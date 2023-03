Generace X je v Americe motorem nenávisti (aneb jak jsou bývalí anarchisté současnými fašisty)

24. 3. 2023 / Fabiano Golgo

První znamení přišlo od mé spolubydlící z kolejí na vysoké škole, Jeanine. Bissexuální feministka, která punkovým stylem malovala své halucinogenní drogové zážitky. Takové, které děsily konzervativní společnost její éry. Sdílela pokoj s mužem, protože se soudila s univerzitou o rovná práva. Dnes si nejen myslí, že Donald Trump vyhrál volby, ale také že covidová pandemie byl podvod, do vakcín se vkládá čip, který mění naši RNA, Hillary Clintonová je vůdkyně pedofilů, Američané nikdy nepřistáli na Měsíci a Země je možná placatá. Kdyby to byla jen ona, došel bych k závěru, že je výjimka, ztracený pták. Ale když jsem si prohlédl seznam 77 bývalých přátel z dob, kdy jsem byl anarchistou ve Spojených státech, šokovalo mě zjištění, že 56 z nich se stalo stejnými jako Jeanine.

Yuppies byl kmen osmdesátých let tvořený buď bývalými hippies, které unavil materiální úpadek způsobený životem v duchovní a sebenaplňující se idyle, nebo jejich dětmi, kterým se alternativní způsob výchovy nikdy nelíbil. Motivováni iluzorní rétorikou Ronalda Reagana o konzumu a hojnosti se vrhli na trh, aby vydělali co nejvíce peněz. Nyní se zdá, že generace X nabízí svou vlastní proměnu jako motýl.

Rock'n'roll - hudební styl, který byl doprovázen mýtem, že je proti konzervativnímu mainstreamu - vnesl do této generace vnímání této okrajové hudby jako jediné, co v této oblasti mohlo být "in", v módě. Byla to doba, kdy většina filmů vychvalovala antihrdinu jako to, čím má člověk správně být. Byla to éra střetů s generací, která zažila strašlivé následky světové války. Tehdy být na okraji společnosti bylo "top". Reakce na podřízenost válečné generace a na status quo nastolený tím, čemu se ve Spojených státech říká generace Baby Boomerů (narážka na skutečnost, že po druhé světové válce došlo po návratu armád z Evropy k prudkému nárůstu neboli "boomu" porodů).





To, že generace X od útlého věku chápe, že mainstream je nepřítel, je zřejmě jedním z hlavních faktorů její současné důvěřivosti vůči žvástům, kterými ji populisté krmí. Potřeba být proti statu quo, proti jakékoli momentální vládě a mít mozek napojený na oceňování vlastního uspokojení namísto přizpůsobení se nebo utrpení pro dosažení svého cíle jsou ingredience, které silně přispívají k tendenci těchto lidí přijímat "alternativní" vysvětlení a okrajové cesty k řešení společenských neduhů.





Svět viděl, jak se levice a humanistická politika staly hlavním proudem a stanuly v čele vlád po celé planetě. Po letech kulturní hegemonie levicových ideálů, potlačujících konzervativní nálady, které převládaly od 30. let 20. století, dělá tato generace, která je proti statu quo, to, k čemu byla předurčena: bouří se proti momentální moci. Ať už jde o vlády nebo o kulturní výdobytky.





Češi mají jiné dějiny a české generace mají také jiné aspekty. Zatímco Amerika a svobodný svět vařily Generaci X, Československo peklo Husákovy děti. Je to generace spíše naivní, hledající drobné potěšení pro zmírnění životních útrap, hluchá ke kolektivu, zaměřená na rodinné jádro, neidealistická, cynická, pragmatická, impotentní, ale také generace, která přikládala větší význam potěšení, zábavě, investovala do idyly. A je to generace, která věděla, že vláda je lež, že instituce nejsou na její straně. Tedy je to přirozeně generace, která nedůvěřovala mocným ani statu quo. Generace, která se angažovala ve změně systému.





A právě to dělá generace X: snaží se systém změnit. Ať už se jedná o cokoli.