Úřady práce jako součást boje vlivových oligarchů a jejich dobře placených politiků

24. 3. 2023 / Pavel Veleman

"Lhali jsme ráno, lhali jsme večer. Bylo úplně jasné, že to, co říkáme, není pravda. Přitom jsme čtyři roky nedělali vůbec nic. Nic. Nedokážete mi říci jediné podstatné vládní opatření, na které bychom mohli být hrdí." (Bývalý maďarský premiér Gyurcsány)

Až jednou bude objektivní historik zkoumat komplexně současnou dobu, bude mít jeden důležitý subjekt k svému výzkumu - Úřady práce ČR a jejich třicetiletou historii.

Tato nenápadná instituce v devadesátých letech udělala obrovský kus práce v transformaci české ekonomiky a její zakladatel Milan Horálek by měl mít před budovou miniserstva práce a sociálních věcíp sochu, která by připomínala všem likvidátorům této instituce, co může mravný politik dokázat.

České tunelování se v devadesátých letech této organizaci spíše vyhnulo. Byly jiné priority. Zejména kuponová privatizace.



Frontální útok na tuto instituci přichází v situaci, kdy země vstupuje do EU, vznikají kraje a velmi posilují mocenský vliv místní politická bratrstva, kteří se již se chystají na další velkou loupež veřejných peněz - tentokrát je nutné "odklonit" evropské dotace. A místní kmotři již neposlouchají politické vedení (nechtějí se tolik dělit s ústředím o desátky), v politických stranách nastává zděšení, jelikož se snižuje pravidelný výtlak peněz, na který byly zvyklé v devadesátkách.





Někdy kolem roku 2010 nastupuje velmi podobná neoliberální vláda a vznikne obrovský tlak na získávání peněz do center politických partají (viz kauza Drobil a ODS na ministerstvu životního prostředí). TOP 09 a nominace na ministra práce a sociálních věcí bývalého čelního představitelé Hospodářské komory J.Drábka byla katastrofa. O sociální oblasti nevěděl nic. Řekl bych, že úplně stejně - jako o nií neví nic současný šéf M. Jurečka.





Zmocnění se penězovodu vyplácení všech zbývajících sociálních dávek (příspěvek na péči, mobilita, dávky hmotné nouze, kompenzační pomůcky), které do této doby vyplácely municipality a byl to výkon v tzv. přenesené působnosti na obcích byl pro tyto lidi klíčový.





Již předtím byly převedeny pod Úřady práce dávky státní sociální podpory (rodičovská, příspěvek na bydlení, přídavky na děti, porodné, pohřebné). V tu dobu však Úřady práce vše stihly vyplácet v zákonné lhůtě, byla to celkem velmi slušná pracovní pozice a já ještě pamatují velmi usměvavé ženy, které tuto práci s chutí dělaly. Tehdy se vyplácel například příspěvek na bydlení zhruba pro tři až pět procent domácností. Dnes na Úřadech práce (stejně jako třeba na sociálních odborech) sedí vystresovaní zaměstnanci na antidepresivech, zoufalí klienti se na ně valí a oni se modlí, aby přežili každý den.





Ovšem vlčí smečka, tehdy dosazená na ministerstvo práce a sociálních věcí s později pravomocně odsouzeným panem Šiškou a dalšími - udělala z Úřadů práce domy hrůzy. Nejdříve se uvažovalo o zřízení tzv. sociálního úřadu, leč čas tlačil a tak se využil Úřad práce, který přestal plnit primární úlohu, kterou má v názvu. Například se muselo pokročit s tzv. "Skartou", další tunel spojený s Českou spořitelnou, kde (světe div se), již tehdy začal svoji hvězdnou kariéru manažera (nejprve se sociální citlivosti a empatii učil v "pracovní agentuře", kterou sám vedl) jakýsi Ing. Karel Trpkoš, dnes dočasný Generální ředitel Úřadu práce ČR, který chce své obrovské znalosti z IT České spořitelny přenést na Úřady práce ČR. Jeho týmem narychlo vytvořený IT systém "Jenda" (automat), který supluje a vlastně zdvojuje zcela předražený a nefunkční OKSystem), již dokázal udělat velkou finanční škodu ve vyplácení dávek, které nikdo z pracovníků úřadu - nekontroloval.





Nalijme si čistého vína: Za Drábka, Maláčové nebo Jurečky nejde vůbec politikům o klienty, občany. Sledujeme rozpadlý, asociální stát, kde spolu stále soupeří jednotlivé klany stále stejných lidí,například bývalá Generální ředitelka ÚP ČR K. Sadílková (Policie ČR ji stíhá za bossing na pracovišti v Liberci) a pan Jurečka si ji vezme na MPSV. Proč?





Prostě je třeba urvat ze systému, to, co jde. Jsou zde miliardové transakce každý měsíc, IT systémy již stály tento chřadnoucí stát stovky miliard korun a Úřady práce ČR plní svůj primární úkol: V 21. století integrovat klienty na stále rychleji se měnící trh práce nemají čas. Místo toho se zabývají vyplácením žebračenek pro skoro polovinu národa, které na ně hodila tato asociální vláda.





Toto je primární a zásadní problém České republiky posledních let Stálý nárůst všehoschopných politiků a existenčně vyřízených, apatických občanů, kteří jsou různě popichování miliardáři vlastněným tiskem a sledují jen tu hru, kterou jim předem manipulátoři nachystají. Sledovat to ponížení jedné profese za druhou: sociální pracovníci, novináři, rozklad České pošty, zdravotnictví a do toho slyšet úvahy neoliberálních bláznů nebo naprosto populistických stran a ruských švábů - toť skutečně pohled jen pro silné žaludky.





Nejen Úřady práce ČR a MPSV jsou prolezlé lidskou podlosti, nízkosti, intrik, mocichtivosti a hlavně lákadlem peněz. Na druhé straně vidím obrovské hrdinky všedního dne, díky kterým jsou vůbec ještě dávky vypláceny.





Ta propast mezi naprosto od života odtrženými politickými a byznysovými mafiemi a jejich ovládnutím prakticky veškerého veřejného prostoru na jaře 2023 a mezi usilovnou prací pro své bližní, zejména ženských hrdinek za přepážkou, které si po pracovní době často samy žádají u svých kolegyň o sociální dávky - se stále více rozevírá.





Vidí to vůbec někdo z politiků? Vždyť Vás ta živočišná vlna hněvu jednou smete!





