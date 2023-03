Možná bychom se měli osvobodit od nálepek

25. 3. 2023 / Jan Čulík

Karel Dolejší mě obviňuje z "vyvolávání nenávisti vůči americkému imperialismu". Je to tzv. slaměný panák. Výrazu "americký imperialismus" jsem nepoužil a neměl jsem tento výraz ani nikdy na mysli. Proč, když někdo seriózně upozorní na problémy, které nám mohou způsobit Spojené státy, vznikne automatická reakce, že je to "kritika amerického imperialismu" jak kdysi za komunistů?











Kde bere Karel Dolejší důkazy pro to, že prý moje varování před možnými problémy, které nám Spojené státy mohou vytvořit, vede " k nesmyslné představě, že USA jsou prostě špatné a nejhorší na světě, ať se tam děje naprosto cokoliv".





Skutečně? Takže Spojené státy se prostě nesmějí kritizovat, protože to je automaticky propagandistickým "bojem proti imperialismu" jako za komunistů, anebo je to důsledek "nesmyslné představy, že USA jsou prostě špatné a nejhorší na světě, ať se tam děje naprosto cokoliv"?





Opravdu argumentuji v Britských listech či jinde, že Spojené státy jsou nejhorší na světě?







Na svém varování trvám. Případ s vyhozením americké ředitelky školy, specializující se na "klasicizující" vzdělávání, protože žáci byli seznámeni s fotografii Michelangelova Davida, je důkazem nebezpečného třeštění potrhlíků, kteří mohou v té zemi získat moc.







Na tom nemění nic skutečnost, že tento "skandál" mezitím vyvolal mezinárodní pozornost a dostal se do světového tisku (včetně českého) a že třeba Washington Post si z vyhození ředitelky školy za Michelangelovu "pornografii" dělá ve svém víkendovém vydání neuvěřitelnou legraci. Jenže, bohužel, Washington Post reprezentuje názory těch Američanů, kteří nakonec nemusejí rozhodovat o tom, co se v USA staně.





Ano, Karel Dolejší má pravdu, že Evropa absolutně zanedbala a zanedbává svou obranu, ale takové to už prostě je. Právě proto nám musí záležet na tom, co se v USA v nadcházejících letech stane, jenže to bohužel nemůžeme ovlivnit. Pokud se opravdu pod vlivem Donalda Trumpa nebo jiného republikána v prezidentské funkci rozpadne NATO, je jistě na Evropě, zda se dokáže dát vojensky dohromady. Můj příspěvek byl myšlen i jako varování v tomto smyslu. Protože skutečně vůbec není jisté, že NATO zůstane zárukou středoevropské bezpečnosti.







A - ano slabší státy jako Rusko jsou nakonec zřejmě mezinárodně zvládnutelné, protože jsou porazitelné. Rusko nezaútoči na Evropu ani na Ukrajinu jadernými zbraněmi, navzdory Medveděvovým blábolům či útokům ruské státní televize, která blouzní o jaderných útocích proti západoevropským hlavním městům skoro každý den.





Severní Korea sice ohrožuje své okolí, ale pokud by na někoho zaútočila, byl by to okamžitě její konec. I Japonsko bylo v druhé světové válce poraženo.







Kromě toho, rád bych upozornil, zdaleka nejde jen o vojenské a obranné záležitosti. Pokud by Spojené státy po případném znovuzvolení Donalda Trumpa prezidentem či zvolení jiného šíleného republikána blokovaly opatření proti globálnímu oteplování (i Biden nyní kontroverzně schválil nový obří fosilní projekt!) je s námi konec.



