Útok na Nord Stream a Putinův tajný konvoj

27. 3. 2023

Ruské námořnictvo údajně krátce před výbuchy operovalo s miniponorkou poblíž ropovodů Nord Stream. To vyvolává otázky ohledně vyšetřování, píšou Jonas Mueller-Töwe, Oliver Alexander, Carsten Janz a Lars Winkelsdorf. Ruské námořnictvo údajně krátce před výbuchy operovalo s miniponorkou poblíž ropovodů Nord Stream. To vyvolává otázky ohledně vyšetřování,

Po mnoho let nebyla scéna útoků Nord Stream severovýchodně od ostrova Bornholm ničím jiným než jakýmkoli jiným místem v Baltském moři. Nachází se těsně mimo dánskou a švédskou radarovou zónu, kam až oko dohlédne. A pod ním, v hloubce téměř 80 metrů, plynovod, jehož přesnou polohu znali jen zasvěcenci.

Poplach před útoky

Dánské hlídkové čluny odsud téměř nikdy nezmizely. Každé ráno přibližně ve stejnou dobu vzlétlo z vojenské letecké základny Malmen švédské radarové letadlo, aby letělo nad Baltským mořem. Především však posádka zajistila strategicky důležitý ostrov Gotland. Severovýchodně od Bornholmu bylo zřejmě jen málo co kontrolovat.

To se změnilo krátce před výbuchy 26. září 2022, které roztrhaly plynovody Nord Stream 1 a 2 a zpečetily tak konec německo-ruské energetické spolupráce. Od večera 21. září se tam stalo něco mimořádného.

Hlídkový člun "Nymfen" dánského královského námořnictva překvapivě opustil Rødbyhavn v 19:50 a nabral kurz na Bornholm. Přesněji: na místo, které vešlo ve známost až o pět dní později jako dějiště sabotáže Nord Stream. Něco tam zřejmě potřebovalo naléhavou kontrolu.

Pronásledování ducha

Když loď ráno 22. září dorazila na místo určení, švédské ozbrojené síly se brzy připojily na moři a ve vzduchu. Kurz jedné ze švédských lodí v nejbližších dnech: Ruská exkláva Kaliningrad.

Hlídky údajně začaly pronásledovat ruské vojenské lodě. Jak se t-online dozvěděl z bezpečnostních kruhů, jednotka ruského námořnictva údajně operovala pod přísným krytím v oblasti pozdějšího místa činu. "Jako duch", říká, tj. bez odeslání údajů o své poloze. Lodě by měly přesně potřebné vybavení k umístění výbušnin na potrubí. Veřejně dostupné údaje ukazují, že informace jsou správné.

Aktivity ruského námořnictva ve dnech vedoucích k výbuchům by mohly být důležitým vodítkem v záhadném kriminálním případu: Útoku na plynovody uprostřed ruské agresivní války proti Ukrajině. Zároveň by zpochybnili teorie o dalších možných odpovědných osobách, které v posledních týdnech vyvolaly rozruch.

Jedním z nich bylo, že USA byly duchovním otcem sabotáže. Mnoho podrobností zprávy bylo nyní vyvráceno. Nedávno však společný výzkum ARD, SWR a "Die Zeit" přinesl do hry jiný průběh událostí: Spolkový generální prokurátor sledoval stopy možná proukrajinské skupiny, která mohla provést útoky s plachetnicí "Andromeda" a dvěma potápěči. Spolková kriminální policie podezřelou loď prohledala.

Experti mají podezření na "falešnou vlajku"

Teorie o teroristické plavbě jménem ukrajinského soukromého sektoru však způsobuje, že odborníci kroutí hlavou. To prý není příliš pravděpodobné. O "operaci pod falešnou vlajkou" – tj. o nalezených stopách, které mají zakrýt skutečné strůjce, je toho hodně. S největší pravděpodobností byly použity ponorky nebo podvodní drony, stovky kilogramů vojenských výbušnin. To vše hovoří pro státního aktéra.

To je také názor některých členů parlamentního kontrolního výboru Spolkového sněmu, kteří byli teprve nedávno informováni německými vyšetřovateli. "Maximální péče" musí být věnována důkazům, které se dosud dostaly do povědomí médií, řekl předseda výboru Konstantin von Notz (Zelení). Lze si představit i záměrně zavádějící údaje.

Skutečnost, že za operací může být více než plachetnice, je nyní naznačena výzkumem společnosti t-online.

Týden před výbuchy, 19. září, začaly rozsáhlé manévry ruské Baltské flotily, které by mohly být považovány za krytí skutečné mise. Oficiálně se k nim připojili bojoví plavci z 313. jednotky speciálních sil Specnaz z baltské základny v Kaliningradu. Jsou to elitní vojáci, vycvičení v zacházení s výbušninami a pro sabotážní operace pod vodou. V následujících dnech byly podezřelé lodě zřejmě nalezeny v oblasti místa činu.

Miniponorkové a nákladní jeřáby

Jejich vybavení bylo mimořádné: Měli miniponorku a nákladní jeřáby pro zvedání těžkého nákladu. Fregata, korveta a menší špionážní loď byly údajně přítomny a byly by vhodné pro vojenské zabezpečení operace. Pomocí databází polohy a satelitních snímků byl t-online schopen sledovat některé pohyby konkrétních lodí.

Hlídkový člun dánského námořnictva vyrazil 21. září v 19:50 na místo činu. V té době tam mohly dorazit tři lodě údajně zapojené do ruské operace. Ve stejné době také opustila základnu v Kaliningradu spojovací loď ruského námořního velitelství, která se měla později setkat se dvěma zúčastněnými loděmi při jejich návratu.

Lodě v noci

Načasování večer 21. září by bylo příznivé pro horkou fázi tajné operace: Přibližně v tuto denní dobu skončil soumrak u dánského ostrova Bornholm. Padla noc, což ztěžovalo vizuální dohled. Konvoj amerických válečných lodí projel oblastí o několik hodin dříve při tranzitu do Atlantiku. Radarové letadlo švédského letectva vzlétlo až druhý den ráno. To by umožnilo pracovat téměř nerušeně po celou noc.

Nejdůležitější lodí v ruské jednotce pro operaci by byla podpůrná loď pro ponorky "SS-750". Pravidelně se účastní školení simulujících nehody na mořském dně. Zvláštnost: Na palubě je tzv. "Projekt 1855", tj. miniponorka s názvem "AS-26", která má v případě nouze evakuovat posádku havarovaných ponorek. Má ramena úchopného zařízení, která mohou pod vodou přesouvat náklad o hmotnosti až 50 kilogramů.

"Nejpravděpodobnější vysvětlení"

Takové miniponorky mohly umístit výbušné nálože na potrubí, jak se experti od začátku domnívali. Pokud by se potvrdilo, že "SS-750" byla na scéně, ruské námořnictvo by od nynějška pravděpodobně bylo hlavním podezřelým. "Dávalo by dokonalý smysl použít pro takový útok něco jako 'AS-26'," řekl dánský nadporučík a vojenský analytik Johannes Riber. "To by bylo dosud nejpravděpodobnější vysvětlení toho, co se stalo s plynovodem Nord Stream."

SS-750 je obvykle umístěna jako součást Baltské flotily na kaliningradské základně Baltijsk. Satelitní snímky však ukazují, že platnost této lokace zřejmě vypršela v noci 21. září. Při rychlosti devíti uzlů by byla schopna dorazit na místo v 19:50. Takzvaný "Automatický identifikační systém" (AIS), který odesílá údaje o poloze, byl vypnut. Délka 95 metrů by však odpovídala rozměrům "temné lodi" objevené americkou společností SpaceKnow bez pozičního signálu v blízkosti místa činu.

V podobném období – mezi půlnocí a 1:00 – podle satelitních snímků opustily přístav v Kaliningradu další dvě lodě údajně zapojené do operace: Záchranné remorkéry "SB-123" a "Alexander Frolov". Každý z nich má na palubě nakládací jeřáby, které by byly vhodné pro spouštění výbušných zařízení nebo min o hmotnosti stovek kilogramů do vody.

I když zpočátku vypnuli AIS, odpoledne vyslali unikátní údaje o poloze daleko na západ, které naznačují kurz k Bornholmu a rychlost devět uzlů. Byli jen pět hodin cesty od místa pozdějšího útoku.

O něco později jim zkřížil kurz americký vojenský vrtulník umístěný v polském Gdaňsku. Varoval Dány před blížícími se loděmi bez pozičních signálů?

V 19:50 mohli obě plavidla dorazit na místo činu. Není jasné, zda je jejich krátká délka 45 metrů ochránila před objevením v analýze satelitních snímků SpaceKnow. Společnost na žádost o komentář neodpověděla.

Podle informací t-online však byly sdružení přiděleny další tři lodě.

Špionážní loď "Syzran": Satelitní snímky naznačují, že tato loď také opustila přístav Kaliningrad 21. září, ale mraky neumožňují konečný závěr.

Korveta "Soobrazitelnyj": Podle ruského ministerstva obrany se účastnila protiponorkového cvičení v Baltském moři nejpozději od 18. září. Pozdě večer 22. září – v den, kdy dánské a švédské lodě začaly pronásledovat – ministerstvo pozdě večer zveřejnilo zprávu, že "Soobrazitelnyj" doprovázel konvoj lodí pro výcvikové účely.

Fregata "Jaroslav Mudryj": Podle oficiálních prohlášení se také zúčastnila eskortních manévrů se "Soobrazitelnym" a jeho sesterskou korvetou "Stoikij". Satelitní snímky z 22. září ukazují loď její velikosti u pobřeží Polska spolu s jednou z korvet. Oba vypnuli AIS.

Jejich postavení by umožnilo fregatě a korvetě doprovázet lodě vracející se z místa činu do Kaliningradu, nebo je alespoň chránit před manévry NATO na polském pobřeží. Existuje však důvod se domnívat, že fregata dříve také plula v přímém prostoru místa činu.

Celý text v němčině: ZDE

