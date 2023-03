Rodiče, pozor! V této hodině výtvarné výchovy bude umění!

25. 3. 2023

čas čtení 4 minuty

Americký deník Washington Post si dělá nesmírnou legraci z vyhození ředitelky "klasické" školy na Floridě za to, že tam ukázali žákům sochu Michalangelova Davida. Článek ve Washington Post zveřejnil celou řadu slavných uměleckých děl a ptá se rodičů, zda by bylo možné je školákům na Floridě ukázat. Je to spíš tragikomické...





Vážení rodiče,



Chtěli jsme vás jen upozornit, že v této hodině výtvarné výchovy budeme žákům ukazovat umění. Bude to vadit? Teoreticky jste se přihlásili ke klasickému vzdělávání - alespoň toto slovo má naše škola ve svém názvu!



Tady je všechno umění, které bychom mohli vašim dětem ukazovat, s důvody, proč byste mohli mít námitky. Dejte nám prosím vědět, pokud máte námitky!

Vážení rodiče,Chtěli jsme vás jen upozornit, že v této hodině výtvarné výchovy budeme žákům ukazovat umění. Bude to vadit? Teoreticky jste se přihlásili ke klasickému vzdělávání - alespoň toto slovo má naše škola ve svém názvu!



Malby v jeskyni Lascaux: Je to možné to dětem ukázat? Zobrazují násilí a zubři nejsou decentně zahaleni!



Willendorfská Venuše: Tato více než 25 000 let stará terakotová socha ženské postavy nemá na sobě podprsenku. Prosím, poraďte.





Sfinga: Tohle má dvě chyby. Je to kříženec člověka a zvířete a nemá na sobě kalhoty. Prosím, poraďte, jestli tohle smíme studentům ukazovat.







Abychom se vyhnuli dalším kontroverzím, zbytek hodiny budou jen obrázky "Výkřiku" (Edvard Munch), pořád dokola!



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

265

Venuše de Milo. Je to přijatelné? Studenti alespoň neuvidí žádné holé, odhalené paže.Okřídlené vítězství ze Samothrákie: Žádné paže a ještě lépe, žádný lákavý obličej!Mona Lisa: Chápeme, že jakékoliv vyobrazení usmívající se ženy může být problematické; v tomto státě se hodně pracovalo na tom, aby ženy nebyly šťastné. Ale ona se možná usmívá smutně! Možná se usmívá na muže! Možná se usmívá, protože jí floridský guvernér Ron DeSantis právě řekl, aby se usmívala!Strop Sixtinské kaple: Další dílo Michelangela, který byl možná až příliš dobrý v kreslení svalnaté mužské postavy. Objednal si to papež. Jak víte, celá práce papeže spočívá v tom, že je nábožensky založen! Pokud je to pro vás nepřijatelné, můžeme studentům ukázat podlahu.Monet: Předpokládáme, že celý impresionistický směr bude v pořádku, protože všechny obrázky jsou velmi rozmazané, ale prosím, ozvěte se, pokud je tento předpoklad mylný! Na některých obrázcích leknínů by bylo možné vidět tyčinku a pestík téměř v každém jiném uměleckém stylu, ale zde to naštěstí není možné.Seurat, "Nedělní odpoledne na ostrově La Grande Jatte": Uvědomujeme si, že tento obraz může být problematický, protože zobrazuje lidi, kteří tráví nedělní odpoledne ne v kostele, ale když si ho dostatečně přiblížíte, nejsou to vlastně vůbec lidé, jen hromada teček!Piet Mondrian, "Kompozice s červenou, modrou a žlutou": My víme, my víme: Co je špatného na staré dobré červené, bílé a modré? Co se nám to ten Piet snaží vnutit? Pokud je to problém, můžeme studentům místo toho ukázat obrázek americké vlajky.Eugène Delacroix, "Svoboda v čele lidu": Dva body proti tomuto dílu - viditelná bradavka a pozitivní vyobrazení Svobody. Předpokládáme, že tento obraz bude muset zmizet.Jacques-Louis David, "Maratova smrt": Pro: zobrazuje revolucionáře, kterého stihl strašlivý osud, spravedlivě potrestaného za to, že se odvážil zpochybnit moudrost státu! Proti: Nemá na sobě kalhoty.Různí Picassové: Tyhle obrazy nevypadají jako lidské tělo, ale nemůžeme být příliš opatrní!Socha "Myslitel" od Augusta Rodina: Vyobrazení někoho, kdo vykonává činnost, od které ho to odrazuje. Předpokládáme, že tato socha musí pryč.Marcel Duchamp, "Akt sestupující po schodišti, č. 2": Víme, že v názvu je napsáno "akt", ale podívejte se na to! Je to jen hromada čtverců! Tohle musí být v pořádku, ne?Pop-art: Je v pořádku ukazovat studentům plechovky Andyho Warhola?Georgia O'Keeffe: Ne.