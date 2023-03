Ruská agrese na Ukrajině: podle starosty bylo nad Kyjevem po výbuchu sestřeleno několik bezpilotních letounů

28. 3. 2023

Met with @rafaelmgrossi to discuss security of our energy industry & nuclear plants. Primarily, the ZNPP still used by Russia for radiation blackmail of the world. The longer Russia occupies the ZNPP, the greater will be the threat to the security of Ukraine, Europe & the world. pic.twitter.com/X1UmfzKBAV

Ukraine 🇺🇦 has received all 18 of the Leopard 2A6 Tanks and all 40 of the Marder 1A3 IFV’s that Germany 🇩🇪 pledged to them send (Der Spiegel) pic.twitter.com/JGvvuQHtHx

- Německý ministr obrany Boris Pistorius v pondělí potvrdil příjezd 18 bojových tanků Leopard 2 na Ukrajinu





V příspěvku na Twitteru Pistorius uvedl, že věří, že tanky přinesou "zásadní rozdíl na frontě".

Defence Min. Pistorius: "I am sure that the #Leopard2 A6 battle tanks will make a crucial difference at the front. Along with 🇸🇪&🇵🇹, we promised to supply enough tanks for a battlegroup. To keep this promise, 🇩🇪supplied 4 more tanks than originally promised. You can count on us!"