Je snad Severní Korea "zvládnutelná", jestliže je slabší než USA?

24. 3. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

V podstatě mě nezajímá názor Jana Čulíka, že USA ohrožovaly svět, když byly imperialistické, a ohrožují jej prý stejně nebo dokonce snad ještě více, když jsou izolacionistické. Takový argument je absurdní - je totiž buď a priori odvozen z nesmyslné představy, nebo přinejmenším ve svých důsledcích vede k nesmyslné představě, že USA jsou prostě špatné a nejhorší na světě, ať se tam děje naprosto cokoliv.

Evropa by se nemusela zvlášť starat o to, jaké jsou nebo nejsou Spojené státy, kdyby si dokázala udělat alespoň "pořádek ve vlastním domě" a dlouholeté plácání o "evropské obraně" mělo také nějaký materiální podklad. Jenže kromě verbálních ambic se nikdy nic významnějšího nestalo.

Protože však v Evropě v minulých dekádách snad s výjimkou Británie (pokud jde o letectvo, námořnictvo a strategické síly, nikoliv pokud jde o pozemní armádu) převládal přístup "Kašleme na armádu, ať si zbrojí Američané", a protože dokonce ani mezi Němci a Francouzi neexistuje základní shoda na tom, jak by mělo nějaké samostatné bezpečnostní uspořádání v Evropě vypadat, v oblasti bezpečnosti je "starý kontinent" stále fatálně závislý na tom, co se přihodí nebo nepřihodí za Atlantikem.

Ještě jednou: Kdyby Evropa brala vážně svou bezpečnost a nerozhodla se už před lety "outsourcovat" ji do USA, nemusela by se dnes zabývat otázkou, zda náhodou nejsou Spojené státy příliš izolacionistické na to, aby se o ni i nadále staraly. A mimochodem, ještě dávno předtím, než Obama vyhlásil svůj "pivot to Asia" (v listopadu 2011), bylo zcela zřejmé, že se pozornost Američanů kvůli přesunu centra světové ekonomiky bude od Evropy nevyhnutelně odvracet jinam. Reakce evropských elit je dodnes v zásadě nulová.

Bohužel ani po šoku (ehm) z rozšířené ruské invaze na Ukrajinu se v této věci nic zásadního nezměnilo. Pokud by příští rok na podzim zeslábla americká vojenská podpora Ukrajině, Evropa, ač je na papíře nesmírně bohatá, nemá ani na to, aby tuto pomoc kompenzovala. Chybějí jí instituce, nástroje i průmyslové kapacity, aby dovedla alespoň vyvážit ruskou vojenskou hrozbu.

Jestli je problémem USA izolacionismus, Evropa má bohužel problém ještě o stupeň horší. Nedokáže se jako potenciální "velmoc" postarat ani sama o sebe, o vlastní sobecké zájmy - zabezpečit své vlastní území před invazí druhořadého imperialisty se zaostalou ekonomikou v nedalekém sousedství.

Argument, že Rusko je "slabší" než USA a tudíž "zvládnutelné", také v konfrontaci s historickými fakty nedává smysl. Když v roce 1941 Japonsko napadlo USA, bylo co do ekonomického výkonu nejméně desetkrát slabší a v mnoha ohledech velmi zaostalé - aniž ho to činilo jakkoliv "zvládnutelným". KLDR má jednu z nejslabších ekonomik v Asii, ale díky politice songun ohrožuje celé území jižního souseda konvenčními i nekonvenčními zbraněmi a potenciálně i USA jadernými hlavicemi mezikontinentálních raket, třebaže v zemi současně periodicky probíhá hladomor. A zapomněli jsme už na masivní Stalinovo zbrojení v SSSR, probíhající paralelně s děsivým hladomorem na Ukrajině vyvolaným vývozy obilí, z nichž se financovala vojenská industrializace?

Ekonomicky nesmírně fragilní Írán se angažuje v desítkách ozbrojených konfliktů po celém Blízkém východě a Severní Africe. Nevidím, jak ho slabiny jeho ekonomického modelu činí "zvládnutelným". Podle mezinárodních expertů je tato země jen několik týdnů vývoje vzdálena od výroby jaderné zbraně.

Nemohu si pomoci, ale posedlost "americkým imperialismem", která se obratem změní v obdobnou posedlost "americkým izolacionismem", vychází z opravdu prapodivných a velmi neurovnaných představ o světě.

0