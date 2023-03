Ruští vojáci si stěžují, že jejich velitelé použili zátarasy, aby jim zabránili v ústupu

28. 3. 2023

Příslušníci ruské útočné jednotky na videu konstatují, že nás nadřízení "chtějí popravit" po "obrovských" ztrátách na východní Ukrajině



Členové nedávno zformované ruské útočné jednotky tvrdí, že jejich velitelé nasadili vojáky, aby jim zabránili v ústupu, a vyhrožovali jim smrtí poté, co utrpěli "obrovské" ztráty na východě Ukrajiny.



Ve videu adresovaném prezidentu Vladimiru Putinovi skupina asi dvou desítek mužů ve vojenských uniformách sděluje, že jsou zbytky jednotky Bouře, která spadá pod ministerstvo obrany. Členové nedávno zformované ruské útočné jednotky tvrdí, že jejich velitelé nasadili vojáky, aby jim zabránili v ústupu, a vyhrožovali jim smrtí poté, co utrpěli "obrovské" ztráty na východě Ukrajiny.Ve videu adresovaném prezidentu Vladimiru Putinovi skupina asi dvou desítek mužů ve vojenských uniformách sděluje, že jsou zbytky jednotky Bouře, která spadá pod ministerstvo obrany.



"Seděli jsme 14 dní pod otevřenou minometnou a dělostřeleckou palbou," je slyšet Alexandra Gorina, ruského vojáka, jak říká ve výzvě, která se poprvé objevila v pátek na ruských kanálech Telegram. "Utrpěli jsme obrovské ztráty. Třicet čtyři lidí bylo zraněno a 22 jich zemřelo, včetně našeho velitele."



Jiný voják uvedl, že na začátku operace měla jednotka původně 161 mužů.



Gorin uvedl, že jeho muži se rozhodli vrátit na velitelství ruské armády, ale jejich nadřízení jim odmítli evakuaci: "Umístili za námi zátarasy a nedovolili nám opustit naše pozice ... Vyhrožují, že nás zničí jednoho po druhém i jako jednotku. Chtějí nás popravit jako svědky naprosto nedbalého zločinného vedení".



Bariérové jednotky neboli jednotky proti ústupu jsou vojenské jednotky rozmístěné za frontovými jednotkami, aby udržovaly disciplínu a bránily vojákům v útěku.



"Naši velitelé jsou zločinecká organizace. Jinak se to říci nedá," řekl další ruský voják, který se představil jako Sergej Moldanov.



Muži, kteří si přáli zůstat v anonymitě, uvedli, že byli mezitím evakuováni z frontové linie.



Jednotka Bouře byla zřízena ministerstvem obrany v lednu, aby se zúčastnila zimní ofenzívy Moskvy na východě Ukrajiny. V době svého vzniku ministerstvo uvedlo, že jednotka byla "speciálně navržena k prolomení nejsložitějších a nejelitnějších obranných sektorů ozbrojených sil Ukrajiny".



Podle zpráv v ruských médiích i fotografií zveřejněných na účtech několika bojovníků na sociálních sítích je jednotka složena převážně z ruských veteránů, kteří se zúčastnili první ruské ofenzivy na Ukrajině v roce 2014.



Vojáci Bouře na videu tvrdí, že byli nuceni dávat peníze svým velitelům a ti, kteří odmítli, byli posláni na frontu.



Jejich výzva je poslední z nepřetržitého proudu podobných videí, která se objevila od ledna a v nichž si ruští vojáci stěžují na špatné zacházení.



Shoduje se to se zimní ofenzívou Moskvy na východní Ukrajině a naznačuje to, že ruské vojáky nadále trápí nízká morálka a špatné řízení. Klipy také svědčí o tom, že Moskva posílá své vojáky do pozic, kde jim hrozí jistá smrt, ve snaze prolomit ukrajinskou obranu.



Loni v listopadu britské ministerstvo obrany uvedlo, že ruské síly pravděpodobně začaly nasazovat zátarasy nebo "blokovací jednotky". "Taktika střílení dezertérů pravděpodobně svědčí o nízké kvalitě, nízké morálce a nedisciplinovanosti ruských sil," uvedlo ministerstvo v prohlášení.



Kreml do značné míry odmítl zprávy o tom, že by ruská armáda trpěla na Ukrajině dezercemi, které jsou motivovány špatnými podmínkami a nízkou morálkou.



"Jsou tam chlapi, kteří dezertovali ze svých bojových pozic? Ano, stávalo se to ... nyní stále méně," řekl Putin na konci loňského roku. "Znovu opakuji, že žádné takové případy [dezerce] nemají masový charakter."



Ruský prezident rovněž prohlásil, že Ukrajina používá vlastní zátarasy a "střílí své vlastní vojáky do zad".



Ruská armáda, které pomáhá polovojenská skupina Wagner, již více než dva měsíce vrhá do boje desítky tisíc vojáků ve snaze získat území v oblasti Donbasu. Ofenzíva Moskvy v 160kilometrovém oblouku na východě Ukrajiny však přinesla minimální zisky za ohromující cenu. Západní představitelé odhadují, že na ruské straně bylo zabito nebo zraněno až 200 000 lidí.



Jako další známku toho, že Moskva není spokojena se stavem bojů, ruská média v neděli informovala, že ministr obrany Sergej Šojgu propustil velitele východního vojenského okruhu generálporučíka Rustama Muradova.



Jeho odvolání představuje poslední změnu na nejvyšších postech v souvislosti s řadou neúspěchů na bojišti. Prováleční blogeři blízcí Kremlu spojovali Muradovovo odvolání s jeho neúspěšnými pokusy o dobytí města Vuhledar v Doněcku.





Předpokládá se, že pod Muradovovým velením ztratilo Rusko minulý měsíc v třítýdenní bitvě u Vuhledaru více než 100 tanků a obrněných transportérů.







