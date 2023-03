Anglický princ Harry a řada celebrit žaluje britský bulvární tisk za porušování jejich soukromí

29. 3. 2023

čas čtení 5 minut



Princ Harry: královská rodina se "dohodla, že nebude žalovat" bulvární tisk



Princ Harry prohlásil, že členové královské rodiny uzavřeli s bulvárním tiskem tajnou dohodu, že je jnebudou žalovat kvůli hackerským útokům na jejich mobilní telefony, protože by to "otevřelo Pandořinu skřínku".



Harry konstatoval že jeho vlastní - královská - rodina před ním zatajila informace o tom, že novináři porušovali jeho soukromí a že ho nutila, aby přijal názor královské rodiny, že by se neměli odvážit postavit se proti britskému novinovému průmyslu.



V dokumentech předložených Nejvyššímu soudu uvedl, že mezi královskou rodinou, kterou nazývá "institucí", a společností News Group Newspapers (NGN) Ruperta Murdocha, která vydává deník Sun, existovala v této věci soukromá dohoda.

Harry prohlásil: "Mezi [královskou] Institucí a NGN existovala dohoda, že se nebudeme zabývat možností požadovat odškodné o NGN. Instituce mi bezpochyby dlouhou dobu zatajovala informace o hackování telefonů NGN a to se ukázalo až v posledních letech, kdy jsem se s různými právními radami a zastoupením domáhal vlastního odškodného."



Kromě nároků vůči NGN a vydavateli deníku Mirror nyní Harry vznáší nárok i vůči společnosti Associated Newspapers, vydavateli deníků Daily Mail a Mail on Sunday.



Tvrdí, že noviny této společnosti se na něj zaměřily různými nezákonnými prostředky, včetně odposlechu hlasové pošty, odposlechu pevných telefonů a neoprávněného získávání záznamů o kreditních kartách.



Harry uvedl, že se rozhodl zažalovat Associated Newspapers, protože "pokud se nejvlivnější novinová společnost může úspěšně vyhýbat spravedlnosti, pak je podle mého názoru celá země odsouzena k zániku".



Ve svědecké výpovědi Harry dodal: "Podávám tuto žalobu, protože miluji svou zemi a jsem nadále hluboce znepokojen nekontrolovanou mocí, vlivem a zločinností společnosti Associated.



Důkazy, které jsem viděl, ukazují, že novináři společnosti Associated jsou zločinci s novinářskými pravomocemi, což by mělo znepokojovat každého z nás. Britská veřejnost si zaslouží znát celý rozsah tohoto utajování a já považuji za svou povinnost ho odhalit."



Uvedl, že zprávy v denících Daily Mail a Mail on Sunday o jeho soukromém životě mu v mládí způsobily nesmírný zármutek a strach, přičemž citoval článek o málo známé přítelkyni z dob jeho chození do školy v Etonu jménem Laura Gerard-Leighová.



"Vedlo to k tomu, že Lauřini rodiče byli pronásledováni novináři, což se jim pochopitelně nelíbilo. Takové věci způsobily, že jsem se snažil udržet si věci v soukromí, jak jen to šlo, abych se takovému chování novinářů vyhnul."



Harry je jedním ze sedmi osob, které podaly žalobu na vydavatele deníku Mail a konstatuje, že noviny této skupiny pravidelně porušovaly zákon.



Společnost Associated Newspapers označila tato tvrzení za "absurdní pomluvy" a "předem naplánovaný a zinscenovaný pokus zatáhnout tituly Mail do skandálu s telefonními hackery".



Uvedla, že se zakládají na "nepodložených a vysoce difamujících tvrzeních, která nejsou založena na žádných věrohodných důkazech".



Harry byl u soudu v centru Londýna přítomen již druhý den, aby si vyslechl technické argumenty o tom, jakým způsobem jeho právní tým získal určité informace.



Svědecké výpovědi dalších žalobců - mezi něž patří Doreen Lawrenceová, matka v Londýně usmrceného teenagera Stephena Lawrence, zpěvák Elton John, herečky Liz Hurleyová a Sadie Frostová, bývalá manželka herce Jude Lawa - rovněž uváděly tvrzení o nezákonnostech v Associated Newspapers a o újmě, kterou způsobily. Společnost Associated všechna tvrzení odmítla jako "absurdní pomluvy".



Elton John u soudu uvedl, že podle něj je deník Mail "nelidský", konstaatoval, že list získal jeho osobní zdravotní záznamy a také získal rodný list jeho syna Zacharyho - což je podle něj "odporné a vymyká se to i těm nejzákladnějším normám lidské slušnosti".



Elton John řekl: "To, že to udělali našemu synovi Zacharymu, když byl ještě miminko, právě se narodil, ukazuje, jak málo integrity a morálky v této novinové firmě existuje."



Právník Doreen Lawrenceové Imran Khan KC řekl, že jeho klientka se cítí být zrazena listem Mail, který dříve vedl kampaň ve prospěch jejího zavražděného syna Stephena. Řekl, že Doreen Lawrenceová považuje dvojí jednání deníku Mail za "dechberoucí a nepochopitelné, a to i po vší té nelidskosti, které jsme byli svědky od noci, kdy byl Stephen zabit".





Sadie Frostová uvedla, že její bývalý manžel Jude Law se domníval, že ona novinám vynáší informace o jejich rozvodu, zatímco ona zjistila, že osobní informace tisk získával nezákonným způsobem. Herečka Liz Hurleyová uvedla, že se ohradila proti "sledování Stasi" ze strany médií.









0

199

Podrobnosti v angličtině ZDE