Ekonomové: Ruští siloviki se stávají "novou střední třídou"

27. 3. 2023

čas čtení 4 minuty

Zlepšení reálných příjmů Rusů a snížení chudoby je možné pouze s růstem globální ekonomiky a uvolněním sankcí proti Rusku. Ale i v tomto případě se střední třída zmenší a bude se stále více skládat ze siloviků, tvrdí studie Institutu pro sociální politiku Vysoké školy ekonomické Národní výzkumné univerzity v Moskvě.

Odborníci představili čtyři scénáře změny životní úrovně Rusů do roku 2030. Odhady vycházejí z průzkumu z roku 2022 mezi odborníky z ekonomických institucí, zástupců podniků a veřejných organizací.

První optimistický scénář vychází ze současného uvolňování sankcí a růstu globálního HDP. Pokud by byl realizován, reálné příjmy obyvatelstva do roku 2030 by byly schopny překročit úroveň roku 2021 přibližně o 2 % a úroveň chudoby v letech 2026–2030 může klesnout na 9,8 % - z 11,8 % v roce 2022.

Současně se počty ruské střední třídy do roku 2030 ještě sníží - na 14-31 %, zatímco nyní je podle různých odhadů její podíl 20-50 %.

"I při nejpříznivějším vývoji událostí tedy můžeme očekávat zhoršení postavení střední třídy a sociálně-psychologické pohody obyvatelstva," píší autoři studie.

Druhý scénář předpokládá růst světové ekonomiky se současným zpřísněním sankcí proti Rusku. V tomto případě mohou reálné peněžní příjmy a mzdy v budoucnu do roku 2025 klesnout o přibližně 7 % na úroveň roku 2021.

Dosažení maximální míry chudoby ve výši 14 % v tomto scénáři lze očekávat od roku 2023 do roku 2025, poté by se situace měla začít pomalu zlepšovat, ale ani do roku 2030 se ukazatele nevrátí do předkrizového období. Střední třída se v tomto scénáři zmenší ještě více.

Třetí scénář se realizuje v situaci uvolňování sankcí na pozadí stagnace nebo recese ve světové ekonomice. Prognóza reálných peněžních příjmů, ukazatele chudoby a snížení střední třídy ve druhém a třetím scénáři jsou téměř totožné, ale jako další riziko se přidává růst chronické chudoby - podíl těch, kteří jsou v chudobě po dlouhou dobu.

Ve čtvrtém, nejpesimističtějším scénáři, který zahrnuje zvýšený sankční tlak v kombinaci s globální krizí a stagnací světové ekonomiky, může dojít k poklesu reálných příjmů obyvatelstva až do roku 2030. Průměrný odhad úrovně chudoby pro období 2026–2030 je 18,7 % a k dalším rizikům se přidává možnost vzniku skupiny nových chudých.

Tento scénář je plný nejnegativnějších důsledků pro střední třídu - předpokládá se, že v roce 2030 bude v Rusku pouze 10-15 % populace tvořit střední třída, což, jak autoři poznamenávají, vrhne zemi zpět do situace z roku 1990.

"Na jedné straně dojde ke zvýšení koncentrace bohatství a dalšímu oddělení 'vrcholu', na druhé straně dojde ke stlačení nerovnosti zdola tím, že se postavení středních (nebo bývalých středních) vrstev přiblíží chudým," komentují autoři.

Všechny čtyři scénáře jsou doprovázeny výrazným nárůstem podílu bezpečnostních sil ve struktuře střední třídy, napsali odborníci, a růst nerovnosti v úrovni a kvalitě života může vést ke zvýšení sociálního napětí.

Na konci loňského roku odborníci z Centra pro makroekonomické analýzy a krátkodobé prognózy (CMASF) také napsali, že sankční šok ohrožuje střední třídu, která bude klesat kvůli nižším příjmům.

Západní sankce jako reakce na "zvláštní operaci" Moskvy na Ukrajině připravily Rusko o přístup k západním technologiím, odřízly ruské společnosti a banky od globálního finančního systému a světového kapitálového trhu, zakázaly téměř čtvrtinu vývozu a dovozu a desítky zahraničních společností opustily nebo pozastavily svou práci.

Na konci loňského roku se reálné disponibilní příjmy obyvatel Ruské federace podle Rosstatu snížily o 1,0 % v ročním vyjádření po růstu o 3,2 % v roce 2021. Před zahájením "zvláštní operace" úřady počítaly s růstem reálných příjmů v roce 2022 o 2,4 %.

Prezident Vladimir Putin vyhlásil jedním z národních rozvojových cílů Ruska snížit chudobu do roku 2030 o polovinu proti úrovni z roku 2017 - až o 6,5 %.

Zdroj v ruštině: ZDE

