Credit Suisse by podle ministryně financí nepřežila ani den

29. 3. 2023

Velká švýcarská banka UBS na poslední chvíli převzala churavějící Credit Suisse. "Pondělí by nepřežila," říká švýcarská ministryně financí Karin Kellerová-Sutterová. V populaci je však nouzový nákup nadále silně kritizován.

Churavějící banka Credit Suisse by uprostřed krize důvěry investorů nepřežila další obchodní den. Řekla to švýcarská ministryně financí Karin Keller-Sutterová v rozhovoru pro "NZZ".

"CS by pondělí nepřežila," řekla s ohledem na záchranu. "Bez řešení by platební transakce s CS ve Švýcarsku byly výrazně narušeny, možná by dokonce zkolabovaly, mzdy a účty by již nemohly být zaplaceny. Ve Švýcarsku by došlo k obrovským ekonomickým otřesům."

A účinky by nebyly pociťovány jen ve Švýcarsku. "Měli jsme očekávat finanční krizi na celém světě. Krach CS by stáhl do propasti další banky," řekla Keller-Sutterová.

Státem řízená koupě Credit Suisse společností UBS Group AG minulý víkend byla široce kritizována za to, že ignoruje práva investorů a představuje obrovskou zátěž pro švýcarské daňové poplatníky v případě další krize.

Nespokojenost obyvatelstva roste

Průzkum institutu pro výzkum veřejného mínění GFS v pátek ukázal, že více než polovina Švýcarů dohodu neschvaluje. Bulvární deník Sonntagsblick zjistil, že čtyři z pěti dotázaných podporují odštěpení švýcarské banky Credit Suisse od UBS, protože se obávají, že sloučená banka by bránila konkurenci.

Podle Keller-Sutterové byly alternativy špatné. "Všechny ostatní možnosti byly podle našeho názoru rizikovější pro stát, daňové poplatníky, švýcarské finanční centrum a mezinárodní trhy," uvedla. "V případě znárodnění by federální vláda převzala všechna rizika v rozvaze CS. Právní rizika by byla také vyšší, vznikly by složité otázky vyvlastnění a ke stabilizaci by byla stále zapotřebí záruka likvidity ve výši 100 miliard."

Likvidace také nepřicházela v úvahu. V praxi by ekonomické škody byly pravděpodobně značné, řekla. Podle Keller-Sutterové by Švýcarsko bylo první zemí, která by byla zlikvidována globálně systémově významnou bankou. Na experimenty ale nebyl čas.

Zdroj v němčině: ZDE

