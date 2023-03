Megastávka v Německu: Protesty proti drahotě

27. 3. 2023

čas čtení 4 minuty

Miliony Němců čelí narušení dopravy v rámci "megastávky" životních nákladů



Pondělní zastavení dopravy se týká zaměstnanců letišť, železnic, autobusů a metra



Německé cestující do práce čekají v pondělí vážné potíže. Zaměstnanci v dopravě po celé zemi uspořádali stávku, aby prosadili zvýšení mezd v souvislosti s prudkou inflací.



Zaměstnanci letišť, přístavů, železnic, autobusů a linek metra ve velké části největší evropské ekonomiky vyslyšeli výzvu odborových svazů Verdi a EVG, a účastní se 24hodinového přerušení práce.



Připustil, že to způsobí problémy mnoha dojíždějícím a rekreantům, "ale lepší jeden den napětí s vyhlídkou na dosažení mzdové dohody než týdny stávkových akcí".



Aby se zabránilo výpadkům v zásobování, nařídil ministr dopravy Volker Wissing spolkovým zemím, aby v neděli zrušily omezení dodávek kamionů, a zároveň požádal letiště, aby umožnila pozdní noční starty a přistání, "aby se uvízlí cestující mohli dostat do svých destinací".



Verdi zastupuje přibližně 2,5 milionu zaměstnanců veřejného sektoru, zatímco EVG zastupuje 230 000 pracovníků na železnici a v autobusových společnostech.



Vzácná společná výzva ke stávce v Německu znamená eskalaci stále více se zhoršujícího sporu o platy, který přichází v době prudce rostoucí inflace. Verdi požaduje zvýšení měsíčních mezd o 10,5 % a EVG požaduje pro své členy zvýšení o 12 %.



Zaměstnavatelé - většinou státní a veřejné podniky - zatím požadavky odmítají a místo toho nabízejí 5% zvýšení se dvěma jednorázovými platbami ve výši 1 000 EUR a 1 500 EUR v tomto a příštím roce.



V očekávání pondělní stávky pozastavila státní železniční společnost Deutsche Bahn (DB) na celý den provoz všech dálkových vlaků. Regionální a místní spoje v sedmi z 16 spolkových zemí Německa se rovněž zastavily.



Zástupce DB označil celostátní stávku za "neopodstatněnou a zbytečnou" a vyzval odbory, aby se "okamžitě" vrátily k jednacímu stolu.



Společnost očekává, že stávka bude mít "masivní dopad" na celou její železniční síť, a uvedla, že bude své zákazníky o zrušení a zpoždění informovat "co nejrychleji a nejkomplexněji".



Letadla nestartují na žádných velkých německých mezinárodních letištích s výjimkou berlínského letiště Brandenburg, odkud v pondělí ráno s menšími zpožděními startovaly vnitroevropské lety.



Německá letištní asociace uvedla, že stávka "přesáhla veškerá myslitelná a ospravedlnitelná opatření", a odhadla, že se dotkne přibližně 380 000 cestujících.



Zastavení provozu na německých železnicích vedlo k nárůstu dopravy na silnicích a dálnicích, i když podle německého sdružení silniční asistence ADAC se mnoho dojíždějících rozhodlo pracovat z domova. "Nevidíme úplný [dopravní] kolaps ani gigantický chaos," řekl mluvčí tiskové agentuře dpa.



Německo se stejně jako mnoho dalších zemí potýká s vysokou inflací poté, co kvůli ruské invazi na Ukrajinu prudce vzrostly ceny potravin a energií.



V únoru dosáhla inflace 8,7 % a zaměstnavatelé obvinili zástupce zaměstnanců, že k tomuto problému přispívají svými požadavky na zvýšení mezd, které podle nich inflaci přiživují. Odbory to popírají a tvrdí, že jejich členové byli požádáni, aby nesli břemeno prudce rostoucích životních nákladů.



"Mega-stávka", jak ji nazvala místní média, následuje po protestních akcích, které se v posledních měsících uskutečnily v několika německých odvětvích včetně poštovních služeb, letišť a místní dopravy.



V pondělí, kdy začalo třetí kolo vyjednávání o platech zaměstnanců veřejného sektoru, se objevilo jen málo náznaků brzkého řešení sporu. VKA, orgán zastupující zaměstnavatele v různých odvětvích veřejných služeb, v pondělí uvedl, že neplánuje předložit odborům lepší nabídku.





Některým odborům se v poslední době podařilo vybojovat výrazné zvýšení platů. Zaměstnanci pošty si již v březnu zajistili průměrné měsíční zvýšení o 11,5 % a v listopadu dosáhl největší německý odborový svaz IG Metall zvýšení o 8,5 % pro téměř 4 miliony zaměstnanců, které zastupuje.







Podrobnosti v angličtině ZDE

