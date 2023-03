USA obvinily údajného ruského špiona z pokusu infiltrovat Mezinárodní trestní soud

27. 3. 2023

Americká obžaloba proti Rusovi ve vazbě v Brazílii, který je obviněn z pokusu infiltrovat Mezinárodní trestní soud (ICC) jako špion, by mohla vyvolat střet o jeho extradici. Rusko ho chce také, kvůli údajným obviněním z obchodování s drogami. Americká obžaloba proti Rusovi ve vazbě v Brazílii, který je obviněn z pokusu infiltrovat Mezinárodní trestní soud (ICC) jako špion, by mohla vyvolat střet o jeho extradici. Rusko ho chce také, kvůli údajným obviněním z obchodování s drogami.

Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo obvinění proti Rusovi obviňovanému z toho, že roky studoval pod falešnou brazilskou identitou na washingtonské univerzitě, aby se později pokusil připojit k Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) v Haagu.

Byl zadržen brzy po ruské invazi na Ukrajinu, když se snažil přestěhovat do Nizozemska a nastoupit na stáž u soudu, který nyní usiluje o zatčení prezidenta Vladimira Putina.

USA obvinily Sergeje Vladimiroviče Čerkasova z několika trestných činů, které se staly během zhruba dvou let, která strávil v USA.

Mnoho obvinění souvisí s podvodem a týká se Čerkasovovy snahy zajistit si vízum, řidičský průkaz státu Virginie a další dokumenty pod falešnou brazilskou identitou Viktora Mullera Ferreiry.

Co říká obžaloba?

Obžaloba vykresluje Čerkasova jako jednoho z ruských "ilegálů", což je název pro nechvalně známou síť spících agentů, kteří se v USA vydávají za americké občany pod neoficiálním krytím.

Deset takových "ilegálů" bylo zatčeno při velké operaci v roce 2010.

USA obviňují Čerkasova, že v letech 2012 až 2022 působil jako agent ruských zpravodajských služeb, většinou v Brazílii, pod svou novou identitou. Nizozemsko již dříve uvedlo, že pracoval pro GRU, vojenskou zpravodajskou agenturu.

V letech 2018 až 2020 strávil zhruba dva roky v USA na magisterském studijním programu mezinárodních studií na Johns Hopkins University. V roce 2017 zahájil proces podávání žádostí o studium.

USA obviňují Čerkasova z podvodné, i když úspěšné žádosti o přijetí na univerzitu, vízum, bankovní účet, řidičský průkaz státu Virginie a další dokumenty pod jeho přezdívkou.

"Čerkasov dále navazoval kontakty na zájmové osoby ve Spojených státech", zatímco udržoval s ruskými zpravodajskými službami, uvádí obžaloba a dodává: "Čerkasov získal informace o amerických osobách, které předal" těmto manipulátorům.

Ministerstvo spravedlnosti také uvedlo, že podezřelý "pokračoval ve využívání svých konexí" na univerzitě "k získání informací o americké zahraniční politice" a jejich předání ruským zpravodajským službám v letech 2021 a 2022.

Rusko ho také stíhalo - poté, co bylo odhaleno krytí

To by mohlo připravit půdu pro bitvu s Ruskem o zajištění vydání devětatřicetiletého muže. Páteční obžaloba však neobjasnila, kdy a zda vůbec budou USA usilovat o jeho vydání.

Čerkasov byl zatčen v Brazílii v dubnu 2022 poté, co byl zadržen a deportován z Nizozemska za použití falešných dokladů totožnosti, když přijel do Haagu, aby se pokusil získat práci u ICC.

Nizozemská zpravodajská služba AIVD pak zveřejnila podrobnosti o případu a jeho zatčení loni v červnu.

O několik týdnů později, v září, Moskva formálně požádala, aby Brazílie vydala Čerkasova do Ruska, s tvrzením, že je tam hledaný kvůli obvinění z prodeje narkotik.

ICC nyní usiluje o stíhání Putina

Vyvrcholením Čerkasovova desetiletí v utajení v Americe bylo využití jeho kvalifikace a předpokládané brazilské identity k hledání zaměstnání u Mezinárodního trestního soudu.

V době jeho zatčení loni v dubnu se již zdálo vysoce pravděpodobné, že ICC bude vyšetřovat ruskou invazi na Ukrajinu.

Nizozemsko v červnu uvedlo, že pokud by se Čerkasov stal stážistou ICC, jak bylo plánováno, měl by přístup k systémům organizace a byl by schopen tam shromažďovat zpravodajské informace. Holanďané tvrdí, že by dokonce mohl "být schopen ovlivnit trestní řízení ICC".

ICC vydal v březnu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli údajnému únosu ukrajinských dětí.

Rusko není signatářem soudu a neuznává jeho jurisdikci ani nespolupracuje při jeho vyšetřování.

Bývalý prezident Dmitrij Medveděv řekl, že každý členský stát ICC, který by chtěl uplatnit zatykač na Putina, když je prezidentem, by riskoval válečný akt.

