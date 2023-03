USA: O budoucnosti země rozhodují ultrapravicoví influenceři na sociálních sítích

27. 3. 2023

Má platformu, kterou by mu většina politiků mohla závidět. Jacka Posobiece však nenajdete v hlavních amerických televizních stanicích ani v novinách. Patří mezi kádr online influencerů, kteří nyní formují krajní pravici - a zřejmě rozhodnou republikánské prezidentské primárky v roce 2024, píše David Smith.

"Dva analytikové vyslovili zcela stejnou předpověď, že Posobiec bude mít pro budoucí republikánské voliče stejný význam jako republikánský komentátor deníku Washington Post George Will před jednou generací," napsal minulý týden politický novinář David Weigel.



Taková očekávání vypovídají o rozpadu starého mediálního řádu a o vzestupu nových a často extrémních hlasů v digitálním věku. Odráží také paralelní posun republikánské strany od venkovského klubu k populismu.





Přední online influenceři se zdají být jednotní v podpoře trumpismu a odmítání republikánského establishmentu, ale rozděleni v názoru na osud stranické nominace pro rok 2024. Padly první výstřely v bitvě, která by mezi nimi mohla být zuřivá.







David Litt, autor a bývalý autor projevů Baracka Obamy, řekl: "Je to jako výzkum pro televizi Fox. Pokud něco získá dostatečný ohlas u online publika, pak bych se nedivil, kdyby se na to chytli moderátoři Foxu, jakmile si budou myslet, že právě tam směřuje jejich publikum."



Posobiecova konspirační teorieo "Pizzagate" měla reálné důsledky, když do Washingtonu přijel muž, který v příslušné pizzerii začal střílet z útočné pušky a později dostal čtyřletý trest vězení. Podle Litta je znepokojující, že navzdory takovým incidentům republikáni krajně pravicové vlivné lidi vítají.



Podrobnosti v angličtině

Osmatřicetiletý Posobiec se zviditelnil jako protrumpovský aktivista během voleb v roce 2016. Propagoval falešné konspirační teorie, jako například "Pizzagate", podle níž demokraté provozovali pod pizzerií ve Washingtonu sexuální zneužívání a mučení dětí. Je vedoucím redaktorem krajně pravicového zpravodajského a komentářového webu Human Events.Podle neziskové organizace Southern Poverty Law Center, která se zabývá právní ochranou, Posobiec využívá Twitter, kde ho sledují 2 miliony lidí, včetně poslanců, senátorů a novinářů, k propagaci ruských vojenských zpravodajských operací, prosazujel falešná tvrzení o údajných volebních podvodech a spolupracuje s bílými nacionalisty, Proud Boys a neonacisty.Přesto je to právě Posobiec a jemu podobní, kteří již pomáhají určovat narativ republikánských prezidentských primárek. Posobiecova nedávná online aktivita zahrnuje hrubé útoky na Antifu, projekt New York Times 1619 a práva transsexuálů.Joe Walsh, bývalý republikánský kongresman, který patřil ke konzervativní Tea Party, si uvědomuje změny, které přináší roztříštěná mediální krajina. "Před deseti lety, když jste hovořili na CNN a MSNBC, měli jste velký vliv," řekl. "Teď už se na ně moc lidí nedívá. Více lidí si mě poslechne, když jdu do něčího podcastu nebo do něčeho podobného. Teď je to úplně jiný svět, kde mají vlivní lidé velké slovo."Ale za jakou cenu? Walsh dodal: "Nemá to nic společného s myšlenkami. Nemá to nic společného s intelektem. Jde jen o trolling, získávání kliků a pobuřování. V posledních pěti až šesti letech vznikla celá řada postav, které mají nyní velký vliv. Jack Posobiec a všichni ostatní tito lidé nejsou okrajoví, mluví za velkou část republikánské základny."Nárůst vlivu extremistů na sociálních sítích byl patrný v loňských volbách v polovině volebního období, kdy zejména republikáni odmítali mainstreamová média ve prospěch pravicových médií a často odmítali diskutovat se svými demokratickými protivníky.A na začátku tohoto měsíce na konferenci Conservative Political Action Conference (CPAC) v National Harbor v Marylandu zaujal účastníky bývalý hlavní stratég Trumpova Bílého domu Steve Bannon, který přitahoval davy lidí, když hlasitě vyjadřoval své názory na kanálu Real America's Voice, který je oblíbený u republikánské základny, ale mimo ni je málo známý.Bannonův podcast War Room byl v nedávné studii washingtonského thinktanku Brookings Institution označen za největšího šiřitele dezinformací mezi politickými talkshow. Přesto mezi jeho hosty patří významní republikáni v Kongresu, například Elise Stefaniková a Marjorie Taylorová Greeneová.