Netanjahu vyhodil ministra obrany, jenž naléhal na odklad zákona, který má oslabit Nejvyšší soud

27. 3. 2023

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odvolal ministra obrany Yoava Gallanta poté, co ten vyzval k zastavení vládního plánu na omezení soudních pravomocí



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli odvolal svého ministra obrany Yoava Gallanta pouhý den poté, co se stal prvním ministrem, který vyzval k zastavení sporného vládního plánu na revizi soudní moci v zemi.



Tento krok, oznámený v jednořádkovém prohlášení premiérova úřadu, prohloubil již tak dramatickou domácí krizi - jednu z nejvážnějších v izraelské historii -, kterou odstartoval vládní návrh na větší kontrolu nad výběrem soudců Nejvyššího soudu a na omezení pravomocí soudu vůči parlamentu.



LIVE: Israelis in Tel Aviv protest against PM decision to dismiss his defense minister https://t.co/AIsv3bYJ9M — Reuters (@Reuters) March 26, 2023





K tomu:



Krize podnítila masové protesty, nepokoje v armádě a nyní, po kritice Gallantově kritice a jeho následném vyloučení z vlády, i rozkoly ve vládní koalici.



Gallant byl propuštěn poté, co naléhal na odložení zákona a varoval, že návrh zákona způsobil zmatek v armádě, a proto ohrožuje bezpečnost Izraele.



"Rozkol v naší společnosti se prohlubuje a proniká do Izraelských obranných sil," řekl Gallant v televizním projevu. Rozkoly podle něj způsobily "jasné a bezprostřední a hmatatelné ohrožení bezpečnosti státu - nebudu se na tom podílet".



Netanjahuovo rozhodnutí propustit Gallanta se zdálo být neklamným signálem, že vláda hodlá začátkem tohoto týdne přistoupit k závěrečnému hlasování v parlamentu o první části navrhované revize: zákonu, který by vládě poskytl větší kontrolu nad tím, kdo zasedá v Nejvyšším soudu.



Čtyřiašedesátiletý Gallant byl jmenován před necelými třemi měsíci, přičemž se mu podařilo odrazit konkurenci extrémnějšího člena koalice s mnohem menšími zkušenostmi v armádě. Jeho jmenování zmírnilo obavy Washingtonu, že by Netanjahu mohl jmenovat krajně pravicového zákonodárce, který by dohlížel na mocnou izraelskou armádu, jež dostává značnou americkou pomoc a technickou podporu.





Bývalý člen námořního komanda Gallant čelil výzvám bývalých kolegů z armády, aby se vyslovil proti revizi soudnictví. V minulých dnech uspořádali jiní bývalí členové námořního komanda protesty před jeho domem, aby ho k tomu přesvědčili. A piloti v záloze mu posílali textové zprávy pokaždé, když se některý z nich rozhodl pozastavit svou službu na protest proti plánu "revidovat" soudnictví.





Balíček navrhovaných zákonů pro rozsáhlou revizi soudního systému v Izraeli vyvolal masové protesty těch, kteří tvrdí, že zničí demokratické základy země.Izraelská pravicová vláda chce změnit složení výboru, který vybírá soudce, tak, aby v něm měli většinu zástupci a osoby jmenované vládou. Legislativa by také omezila možnost Nejvyššího soudu rušit zákony přijaté parlamentem a oslabila by autoritu generálního prokurátora, který je na vládě nezávislý.Fronta odpůrců legislativy, která zahrnuje Izraelce převážně ze středu a levice, tvrdí, že tato změna by zasadila smrtelnou ránu nezávislosti soudnictví, které považují za jedinou kontrolu vládní moci. Tvrdí, že legislativa by změnila izraelský systém z liberální demokracie s ochranou menšin v tyranii vlády většiny.Netanjahu, současný izraelský premiér, byl v minulosti přesvědčeným obhájcem nezávislosti soudů. Jeho nedávné jmenování Jariva Levina, vůdčí osobnosti reformy soudnictví, do funkce ministra spravedlnosti signalizuje obrat, i když Netanjahu veřejně slíbil, že veškeré změny budou uvážlivé a budou prováděny zodpovědně.Politici, kteří plán prosazují, prohlásili, že jsou připraveni jednat o kompromisu, a skupina akademiků a zákonodárců se mezitím několik týdnů scházela v zákulisí, aby kompromis nalezla. Dne 15. března vláda odmítla kompromisní návrh izraelského prezidenta Issaca Herzoga.Dva umírnění Netanjahuovi spojenci v neděli oznámili, že zákon podporují. Dva další členové koalice však podpořili Gallantovu výzvu k zastavení procesu. Pokud by je následoval i třetí, vláda by mohla ztratit většinu.Pokud by byl zákon přijat, byl by dokončen první krok plánu na omezení vlivu soudů, který vyvolal znepokojení mezi investory, židovskou diasporou a Bidenovou administrativou, stejně jako v armádě.Tolik záložníků pohrozilo, že v případě přijetí zákona odejde ze služby, že vedení Izraelských obranných sil varovalo před ohrožením operačních schopností, což přimělo Gallanta k vystoupení na ministerstvu obrany.