"Obyčejná" rodina v čísle 35: Podezřelí ruští špioni čekají ve Slovinsku na soud

29. 3. 2023

Pár zatčený s obrovským množstvím peněz a historií rozsáhlých evropských cest je nyní údajně pěšákem v diplomatické hře, upozorňuje Shaun Walker.

V roce 2017 se v Lublani usadili se dvěma malými dětmi. Lidé, kteří se s párem setkali, měli tendenci jej mít rádi; nově příchozí z Latinské Ameriky byli přátelští, ale nikdy panovační, zvědaví, nikdy ctižádostiví.

Mayerová si otevřela online uměleckou galerii, zatímco Gisch provozoval IT startup. Řekli přátelům, že neodbytný strach z pouliční kriminality doma v Argentině je přiměl k přesunu do Evropy. Klidné, hornaté Slovinsko nabídlo osvěžující změnu tempa.

V rozhovorech s asi tuctem lidí, kteří znali jednoho nebo oba z páru, se stále objevovala dvě slova: "obyčejný" a "milý". Sousedé trvali na tom, že lidé žijící v čísle 35 jsou běžná rodina a že děti byly často slyšet, jak si hrají na zahradě a křičí španělsky.

Proto bylo šokující, když se Mayerová a Gisch počátkem prosince stali terčem jedné z nejtajnějších a nejlépe koordinovaných policejních a zpravodajských operací v novodobé historii Slovinska.

Policisté zaplavili dům, zatkli pár a vzali jejich dvě děti do sociální péče. Policie také provedla razii v kanceláři, kterou pár vlastnil. Mezi nálezy, bylo podle zdroje obeznámeného s vyšetřováním "obrovské" množství hotovosti. Ve skutečnosti tolik, že to trvalo hodiny, než se to spočítalo.

Koncem ledna slovinská média zveřejnila zprávu o zatčení a spojila dvojici s ruskou rozvědkou. Zdroje v Lublani tento týden řekly Guardianu, že "Maria a Ludwig" byli ve skutečnosti elitní ruští špioni známí jako "ilegálové". K zatčení došlo poté, co Slovinsko dostalo tip od zahraniční zpravodajské služby.

Ve čtvrtek ministryně zahraničí Tanja Fajonová potvrdila tato tvrzení a řekla novinářům, že zatčený pár byli ve skutečnosti ruští občané, ne Argentinci.

Na rozdíl od "legálních" ruských zpravodajských důstojníků, kteří jsou maskováni jako diplomaté na ruských ambasádách po celém světě, ilegálové operují bez viditelných vazeb na Moskvu. Jsou roky trénováni, aby se vydávali za cizince, a pak jsou posíláni do zahraničí, aby shromažďovali zpravodajské informace. Mnoho z nich má děti, které jsou vychovávány v krycí identitě, aniž by tušily, že jejich rodiče jsou ve skutečnosti Rusové.

"Podezřelí jsou příslušníky zahraniční zpravodajské služby, kteří používali nelegálně získané zahraniční doklady totožnosti, aby žili a pracovali ve Slovinsku pod falešnou identitou a tajně shromažďovali informace," řekl policejní mluvčí Drago Menegalija.

Řada dalších úředníků také odmítla věc komentovat s odkazem na citlivost této záležitosti. Dva zdroje s podrobnými znalostmi případu však uvedly, že Mayerová a Gisch pracovali pro ruskou zahraniční zpravodajskou službu SVR. Pokud je pár skutečně ilegály SVR, bude to první takový případ veřejně odhalený od roku 2010, kdy FBI zatkla skupinu 10 lidí v USA po tipech od krtka uvnitř ruské rozvědky.

Jeden zdroj obeznámený se zákulisními manévry uvedl, že v neformálních rozhovorech po zatčení Moskva rychle akceptovala, že pár je tvořen zpravodajskými důstojníky. I když probíhají přípravy na soudní proces ve Slovinsku, probíhají také zákulisní jednání mezi Moskvou a západními zeměmi o jejich výměně za osobu nebo lidi, kteří jsou v současné době ve vězení v Rusku, řekl zdroj.

Slovinsko, se slabším kontrašpionážním prostředím než mnoho evropských zemí, které se však nachází uvnitř schengenského prostoru volného pohybu, bylo ideální základnou pro pár, aby mohli cestovat po většině Evropy bez hraničních kontrol. "Většina jejich aktivit neprobíhala ve Slovinsku," řekl jeden zdroj.

Od invaze na Ukrajinu západní země vyhostily stovky "legálních" špionů, kteří pracují z ambasád po celé Evropě pod diplomatickým krytím. To možná donutilo Moskvu více spoléhat se na ilegály, stejně jako na další neformální sítě. Je těžké s jistotou říci, jaké aktivity mohl slovinský pár pro SVR vykonávat, ale mohou existovat stopy v jejich pracovních a cestovních dokladech.

Velká skrýš hotovosti nalezená během prohlídky kanceláře by mohla naznačovat, že povinnosti dvojice zahrnovaly vyplácení ruských neformálních agentů nebo informátorů. Moskva někdy používá ilegály pro tento druh úkolů, protože zpravodajští důstojníci pracující na velvyslanectvích by mohli být podrobeni rutinnímu sledování, a tak by riskovali odhalení zdrojů.

Stránky Mayerové na sociálních sítích ukazují, že často cestovala, aby propagovala galerii 5'14, svůj online umělecký portál. Není jasné, zda se zaměřovala na umělecké kruhy, nebo jen používala krycí práci jako záminku k cestování a vykonávání jiné práce. Nejméně dvakrát navštívila záhřebský veletrh umění a několikrát také cestovala do Británie, kde vystavila díla v galerii uvnitř nákupního centra v Edinburghu.

"Byla super přátelská. Dala mě do své webové galerie a také vystavovala mé práce v Edinburghu. Bylo to pro mě obrovské, protože málokdy mám šanci vystavovat svá díla v zahraničí," řekl fotograf žijící ve slovinském Mariboru.

Další umělci popisovali setkání s Mayerovou loni v listopadu v Záhřebu. "Většinou jsme vedli chladné rozhovory a probírali vtipné věci, abychom zabili čas," vzpomíná jedna chorvatská umělkyně, která se zúčastnila a vyměnila si s Mayerovou kontaktní údaje.

Ludwig Gisch použil argentinský pas, který tvrdil, že se narodil v Namibii v roce 1984, podle kopie získané Guardianem. Provozoval DSM&IT, společnost nabízející software pro organizaci e-mailových schránek lidí, blokování virů, malwaru a spamu.

Online stopa společnosti není nijak zvlášť působivá. Jeho profil na Twitteru má pouze tři sledující, z nichž jeden je Gisch a druhý účet galerie jeho ženy. Přítel páru, který si stáhl zkušební verzi softwaru, řekl, že pochybuje, že by někdo za takovou službu zaplatil.

"Moc na mě to neudělalo dojem. Bylo to pět let za současnou technologií v Evropě nebo dokonce za čímkoli vyrobeným v Rusku," řekl přítel.

Stejně jako jeho manželka, Gisch využíval svou práci k cestování. Jeho profily na sociálních médiích naznačují, že se zúčastnil CloudFestu 2022, konference v německém Bádensku-Württembersku, která se popisuje jako "událost internetové infrastruktury č. 1 na světě" a říká se o ní, že přitahuje tisíce vedoucích pracovníků z oblasti online bezpečnosti. Poskytlo by to pozoruhodné příležitosti k navazování kontaktů.

Jelena Vavilova, bývalá ilegálka SVR, v rozhovoru v roce 2019 uvedla, že ideální ilegál je někdo, kdo vypadá průměrně, nepřitahuje pozornost a netouží po vnějším uznání. Zdá se, že pár ve Slovinsku se k této formě dokonale hodil. "Byla to šedá myš," řekl jeden slovinský umělec, který se s Mayerovou a jejími dětmi několikrát setkal. "Nevěřím, že mohla být špionkou."

Pár mluvil doma španělsky, anglicky s většinou svých sociálních kontaktů a tvrdil, že slovinština je pro něj příliš složitá. Možná si mysleli, že ruský přízvuk by mohl být v jiném slovanském jazyce výraznější.

V jejich bývalém domově v Črnuče, klidném předměstí Lublaně, stále visel vánoční věnec na vstupních dveřích, i když magnólie v zahradě se chystala kvést. Sousedka řekla, že často viděla dvě děti hrát si na zahradě a vzpomínala, že pár měl často návštěvy.

"Mluvím dobře španělsky a bylo vidět, že nemá španělský přízvuk. Byli to obyčejní milí lidé, v žádném případě to nebyli špioni. Myslím, že si to všechno vymyslela média," řekla sousedka.

Existují náznaky, že pár by mohl být součástí širší nelegální sítě SVR. Krátce po zatčení v Lublani řecká žena a Brazilec rychle opustili Atény a Rio de Janeiro. Řecké úřady se domnívají, že dvojice byla také ilegály SVR, podle zpráv řeckých médií, a možná uprchla ze strachu, že pár zatčený ve Slovinsku by mohl prozradit jejich krytí.

Maria Tsalla, vydávající se za řeckou repatriantku, ale údajně ilegálka SVR jménem Irina, vlastnila obchod s pletařskými potřebami v Aténách a provozovala fotografický blog, kde zveřejňovala obrazové zprávy z různých cest, popisující ji jako "vášnivou a neklidnou umělkyni".

Z Řecka odjela 5. ledna a řekla přátelům, že jede na dovolenou a nakoupí přízi do svého obchodu. Na konci měsíce napsala zaměstnanci v obchodě s přízí, že se v jejím životě stalo "něco velkého" a že se nevrátí. "Řekla, že bych mohl převzít její společnost, kdybych chtěl. Jinak by ji prostě zavřela. Řekla, že je v Kyrgyzstánu," řekl zaměstnanec.

Nizozemské a norské úřady také zadržely ilegály, o nichž se předpokládá, že v posledních měsících pracovali pro vojenskou rozvědku GRU, zatímco bezpečnostní stráž na britském velvyslanectví v Berlíně byla minulý měsíc uvězněna na 13 let za předávání informací Rusům. Koncem loňského roku byl zatčen zaměstnanec německé zpravodajské služby BND pro podezření z poskytování tajných informací Moskvě.

Rozsah moskevských špionážních operací z nich činí jedinečnou hrozbu, řekl Janez Stušek, který byl do června loňského roku ředitelem slovinské zpravodajské služby Sova. "Věřím, že Číňané se většinou zajímají o ekonomické otázky, ale pro Rusy je to také politické, o EU a NATO," řekl.

Kontrarozvědné úsilí při hledání ilegálů se v poslední době zintenzivnilo, řekl Stušek: "Ilegálové byli vždy na pořadu dne, ale samozřejmě po invazi se míra pozornosti na toto téma zvýšila."

Ve čtvrtek Fajonová uvedla, že úřady prodloužily původní dobu zadržení zatčeného páru a že si předvolala ruského velvyslance ve Slovinsku, aby případ projednal.

Ve vazbě toho dvojice moc neřekla. "Vzali to stoicky. Je zřejmé, že jsou to profíci. Ale oni spolu nemluví," řekl jeden zdroj a dodal, že jednání o výměně probíhají na vysoké úrovni.

"Nyní uvidíme, jak důležití tito lidé pro Rusko skutečně jsou. To je teď velká hra; Je jasné, že Slovinsko je zde jen zástupcem."

Zdroj v angličtině: ZDE

