Adam Schiff uvedl: "Obvinění bývalého prezidenta je bezprecedentní. Stejně tak je ale nezákonné jednání, do kterého byl Trump zapojen."Během několika hodin po zveřejnění zprávy rozeslala Trumpova kampaň výzvy k získávání finančních prostředků proti tomu, co označila za "nejtemnější kapitolu v americké historii". Obvinila demokraty ze zneužití justice k potrestání politického protivníka.Přední republikáni obvinění rychle odsoudili a postavili se na Trumpovu obranu. Kevin McCarthy, republikánský předseda Sněmovny reprezentantů, obvinil Bragga, že "nenapravitelně poškodil naši zemi". "Americký lid nebude tolerovat tuto nespravedlnost a Sněmovna reprezentantů požene Alvina Bragga a jeho bezprecedentní zneužití moci k odpovědnosti," uvedl McCarthy na Twitteru.Mike Pence, potenciální Trumpův soupeř v boji o republikánskou prezidentskou nominaci, řekl CNN, že obvinění vyslalo světu "strašnou zprávu" o tom, co nazval "dvoustupňovým" americkým soudním systémem. Pence odmítl říci, zda by měl Trump v případě odsouzení z nominačního souboje odstoupit - nebo zda by ho to mělo diskvalifikovat z kandidatury na republikánského kandidáta. "Nechci mluvit o hypotetických otázkách," řekl.Republikánský senátor Lindsey Graham, dlouholetý Trumpův spojenec, to označil za "šokující a nebezpečný den pro právní stát v Americe" a "jedno z nejnezodpovědnějších rozhodnutí v americké historii ze strany jakéhokoli státního zástupce". Graham řekl, že to skončí Trumpovým vítězstvím u soudu a u volebních uren.Floridský guvernér Ron DeSantis označil obvinění za "neamerické" a prohlásil, že právní systém je edmokraté zneužívají jako zbraň. Uvedl, že Florida nebude pomáhat s žádnými žádostmi o vydání v souvislosti s tímto případem. Trump byl v době zveřejnění zprávy na Floridě a předpokládá se, že oznámení jeho tým zaskočilo.Stormy Daniels zprávu o obvinění oslavila na Twitteru: "Děkuji všem za podporu a lásku! Přichází mi tolik zpráv, že nestíhám odpovídat... také nechci rozlít šampaňské."Michael Cohen, Trumpův někdejší právník a fixer, řekl televizi CNN: "To je jeho [Trumpův] největší strach, že ho vyfotografují jako zločince, že bude mít u svého jména F [jako zločinec]. Takhle si to Trump nepředstavoval."Danielsová tvrdí, že s Trumpem měla v roce 2006 poměr. Trump aféru popírá, ale přiznal, že nařídil Cohenovi, aby Danielsové zaplatil 130 000 dolarů za její mlčení.Bylo také odhaleno, že Cohen zařídil vyplacení 150 000 dolarů Karen McDougalové, modelce Playboye, která tvrdila, že měla s Trumpem poměr.Tuto platbu provedl David Pecker, vydavatel bulvárních novin National Enquirer, který tu zprávu po vyoplacení peněz potlačil..Trump přiznal, že Cohenovi uhradil platby, které jeho Trump Organization protizákonně zaevidovala jako právní výdaje.Trump v roce 2016 porazil Hillary Clintonovou a v letech 2017-2021 byl prezidentem. Informace o platbě Danielsové vyšla najevo v lednu 2018.Cohen se přiznal k porušení zákona o financování volební kampaně, což přispělo k jeho tříletému trestu odnětí svobody vynesenému v prosinci 2018.Vyšetřování platby Danielsové se protáhlo. Začátkem letošního roku Mark Pomerantz, zkušený newyorský prokurátor, který odstoupil z Braggova týmu a poté napsal knihu, označil platbu za "zombie případ", který bude pokračovat dál a dál.Začátkem tohoto měsíce Cohen vypovídal před velkou porotou v kauze plateb za mlčení na Manhattanu. Hope Hicksová a Kellyanne Conwayová, bývalé asistentky Bílého domu, údajně hovořily s prokurátory, stejně jako Daniels, Pecker a Jeffrey McConney, viceprezident Trump Organization.Trump nevypovídal. Popírá pochybení a tvrdí, že platby představovaly vydírání.Začátkem tohoto týdne Trumpův právník Joe Tacopina řekl televizi MSNBC, že Trump pouze využil rady svého právníka Cohena, což "není zločin". Tacopina rovněž uvedl, že platby Cohenovi byly pouze "právními poplatky".