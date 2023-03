"Zbili mě železnou tyčí a drželi mě ve sklepě." Ukrajinské děti vyprávěly, jak byly drženy v ruských táborech

24. 3. 2023

Na Ukrajinu se vrátilo 17 dětí, které okupační úřady Charkiva v říjnu loňského roku poslaly "na dovolenou" do dětských táborů na území anektovaného Krymu. Slíbili, že děti pojedou na deset dní, ale nakonec tam strávily šest měsíců. Zpravodajka deníku Insider Taťána Popovová hovořila s vracejícími se dětmi a jejich rodiči v Kyjivě. Podle šestnáctiletého Vitalije byly v táboře "Sen" v Jevpatoriji děti, které vystupovaly za Ukrajinu, bity železnou tyčí:

"Astachov, který je zodpovědný za bezpečnost, bil železnou tyčí. Představoval si tam sám sebe jako krále. Řekl: "Vy jste z Ukrajiny, kdo vás potřebuje? Vezmeme tě do internátní školy, budeš tam sedět a všemu rozumět." Jedna dívka byla zasažena do zad a byla tam modřina jako pruh.





Seděli jsme tehdy v hale a někdo křičel: "Sláva Ukrajině!" – a někdo odpověděl: "Sláva hrdinům!" Byli odvezeni, ale nevím, co se s nimi stalo. On také spálil vlajku Ukrajiny, ten je hlavní pro bezpečnost. Na holi našli malou ukrajinskou vlajku, kterou dívka vlastnila. Řekla, že její matka a otec ji přinesli z Kyjiva. Dala ji do šálku a pak ho pověsila na záclony. Tenhle vejde dovnitř, utrhne ho a křičí: "Jsi nemocná! Jste v Rusku, Ukrajina tady nikdy nikde nebude, prostě shoří. Pojďme, budete se dívat, jak Ukrajina hoří." Zapálil vlajku zapalovačem a ta shořela."





Muž s příjmením Astachov z Jevpatorije je v databázi "Mírotvůrce", ale Insider se k němu nemohl dostat.





Vitalij řekl, že on a jeho přítelkyně na dva dny utekli z tábora:





"Pak jsme řekli: 'Sláva Ukrajině!' a na dva dny jsme utekli. Přišli jsme do hotelu v Jevpatorii, matka dívky vydala 600 rublů a pronajala si jednolůžkový pokoj, spala na podlaze. Koupili jsme jídlo, jedli. Tam uprostřed byl Věčný plamen a visí ruská vlajka. Moje kamarádka přišla a nohou to uhasila. A tam stála babička, která je také pro Ukrajinu, a říkala: "Čekala jsem na Ukrajinu osm let."





Pak je policie našla a vrátila do tábora. Tam začaly být děti zastrašovány, že se nikdy nevrátí na Ukrajinu, ale místo toho budou předány pěstounským rodinám, protože je jejich rodiče údajně opustili:





"Měli jsme rozhovory typu: 'Jsi nemocný? Ukrajina vyhoří! Domů se rozhodně nevrátíš, a pokud ano, bude to jen s problémy!" Řekli, že nás odvezou do Pskova do internátní školy. Řekli jsme jim: "Naši rodiče nás neodmítli, nikam nás nevezmete." Na to odpověděli: "Byl jsi opuštěn." Maminka zavolala řediteli tábora a řekla: "Co to plácáte? To jsem neřekla! Proč lžete dětem?" Řekli: "Stejně je nevezmete. To budou děti Ruska.'"





Vitalij říká, že všechny děti byly převezeny z tábora Sen do tábora Družba a podmínky tam byly ještě horší: Nebylo tam žádné ložní prádlo, jen špinavá matrace a polštář a pro neposlušnost byli několik hodin zamčeni v suterénu:





"Byli jsme nuceni zpívat ruskou hymnu, držet ruskou vlajku, vztyčovat ji na stožáru, ale neudělali jsme to. Zahodili text hymny a řekli: "Uč se, zítra to řekneš." Ale pak na to nějak zapomněli. Drželi ho ve sklepě. Říkali: "Jste pro Ukrajinu a nejste potřební!" Dívka byla držena čtyři hodiny. Každý je jiný. Donutili nás vyčistit chodby, protože čističi neuklízeli. Nebylo tam žádné ložní prádlo, jen polštář a nějaká špinavá matrace. Není to ve sklepích, je to v místnostech. Sami jsme si koupili žárovku a našroubovali ji tak, aby tam bylo alespoň světlo. V místnosti nebyly ani žádné zásuvky. Řekl jsem jim [o špatných podmínkách] a oni mi řekli: 'Vy jste z Ukrajiny, spěte, jak chcete.'"





Nejprve děti nesměly jít domů, vysvětlily to bezpečnostními důvody, a pak jim bylo řečeno, že se prostě nevrátí. Když bylo konečně možné dohodnout se na návratu dětí, Rusko požadovalo, aby je rodiče převzali osobně. "Řekli jim: 'Jestli chceš, přijď si vyzvednout své děti, pokud je potřebuješ. Ale ukázalo se, že když byly tyto okresy zbaveny okupace, byla frontová linie mezi matkami a těmito dětmi: Nemohly přijít," řekla Myroslava Charčenková, koordinátorka Save Ukraine, v rozhovoru pro Nastojaščije vremja v prosinci loňského roku.





"Legenda říkala, že jely na dva týdny do tábora. Nejdřív šli na dva týdny, pak mi dítě zavolalo a řeklo, že to prodlužují. 4. listopadu se měly vrátit, ale Krymský most byl bombardován," řekla korespondentovi The Insider matka jedné z dívek. - V listopadu přijeli naši lidé do Chersonu a ptali jsme se jich, jak mají dítě vyzvednout. Byli jsme nuceni opustit Cherson s dobrovolníky z oblasti Chmelnyckyj a tam nám inspektor pro děti prostřednictvím policie dal telefonní číslo dobrovolnice Káťi. Jeli jsme do Ruské federace. V neděli jsem jela do Kyjiva a v pondělí večer jsme odjeli do Polska, pak do Běloruska, Ruska a na Krym a pak zpátky."





"Čekali jsme 6,5 měsíce od data odjezdu. Obrátili jsme se na Save Ukraine, podali žádost, manželka zavolala a řekla, že musíme počkat, protože je spousta dětí, ale okamžik se pomalu řeší. Před týdnem zavolal dobrovolník a řekl, že je tu někdo, kdo by ho mohl vyzvednout. Sepsali plnou moc pro ženu, která jela do Jevpatorie pro své dítě. Přijeli, vyzvedli je a do dvou dnů přivezli zpět. Včera jsme přijeli z Chersonu, setkali jsme se, usadili se v hotelu a ráno jsme přišli vyzvednout děti. Celou tu dobu jsme žili v Chersonu," říká otec dalšího dítěte.





Ne všechny děti zažily v táborech týrání, ale všechny mluví o špatných podmínkách a nekvalitním jídle.





"Poprvé jsem se zastavil v prvním táboře Družba. Podmínky tam byly velmi špatné - šest zásuvek na patře a na podlaze žije 50 lidí. Dvě koupelny a toalety pro chlapce a dvě pro dívky," řekl Vlad z Chersonu. - Málokdy se tam uklízelo. Jídlo je horší než průměr, tak to prostě je."





Podle Vlada měl tábor lekce o ruském programu. "Donutili mě poslouchat hymnu Ruské federace za poplatek. Pak byli přesunuti do tábora "Radiant". "Všechno tam bylo mnohem lepší – skvělé pokoje, koupelny, toaleta v každém pokoji, minimálně pět zásuvek, krmení je mnohem lepší. Byly tam nějaké kluby, fotbal, volejbal a tak dále," říká chlapec.





Studie laboratoře Yale University uvádí, že na Sibiři, na pobřeží Černého moře, v centrálních oblastech, na Uralu a na anektovaném Krymu je nyní více než 40 táborů pro ukrajinské děti. Podle autorů zprávy se v táborech dětem vypráví o "tradičních hodnotách", učí se historii podle "ruských standardů", učí se střelecké a manipulační techniky. Tvrdí se, že některé tábory, včetně těch na Krymu a v Čečensku, pořádají "kurz pro mladé bojovníky".





Na konci prosince vyšlo najevo, že správa dětských táborů na Krymu nenechává chersonské děti jít domů. Bylo hlášeno, že více než 100 dětí se z jiného tábora nevrátilo do Balaklije.





Webová stránka státního portálu "Děti války" informuje o zmizení 16 226 dětí. Vrátit se do vlasti, podle webu, se zatím podařilo 308.





17. března vydal Mezinárodní trestní soud v Haagu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a dětskou ombudsmanku Marii Lvovou-Belovou s tím, že jsou zodpovědní za nucené odebírání dětí.





Zdroj v ruštině: ZDE





