Novým předsedou Skotské národní strany byl zvolen Humza Yousaf

27. 3. 2023

čas čtení 2 minuty





Dosavadní skotský ministr zdravotnictví porazil své (poněkud potrhlé) soupeřkyně a nahradil Nicolu Sturgeonovou po kampani, která odhalila hluboké rozpory ve straně



Humza Yousaf byl zvolen prvním šéfem Skotské národní strany, který pochází z etnické menšiny. Stalo se tak po bouřlivé kampani, která odhalila hluboké rozpory ve straně, jež dominovala skotské politice pod vedením jeho předchůdkyně Nicoly Sturgeonové.



Národní tajemnice SNP Lorna Finnová oznámila, že účast při volbě šéfa strany byla 70 %. V případě prvních preferencí v systému STV získal Yousaf 24 336 (48 %), Kate Forbesová 20 559 (40 %) a Ash Reganová 5 599 (11 %) hlasů. Ve druhé fázi hlasování získal Yousaf 26 032 (52 %) a Forbesová 23 890 (48 %). O novém šéfovi strany hlasovali její členové.



Humza Yousaf byl zvolen prvním šéfem Skotské národní strany, který pochází z etnické menšiny. Stalo se tak po bouřlivé kampani, která odhalila hluboké rozpory ve straně, jež dominovala skotské politice pod vedením jeho předchůdkyně Nicoly Sturgeonové.



Yousaf, ministr zdravotnictví a zdaleka nejzkušenější kandidát, který dříve byl odpovědný za rezorty spravedlnosti a dopravy, porazil svou středopravicovou soupeřku Kate Forbesovou po souboji o vedení, který vyvolala únorová náhlá rezignace Sturgeonové a který byl zarámován jako existenční boj o budoucí směřování SNP.



Yousaf, který měl podporu většiny poslanců a členů SNP, slíbil, že bude pokračovat ve středolevém a sociálně inkluzivním programu, který definoval éru Sturgeonové.



Během kampaně však také prohlásil, že povede stranu "jako svůj vlastní člověk", a distancoval se od klíčových strategií své předchůdkyně, včetně plánu uspořádat příští parlamentní volby jako de facto referendum o nezávislosti Skotska, a slíbil otevřenější styl vlády.



V rozhovoru zveřejněném v pondělí slíbil, že jako svůj první čin ve funkci prvního ministra uspořádá summit o boji proti chudobě, na němž by odborníci mohli diskutovat o zdanění majetku, z něhož by se financovala podpora chudších lidí, poté co údaje z minulého týdne ukázaly, že dětská chudoba ve Skotsku je na stejné úrovni jako v roce 2007, kdy se SNP poprvé dostala k moci.



Oznámení na stadionu Murrayfield v Edinburghu v pondělí odpoledne přišlo po roztržce, která zahrnovala hluboké politické rozpory mezi kandidáty, bezprecedentní osobní útoky a rezignaci šéfa strany a manžela Sturgeonové Petera Murrella po kompromitujícím odhalení, že médiím byly podávány nepravdivé informace o počtu členů Skotské nacionální strany.



Strana odhalila, že počet jejích členů klesl od prosince 2021 ze 104 000 na 72 000. Vyšlo to najevo poté, co všichni tři kandidáti, Yousaf, Forbesová a vybočující Ash Regan, požadovali transparentnost způsobu vedení hlasování.

0