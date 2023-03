Papež František byl převezen do nemocnice s infekcí dýchacích cest

30. 3. 2023

čas čtení 3 minuty





Vatikán uvedl, že 86letý pontifik, který by měl zůstat několik dní na pozorování, netrpí covidem 19.

Papež František má infekci dýchacích cest a bude muset strávit "několik dní" v nemocnici na léčení, uvedl Vatikán ve středečním prohlášení



V prohlášení se uvádí, že 86letý pontifik si v posledních dnech stěžoval na dýchací potíže. Dodalo, že testy ukázaly, že nemá covid-19.



"Papež František je dojat mnoha obdrženými vzkazy a vyjadřuje svou vděčnost za modlitby," uvedl Vatikán.

Prohlášení přišlo několik hodin poté, co byl František nečekaně převezen do nemocnice na testy. Vatikán původně uvedl, že vyšetření bylo naplánováno, ale italská média to zpochybnila s tím, že televizní rozhovor s papežem stanovený na středeční odpoledne byl na poslední chvíli zrušen.



Dříve během dne se papež zúčastnil týdenní generální audience ve Vatikánu a zdálo se, že je v dobrém zdravotním stavu.



František se občas zadýchává a obecně je více vystaven dýchacím problémům, neboť mu byla na počátku 20. let, kdy se v rodné Argentině připravoval na kněžství, odstraněna část jedné plíce.



Jeho poslední hospitalizace přichází před bohoslužbou na Květnou neděli 2. dubna, která zahajuje náročný týden obřadů vedoucích k Velikonoční neděli 9. dubna, a vrhá pochybnosti na to, zda je bude schopen vést tak, jak je zvykem.



Papež František trpí divertikulitidou, onemocněním, které může způsobit infekci nebo zánět tlustého střeva, a v roce 2021 podstoupil v nemocnici Gemelli operaci, při níž mu byla odstraněna část tlustého střeva. V lednu uvedl, že se mu tento stav vrátil a že kvůli němu přibírá na váze, ale že ho to příliš neznepokojuje. Podrobněji se k tomu nevyjádřil.



Má také problémy s kolenem a při svých veřejných vystoupeních střídavě používá hůl a invalidní vozík.



František v loňském rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že raději nepodstoupil operaci kolena, protože si nepřeje, aby se opakovaly dlouhodobé negativní vedlejší účinky anestezie, které měl po operaci v roce 2021.



Loni v červenci po návratu z cesty do Kanady František připustil, že jeho postupující věk a potíže s chůzí možná předznamenaly novou, pomalejší fázi jeho pontifikátu.



Od té doby však navštívil Kazachstán a Bahrajn a minulý měsíc podnikl cestu do Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.





František, který je papežem od roku 2013, letos prohlásil, že nemá v plánu v dohledné době odstoupit, a pokud by tak nakonec učinil, bylo by to z vážných zdravotních důvodů, například pokud by byl vážně nemohoucí.







Podrobnosti v angličtině ZDE

